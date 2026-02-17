A réz az új arany – másfél évszázados sorozat ért véget, már a bányászóriás is az MI-nek termel

Nagyot kaszál a világ egyik legnagyobb bányatársasága a rézkereslet felfutásán, a BHP számára közel másfél százados története során most először termelt több profitot az ipari fém, mint a legfontosabb bevételtermelő forrás, a vasérc. A magyarázat kézenfekvő: a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazások infrastruktúrájának kiépítéséhez a réz elengedhetetlen, emellett az új technológiák sem nélkülözhetik az ipari fém használatát – elsősorban a megújuló energiaforrások kihasználására kell gondolni.

A réz iránti kereslet dinamikusan nő, ennek a BHP részvényesei is örülnek / Fotó: AFP

A decemberrel lezárt üzleti fél évben a 6,03 milliárd dollárról szóló elemzői várakozásokat is felülmúló, 6,20 milliárd dolláros adózott eredményt villantott a BHP, ez 22 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A kiemelkedő profit híre a befektetőket is felvillanyozta, ők a BHP részvényárfolyamát elsődleges kereskedési platformján, az ausztrál tőzsdén 7 százalékkal, történelmi rekordra lökték föl. A többi, a nap folyamán később nyitó tőzsdén így

Londonban (LSE),

Johannesburgban (JSE),

New Yorkban (NYSE)

egyaránt csúcsdöntés várható a BHP kurzusában. Nem utolsósorban amiatt is, hogy az osztalékfizetés szempontjából mindig is bőkezű BHP a várt 63 cent helyett 73 centet fizet ki a féléves nyereségéből rendkívüli osztalék címén. A bányatársaság a profit 60 százalékát osztja meg részvényeseivel, a többi az eredménytartalékba, fejlesztésekre megy.

A BHP nem tervez akvizíciókat, önerőből növeli termelését

A brit-ausztrál-dél-afrikai bányatársaság tőzsdei értéke jelenleg 188,5 milliárd dollár, egyedül a Rio Tinto értékesebb nála a maga 195,8 milliárd dollárjával, igaz, kettejük versenyfutásában sűrűn vannak helycserék, elsősorban a cégfelvásárlások révén történő terjeszkedés ebben a fő hajtóerő. A BHP azonban e téren mostanában önmérsékletet tanúsít, a világ legnagyobb réztermelőjeként például nem tartotta szükségesnek a tavaly eladósorba került rivális, az Anglo American megvételét. Mike Henry vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy az étlapon lévő felvásárlási célpontok között nincs olyan, amely megfelelne a BHP szigorú követelményeinek, ezért inkább az organikus növekedésükre összpontosítanak. Persze ez nem zárja ki a jövőbeni akvizíciókat, de a téma most nem aktuális.