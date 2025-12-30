Tartós befektetési számla: fontos határidő zárul napokon belül – érdemes figyelni, ha nem szeretnénk pórul járni
Nagyon fontos határidő közeleg a tartós befektetési számla (TBSZ) kapcsán, december 31-én ugyanis lezárul a gyűjtőév. A számlatulajdonosoknak tehát már csupán néhány napjuk maradt arra, hogy pénz helyezzenek el a számlájukon. Miért is fontos ez a határidő?
A tartós befektetési számla (TBSZ) az elmúlt években a magyar lakossági megtakarítási piac egyik legfontosabb eszközévé vált. Azok számára kínál különösen kedvező megoldást, akik hosszabb távon, tudatosan kívánnak befektetni, és ki szeretnék használni az adómentes hozam lehetőségét. A konstrukció lényege egyszerű, és évek óta változatlan: ha a befektető a számlán elhelyezett összeget legalább öt éven keresztül megtartja, az elért hozam teljes egészében mentesül mind a személyi jövedelemadó, mind a szociális hozzájárulási adó alól.
A számlanyitás éve az úgynevezett gyűjtőév, amely a nyitás napjától december 31-éig tart, ebben az időszakban lehet pénzt elhelyezni a tartós befektetési számlán. Ezt követően kezdetét veszi a lekötési időszak, amely ideális esetben három vagy öt évig tart.
Változott a tartós befektetési számla adózása
2025-ben fontos változások léptek életbe a TBSZ adózásával kapcsolatosan. Az év elejétől hatályos szabályok értelmében az idő előtt feltört tartós befektetési számlák esetében már nem csupán személyi jövedelemadót, hanem szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a realizált hozam után.
Ennek következtében:
- három éven belüli feltörés esetén a hozamot 15 százalékos szja és 13 százalékos szocho terheli,
- három és öt év között a közteher mérséklődik, de továbbra sem szűnik meg,
- az ötödik év leteltével viszont teljes adómentesség érvényesül.
A bevezetett szabálymódosítás egyértelműen a hosszú távú megtakarításokat ösztönzi, és jelentősen csökkenti az idő előtti számlamegszüntetés vonzerejét.
Hol és mennyiért érdemes TBSZ-t indítani?
Ahogy közeledik az év vége, egyre többen nyitnak tartós befektetési számlát. Az év végén megnövekvő érdeklődés oka, hogy sokan szeretnék rövidíteni a gyűjtőévet, és még az adott évre kihasználni a kedvezményes adózási lehetőségeket. Ugyanakkor érdemes akár év elején is számlát nyitni és elkezdeni a befektetést, hiszen minél hamarabb indul a TBSZ, annál hamarabb kezdhet hozamot termelni a megtakarítás.
A nagyobb hazai bankoknál a TBSZ-számlák díjai és feltételei eltérők, ugyanakkor sok helyen most épp ingyenes a számlavezetés, ami még vonzóbbá teszi a konstrukciót. Ezek most hazai nagybankok ajánlatai:
- OTP Bank: Interneten vagy mobilbankon keresztül nyitott TBSZ-számlák 2025 végéig díjmentes számlavezetéssel elérhetők.
- K&H Bank: Jelenleg szintén díjmentes a TBSZ számlavezetése december 31-ig.
- CIB Bank: A Maraton TBSZ konstrukció díjmentes számlavezetéssel érhető el, és széles befektetési lehetőséget kínál.
- UniCredit Bank: A TBSZ-hez kapcsolódó értékpapírszámla díjmentes, a promóció 2026. június 30-ig érvényben van.
- Raiffeisen Bank: Külön díjat nem kell fizetni tartós befektetési számla vezetéséért, ugyanakkor a számlán lévő értékpapírok az ügyfél teljes értékpapírszámla-állományába számítanak bele, és az után a bank meghatározott százalékos díjat számít fel – részletek az aktuális kondíciós listában találhatók.
- Gránit Bank: Online könnyen nyitható TBSZ, a számlavezetéshez nincs külön díj.
- MBH Befektetési Bank: Díjtételei szerint a TBSZ vezetése önmagában nem állandó fix összegű díj, hanem a számlán elhelyezett pénzügyi eszközök típusa szerint változó díjak kerülhetnek felszámításra, eltérő lehet a költség például, ha államkötvényt, részvényt vagy befektetési jegyet tartunk számlán.
- Erste Bank: A TBSZ akár két évig díjmentes, ha az ügyfél rendszeres Erste Future befektetést indít, enélkül a számlának havi 350 forint fix költsége van (legfeljebb négy számláig), ezen felül 0,015 százalék állományi díjat számítanak fel, például 1 millió forintos állomány esetén ez 150 forint havonta. A kedvezmény pontos feltételei az Erste díjjegyzékében olvashatók.
Ahogy a fenti felsorolásból is látható, már szinte minden nagybanknál van lehetőség kedvező feltételekkel TBSZ-t nyitni, így érdemes lehet még most is elkezdeni a befektetést és kihasználni a hosszú távú adóelőnyt.
Rekordszintű érdeklődés a tartós befektetési számla iránt
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján 2025-ben tovább emelkedett a TBSZ-ek száma és az azokon elhelyezett vagyon. A befektetők egyre tudatosabban keresik azokat a konstrukciókat, amelyek infláció feletti hozamot kínálnak, miközben adózási szempontból is kedvezők, továbbá a pénzpiaci volatilitás, valamint az állampapírpiac hozamkörnyezetének változása is hozzájárult ahhoz, hogy a TBSZ sokak számára stratégiai eszközzé vált.