Négyzetméter
szálloda
ingatlan
iroda

Az ipar készen áll a fejlődésre – de bírja ezt a lakáspiac?

A Négyzetméter Fix 3-ban Takács Ernővel, az IFK elnökével vettük sorra az ipari ingatlanok helyzetét. Az ipari-logisztikai beruházások rekordokat döntenek, és vidéki városok kerülnek fel a cégek térképére. Az új munkahelyek megjelenése a lakáspiac felzárkózását teszi szükségessé.
A podcast vendége: Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Szerkesztő: Werderits Ivett
2026.02.18, 19:20

Az ipari-logisztikai szektor látványos bővülése, a vidéki városok felértékelődése és a lakáspiac újraindulása is fókuszba kerül a világ egyik legjelentősebb ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en, amelyet március 9–13. között rendeznek Cannes-ban. A magyarországi trendeket az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület és a Nemzeti Befektetési Ügynökség közösen, a CBRE szakmai támogatásával mutatja be, kiemelve: a hazai piac a nehéz európai évek után ismét erős növekedési pályára állt.

 

Nem állt le az irodapiac fejlődése

A Covid óta visszafogott kereslet és a hibrid munkavégzés terjedése miatt a klasszikus irodaházak népszerűsége csökkent, a befektetők pedig kivártak. Ugyanakkor a prémiumlokációk iránt élénkül az érdeklődés, és egyre több fejlesztő gondolkodik funkcióváltásban. A kevésbé versenyképes, elavult irodaházakat részben szállodává, részben lakó- vagy vegyes funkciójú épületté alakítják át, alkalmazkodva a megváltozott piaci igényekhez. A szektor így nem pusztán fellendülésre kész hanem átalakulásra is. 

A fejlesztők egyre inkább a rugalmasan hasznosítható, korszerű és fenntartható ingatlanok irányába mozdulnak, amelyek a megváltozott bérlői elvárásokhoz igazodnak.

Erősödő hotelbefektetések Budapesten

A turizmus továbbra is erős lába az ingatlanfejlesztéseknek. A hotelbefektetések tavaly a tranzakciós volumen 15 százalékát adták. Budapesten közel 3000 szoba épül, amelyek várhatóan 2026 és 2029 között nyílnak meg, és csak 2026-ban 13 új szálloda átadása várható. Az irodapiacon ugyanakkor inkább kivárás jellemző, a befektetők elsősorban a belvárosi prémiumlokációk iránt mutatnak érdeklődést.

Az ingatlanpiacon ma már alapelvárás, hogy az új fejlesztések energiahatékonyan működjenek, és a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjanak. A bérlők számára az alacsony rezsiköltség és a korszerű műszaki megoldások egyre fontosabbak, a befektetők pedig hosszú távon is fenntartható, kiszámíthatóan üzemeltethető épületeket keresnek. A megújuló energia használata, a korszerű szigetelés és az okos épületmegoldások így már nem különleges extrák, hanem a piaci versenyképesség feltételei.

További érdekes részletek a beszélgetésből: 

  • Az ipari ingatlanok fellendülése (00:52)
  • A szektorok eloszlása (03:58)
  • Az irodapiac (05:28)
  • A bérlők helyzete (09:36)
  • A kihasználatlanság aránya (11:04)
  • A turizmus stabil alap (17:01)
  • A következő időszak (20:27)

 

