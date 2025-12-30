Tartós befektetési számla: fontos határidő zárul napokon belül – érdemes figyelni, ha nem szeretnénk pórul járni

Nagyon fontos határidő közeleg a tartós befektetési számla (TBSZ) kapcsán, december 31-én ugyanis lezárul a gyűjtőév. A számlatulajdonosoknak tehát már csupán néhány napjuk maradt arra, hogy pénz helyezzenek el a számlájukon. Miért is fontos ez a határidő?

Egyre népszerűbb itthon a tartós befektetési számla / Fotó: Shutterstock

A tartós befektetési számla (TBSZ) az elmúlt években a magyar lakossági megtakarítási piac egyik legfontosabb eszközévé vált. Azok számára kínál különösen kedvező megoldást, akik hosszabb távon, tudatosan kívánnak befektetni, és ki szeretnék használni az adómentes hozam lehetőségét. A konstrukció lényege egyszerű, és évek óta változatlan: ha a befektető a számlán elhelyezett összeget legalább öt éven keresztül megtartja, az elért hozam teljes egészében mentesül mind a személyi jövedelemadó, mind a szociális hozzájárulási adó alól.

A számlanyitás éve az úgynevezett gyűjtőév, amely a nyitás napjától december 31-éig tart, ebben az időszakban lehet pénzt elhelyezni a tartós befektetési számlán. Ezt követően kezdetét veszi a lekötési időszak, amely ideális esetben három vagy öt évig tart.

Változott a tartós befektetési számla adózása

2025-ben fontos változások léptek életbe a TBSZ adózásával kapcsolatosan. Az év elejétől hatályos szabályok értelmében az idő előtt feltört tartós befektetési számlák esetében már nem csupán személyi jövedelemadót, hanem szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a realizált hozam után.

Ennek következtében:

három éven belüli feltörés esetén a hozamot 15 százalékos szja és 13 százalékos szocho terheli,

három és öt év között a közteher mérséklődik, de továbbra sem szűnik meg,

az ötödik év leteltével viszont teljes adómentesség érvényesül.

A bevezetett szabálymódosítás egyértelműen a hosszú távú megtakarításokat ösztönzi, és jelentősen csökkenti az idő előtti számlamegszüntetés vonzerejét.

Hol és mennyiért érdemes TBSZ-t indítani?

Ahogy közeledik az év vége, egyre többen nyitnak tartós befektetési számlát. Az év végén megnövekvő érdeklődés oka, hogy sokan szeretnék rövidíteni a gyűjtőévet, és még az adott évre kihasználni a kedvezményes adózási lehetőségeket. Ugyanakkor érdemes akár év elején is számlát nyitni és elkezdeni a befektetést, hiszen minél hamarabb indul a TBSZ, annál hamarabb kezdhet hozamot termelni a megtakarítás.