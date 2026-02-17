Románia adóssága történelmi szintet lépett át, valamikor nem is volt, most lassan mindenkin túladósodnak

A 60 százalékot októberben érte el Románia a 1116,524 milliárd lejes (közel 82 757 milliárd forint) adósságállománnyal, novemberben pedig már 60,2 százalékon állt 1121,438 milliárddal (közel 83 121 milliárd forint) — közölte a romániai Pénzügyminisztérium.

Az idei évre Románia kormánya 6 százalékos deficitcélt határozott meg / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

Tizenegy hónap alatt 156,631 milliárd lejjel (mintegy 11 609 milliárd forint) nőtt az adósságállomány, a GDP-arányos adósság pedig 5,4 százalékponttal. 2019 decembere óta a román államadósság abszolút értékben megháromszorozódott, míg GDP-arányosan 25 százalékponttal emelkedett.

Tavaly Románia átlépett még egy lélektani határt, áprilisban az államadósság meghaladta az 1000 milliárd lejt (74 120 milliárd forint). A 2025-ös évet a román költségvetés 7,65 százalékos, hozzávetőleg 146 milliárd lejes (mintegy 10 821 milliárd forint) deficittel zárta. Az idei évre a Bolojan-kabinet 6 százalékos deficitcélt határozott meg.

Emlékezhetünk, a kommunista időkben mesterségesen nullára csökkentették a román adósságot, hatalmas szegénység és nélkülözés árán. Az európai uniós időkben adósságból finanszírozták az életszínvonal szintén mesterséges emelését – amint Magyarország utolsó baloldali kormányai is –, az ezzel elért „bezzeg” státuszt azonban elvesztették, tavaly óta kemény megszorításokra kényszerültek, az adósság mégis tovább növekszik.

Az infláció sem kíméli Romániát

Ahogy azt korábban megírtuk, 2026 első hónapjában 9,62 százalékkal nőttek a fogyasztói árak a szomszédban. Románia gazdasága több szempontból is nehéz helyzetben van. Januárban 9,62 százalékkal nőttek a fogyasztói árak – közölte hétfőn publikált gyorstájékoztatójában a romániai Országos Statisztikai Intézet (INS).

Az élelmiszerárak 7,86 százalékkal voltak nagyobbak, mint 2025 januárjában, a nem élelmiszer jellegű termékek 9,99 százalékkal, a szolgáltatások pedig 11,59 százalékkal drágultak.

A legnagyobb arányú áremelkedést a villanyáram (59,33 százalék), a vasúti közlekedés (24,40 százalék) és a kávé (24,66 százalék) esetében regisztrálták. Legnagyobb mértékben a burgonya (10,77), a postai szolgáltatások (3,44) és a bab, valamint más hüvelyesek (3,52 százalék) ára csökkent.

Az előző hónaphoz képest 0,86 százalékos inflációt mért az INS. Az élelmiszerek ára 0,91 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékeké 0,51 százalékkal, a szolgáltatásoké pedig 1,56 százalékkal volt nagyobb, mint 2025 decemberében.

Romániában 2025 augusztusa óta, amikor a kormány 2 százalékponttal növelte az általános áfakulcsot és az élelmiszerek áfáját, az éves infláció folyamatosan 10 százalék közelében van. Az előrejelzések szerint az infláció számottevő mérséklődése a második fél évben várható.