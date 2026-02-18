Az ipar készen áll a fejlődésre – de bírja ezt a lakáspiac?

Az ipari-logisztikai szektor látványos bővülése, a vidéki városok felértékelődése és a lakáspiac újraindulása is fókuszba kerül a világ egyik legjelentősebb ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en, amelyet március 9–13. között rendeznek Cannes-ban. A magyarországi trendeket az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület és a Nemzeti Befektetési Ügynökség közösen, a CBRE szakmai támogatásával mutatja be, kiemelve: a hazai piac a nehéz európai évek után ismét erős növekedési pályára állt.

Nem állt le az irodapiac fejlődése

A Covid óta visszafogott kereslet és a hibrid munkavégzés terjedése miatt a klasszikus irodaházak népszerűsége csökkent, a befektetők pedig kivártak. Ugyanakkor a prémiumlokációk iránt élénkül az érdeklődés, és egyre több fejlesztő gondolkodik funkcióváltásban. A kevésbé versenyképes, elavult irodaházakat részben szállodává, részben lakó- vagy vegyes funkciójú épületté alakítják át, alkalmazkodva a megváltozott piaci igényekhez. A szektor így nem pusztán fellendülésre kész hanem átalakulásra is.

A fejlesztők egyre inkább a rugalmasan hasznosítható, korszerű és fenntartható ingatlanok irányába mozdulnak, amelyek a megváltozott bérlői elvárásokhoz igazodnak.

Erősödő hotelbefektetések Budapesten

A turizmus továbbra is erős lába az ingatlanfejlesztéseknek. A hotelbefektetések tavaly a tranzakciós volumen 15 százalékát adták. Budapesten közel 3000 szoba épül, amelyek várhatóan 2026 és 2029 között nyílnak meg, és csak 2026-ban 13 új szálloda átadása várható. Az irodapiacon ugyanakkor inkább kivárás jellemző, a befektetők elsősorban a belvárosi prémiumlokációk iránt mutatnak érdeklődést.

Az ingatlanpiacon ma már alapelvárás, hogy az új fejlesztések energiahatékonyan működjenek, és a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjanak. A bérlők számára az alacsony rezsiköltség és a korszerű műszaki megoldások egyre fontosabbak, a befektetők pedig hosszú távon is fenntartható, kiszámíthatóan üzemeltethető épületeket keresnek. A megújuló energia használata, a korszerű szigetelés és az okos épületmegoldások így már nem különleges extrák, hanem a piaci versenyképesség feltételei.

