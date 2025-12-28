Végre valami, amiben egyetértenek Pekingben és Washingtonban

Donald Trump már az elnökválasztási kampányában beígérte a gyengébb dollárt, amit azóta sem tudott beváltani. Most egészen váratlan helyről kapott támogatást: Kína ezermilliárd dolláros kereskedelmi többletét az importot támogató erősebb jüan orvosolná. Ezért Pekingben kormányzati tanácsadók is egyetértenek Trumppal abban, hogy jól jönne a dollár gyengülése.

Kínát is naggyá tenné a gyengébb dollár / Fotó: Unsplash

Nem csak Amerikát tenné naggyá a gyengébb dollár, de Kínát is

Trump elnök gyakran ismételgeti, hogy szerinte egyetlen egyszerű lépés segíthetne Amerika gazdaságát ismét naggyá tenni. Most a kínai kormány egyik vezető tanácsadója is csatlakozott ehhez a véleményhez, azzal a kiegészítéssel, hogy az amerikai elnök törekvése Kínát is naggyá tenné.

Bár az amerikai dollár idén nem gyengült jelentősen a kínai devizához képest, ám jövőre fordulat várható

– mondják a Goldman Sachs elemzői is.

A közgazdasági logika szerint a gyengébb dollár és az erősebb jüan hatékonyan csökkentené a kínai áruk versenyképességét, s egyúttal az amerikai kereskedelmi hiányt is apasztaná. Az amerikai elnök már a nyáron is hangsúlyozta: hogy amikor a dollár erős, szenved a turizmus, s nagyon nehéz teherautókat vagy traktorokat eladni a külföldi piacokon.

Trump eddig úgy vélte: Kína és Japán szándékosan gyengíti a saját valutáját.

Kína éves kereskedelmi többlete meghaladja az ezermilliárd dollárt, miközben a dollár-jüan valamivel 7 felett jár. Ezzel kissé erősebb, mint az év elején, amikor 7,3 volt, de még mindig 7 százalékkal gyengébb a jüan, mint öt évvel ezelőtt. Valójában Peking szűk tartományban tartja a devizaingadozásokat. A kínai kormány és az állami szervezetek dolláreszközök vásárlásával gyengítik a jüant.

Gyártás helyett a fogyasztást erősítenék

Hszi Csin-ping kínai vezető régóta az ország gyártókapacitását és ipari erejét tekinti a nagyhatalmi státusz zálogának, de egyre több kínai közgazdász állítja:

Az igazi nagyságot azt jelenti, ha Kínának olyan erős valutája van, mint ma a dollár, vagy mint az angol font a brit birodalmi korban.

Befolyásos pekingi közgazdászok most azzal érvelnek, hogy

a jüan megerősítése felpörgetné a fogyasztást, s életet lehelne Kína kifulladó gazdaságába.

Az is elhangzott az elmúlt hónapokban, hogy az amerikai és kínai fogyasztók vásárlóerejét kiegyensúlyozná, ha a dollár-jüan 4 alá süllyedne a jelenlegi 7 feletti értékről.