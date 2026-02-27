Csökkentette az alapkamatot a magyar jegybank

A mostani lépést megelőzően az MNB utolsó kamatcsökkentése 2024 szeptemberében történt, amikor a jegybank 6,50 százalékra mérsékelte az alapkamatot. Ez jelentette annak a normalizációs folyamatnak az akkori utolsó lépését, amely egy rendkívül magas, 18 százalékos effektív kamatszintről indult el.

Alapkamat: az MNB Monetáris Tanácsa 6,25 százalékra csökkentette / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Azóta közel másfél év telt el, s ezalatt az időszak alatt a kamatcsökkentési várakozások fokozatosan tolódtak. A 2024-es év utolsó negyed éve a forint gyengüléséről, a 2025-ös év eleje pedig a kellemetlen inflációs meglepetésekről szólt, ami miatt szó sem lehetett a monetáris enyhítések folytatásáról. Később azonban az MNB 2025 márciusában bekövetkezett vezetőváltása, a lassan javuló inflációs számok, valamint a vezető és a régiós jegybankok várt kamatpályája egy lazább monetáris megközelítést valószínűsített 2025 második felére.

Miközben azonban a többi jegybanktól várt kamatcsökkentések nagyjából realizálódtak, az MNB 2025 egészében fenntartotta restriktív monetáris politikáját. A cél a tartósan magas szinten beragadni látszó inflációs várakozások fékezése, a stabilan erős forint biztosítása, valamint a forintban denominált megtakarítások vonzerejének növelése volt.

Az egész éves szigor után az év végén a jegybank valamivel lazább hangot ütött meg az inflációs folyamatok javulására hivatkozva. S bár a decemberi inflációs statisztikában még kisebb kellemetlen meglepetést okozott az ipari termékek és a piaci szolgáltatások inflációja, a januári szám már mutatott kedvező jeleket. A piaci szolgáltatások inflációja nagyot lassult éves szinten, a havi átárazás mértéke mintegy negyede volt a tavalyinak ebben a temékkategóriában. Emellett a jegybank szempontjából kedvező hír volt, hogy a vállalatok inflációs várakozásai nagyjából visszatértek a Covid-válság előtti szintekre.

S bár óvatosságra intő lehet, hogy az erős forint hatásai egyelőre csak mérsékelten jelentek meg a fogyasztói árakban, illetve a lakossági inflációs várakozások továbbra is magasan maradtak, mindent egybevetve a mérleg az első óvatos lépés megtételének irányába mozdult, amit végül a 2026 februárja hozott el.