A réz az új arany – másfél évszázados sorozat ért véget, már a bányászóriás is az MI-nek termel

A technológiai forradalomhoz, a mesterséges intelligenciához kötődő infrastruktúra kiépítéséhez nélkülözhetetlen réz ára és kereslete dinamikusan nő, s ennek a bányatársaságok örülnek a legjobban. A világelső rézbányászati csoport, a BHP nem is ül a babérjain, extraprofitjából 18 milliárd dolláros újabb projektekre is futja.
Kriván Bence
2026.02.17, 10:11
Frissítve: 2026.02.17, 10:57

Nagyot kaszál a világ egyik legnagyobb bányatársasága a rézkereslet felfutásán, a BHP számára közel másfél százados története során most először termelt több profitot az ipari fém, mint a legfontosabb bevételtermelő forrás, a vasérc. A magyarázat kézenfekvő: a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások infrastruktúrájának kiépítéséhez a réz elengedhetetlen, emellett az új technológiák sem nélkülözhetik az ipari fém használatát – elsősorban a megújuló energiaforrások kihasználására kell gondolni. 

BHP coppe réz
A réz iránti kereslet dinamikusan nő, ennek a BHP részvényesei is örülnek / Fotó: AFP

A decemberrel lezárt üzleti fél évben a 6,03 milliárd dollárról szóló elemzői várakozásokat is felülmúló, 6,20 milliárd dolláros adózott eredményt villantott a BHP, ez 22 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A kiemelkedő profit híre a befektetőket is felvillanyozta, ők a BHP részvényárfolyamát elsődleges kereskedési platformján, az ausztrál tőzsdén 7 százalékkal, történelmi rekordra lökték föl. A többi, a nap folyamán később nyitó tőzsdén így

  • Londonban (LSE),
  • Johannesburgban (JSE),
  • New Yorkban (NYSE)

egyaránt csúcsdöntés várható a BHP kurzusában. Nem utolsósorban amiatt is, hogy az osztalékfizetés szempontjából mindig is bőkezű BHP a várt 63 cent helyett 73 centet fizet ki a féléves nyereségéből rendkívüli osztalék címén. A bányatársaság a profit 60 százalékát osztja meg részvényeseivel, a többi az eredménytartalékba, fejlesztésekre megy.

A BHP nem tervez akvizíciókat, önerőből növeli termelését

A brit-ausztrál-dél-afrikai bányatársaság tőzsdei értéke jelenleg 188,5 milliárd dollár, egyedül a Rio Tinto értékesebb nála a maga 195,8 milliárd dollárjával, igaz, kettejük versenyfutásában sűrűn vannak helycserék, elsősorban a cégfelvásárlások révén történő terjeszkedés ebben a fő hajtóerő. A BHP azonban e téren mostanában önmérsékletet tanúsít, a világ legnagyobb réztermelőjeként például nem tartotta szükségesnek a tavaly eladósorba került rivális, az Anglo American megvételét. Mike Henry vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy az étlapon lévő felvásárlási célpontok között nincs olyan, amely megfelelne a BHP szigorú követelményeinek, ezért inkább az organikus növekedésükre összpontosítanak. Persze ez nem zárja ki a jövőbeni akvizíciókat, de a téma most nem aktuális.

A vasérctermelésben világelső Rio Tintóra azonban figyelniük kell, a brit-brazil társaság a svájci nyersanyagkereskedő Glencore-ral kokettált, amelynek megszerzésével a rézpiacon is fenyegette volna a BHP pozícióit. Február elején aztán eloldalogtak, mondván, a cég felértékelésekor nem tudtak dűlőre jutni.

 

Az ipari konjunktúra szempontjából fontos indikátorfémként ismert réz a BHP félévi üzemi nyereségének 51 százalékát hozta, azaz 7,95 milliárd dollárt, szemben a vasérccel, amely a 7,50 milliárddal „kisebbségbe” szorult.

Újabb gigantikus rézbányákat nyitnak

A rézkereslet növekedése 32 százalékkal pumpálta fel a világpiaci árat a fél év során, míg a vasércnél a kitermelés növekedése és az áremelkedés együttes hatására emelkedett a profit. Itt azonban egyelőre nem rózsásak a kilátások, a vasérc jegyzésára az utóbbi időben csökkenésnek indult, s a múlt héten hét hónapos mélypontra esett – emlékeztet a Reuters. 

Ebben a kínálat erős bővülése is szerepet játszik, miközben a termelési költségek inflációt meghaladó emelkedése is erodálja a jövedelmezőséget. A BHP áthelyezte a fókuszt a rézre, és jól tette, mert 

nincs olyan forgatókönyv egyelőre, ami a rézkereslet csökkenésével, áreséssel riogatna.

Januárban a cég megemelte az éves réztermelési célját 1,9-2 millió tonnára, s ehhez most egy 18 milliárd dolláros, többéves beruházási tervet is bejelentett, melynek keretében réz-, arany- és ezüstbányászati projekteket indít Argentínában. A BHP szerint ottani bányái a következő évtizedben csúcstermelés esetén évi több mint 500 ezer tonna rezet tudnak majd produkálni.

Mike Henry elmondta, hogy a Kínával folytatott „kemény tárgyalások” a vasércszállításokról folytatódnak, miközben az állami vásárló, a CMRG jobb feltételeket próbál kiharcolni a kínai acélgyártók számára. Bízik abban, hogy a problémák megoldódnak, bár ez időbe telik – tette hozzá.

