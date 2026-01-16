Rekordközelben az ezüst: dollárgyengülés, kínai kereslet és piaci szigorítások alakítják az árfolyamot

Január 13-án az ezüst ára 85,7 dollár per uncia körül mozgott, ezzel megközelítve minden idők legmagasabb szintjét, miközben az év eleje óta közel 20 százalékos emelkedést mutatott. Az ezüstpiaci árfolyam-emelkedés hátterében elsősorban a dollár gyengülése áll, amit az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak felerősödése váltott ki.

Historikus szinteken az ezüstpiac / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium vizsgálatot indított Jerome Powell Fed-elnök ellen a jegybank történelmi székházának felújításával kapcsolatos kongresszusi tanúvallomása miatt. Powell a lépést politikai nyomásgyakorlásként értékelte, amelynek célja a kamatcsökkentések újraindításának kikényszerítése. A piacok mindezt a jegybanki függetlenség elleni támadásként értelmezték, ami éles dollárgyengülést váltott ki, és jelentős támaszt adott a nemesfémek árfolyamának.

A geopolitikai kockázatok szintén erősítik a menedékeszközök iránti keresletet. Több globális „forrópont” továbbra is aktív, különösen Venezuelában és Iránban, ahol jelentések szerint súlyos összecsapások zajlanak a hatóságok és a tüntetők között. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki a beavatkozás lehetőségét sem, ha az erőszak tovább eszkalálódik.

Az ezüstpiacon eközben egyre nagyobb figyelem irányul a kínai fizikai keresletre. A sanghaji tőzsdén az ezüst ára 90 dollár per uncia fölé emelkedett, ami jókora eltérést mutat a nyugati határidős jegyzésekhez képest, és a kínálati szűkösséggel kapcsolatos aggodalmakat erősíti.

Az arany-ezüst árfolyamarány közben 54 körüli szintre csökkent, megközelítve hosszú távú átlagát. Történelmileg a nemesfémek bikapiacaiban az arány gyakran az átlag alá süllyed, ami az ezüst felülteljesítését jelzi. Egyes elemzői forgatókönyvek szerint, ha az arány tovább csökkenne, az ezüst árfolyama hosszabb távon jelentős további emelkedési potenciállal rendelkezhet.

Fedezeti változások az ezüstpiacon

Fontos változások történtek a határidős piacokon is. A Comex tőzsde üzemeltetője, a CME Group módosította a nemesfémek fedezeti követelményeinek meghatározási módszerét: a korábbi fix dollárösszeg helyett 2026. január közepétől a szerződés nominális értékének százalékában határozzák meg a fedezet mértékét. Az ezüst esetében ez az arány 9 százalék lett. A piac már korábban érzékenyen reagált egy jelentős marginemelésre, amely átmeneti árfolyamesést váltott ki.