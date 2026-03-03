Deviza
finanszírozás

Intézményi kezesség, mint a beruházási fordulat motorja: mit üzennek a vállalati hitelpiaci trendek?

Az intézményi garancia és kezességvállalás előmozdítja a finanszírozást, közvetetten pedig pozitív hatással van a vállalatok likviditására, a beruházások gyorsabb megvalósulására, meglévő munkahelyek megtartására és újak létesítésére. Nem véletlen, hogy a Garanciaintézmények Európai Szövetsége (AECM) tagjainak több mint fele 2026-ban is a garanciavolumen növekedésére számít.
Limbach Attila
Limbach Attila
a Start Garancia Zrt. vezérigazgatója
1 órája
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 2026-os év a vállalati finanszírozásban egyszerre ígér fordulatot és jelent kihívást: a kamatszint érdemben javulhat, a beruházási kedv fokozatosan élénkülhet, azonban a nemzetközi kockázati környezet továbbra is törékenynek mondható. Ebben a változó térben a garanciaintézmények egyre inkább központi, mintsem kiegészítő szerepet töltenek be. Napjainkban ugyanis a hitelpiac már nemcsak a bankrendszerben rendelkezésre álló forrásokról szól, hanem arról is, hogy kik és milyen feltételek mellett képesek hozzájutni.

20250224_epitkezes_014_VZ,Intézményi kezesség
Intézményi kezesség mint a beruházási fordulat motorja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Intézményi kezesség Európában: növekvő kockázat, erősödő garanciaigény

Az európai trendek világos irányt mutatnak: a Fitch Ratings előrejelzése szerint 2026-ban a vállalati nemteljesítési ráták 3,0-3,5 százalék környékére növekedhetnek, ami önmagában is indokolja a bankok óvatosabb hitelezési magatartását. Az Európai Központi Bank legfrissebb felmérései szintén arról árulkodnak, hogy a pénzintézetek kockázati toleranciája csökken, a fedezeti elvárások pedig szigorodnak.

Ilyen környezetben szokott előtérbe kerülni a garanciaintézmények klasszikus kontraciklikus szerepe. Amikor a banki kockázatvállalási hajlandóság mérséklődik, a kezességvállalás biztosítja, hogy a finanszírozás ne szűküljön be aránytalanul, különösen a fedezettel kevésbé ellátott kkv-szektorban. Az intézményi garancia és kezességvállalás előmozdítja a finanszírozást, közvetetten pedig pozitív hatással van a vállalatok likviditására, a beruházások gyorsabb megvalósulására, meglévő munkahelyek megtartására és újak létesítésére. Nem véletlen, hogy a Garanciaintézmények Európai Szövetsége (AECM) tagjainak több mint fele 2026-ban is a garanciavolumen növekedésére számít.

Szektorszinten Európa-szerte az építőipari és a gyártással foglalkozó cégek kerülnek fókuszba, amelyek a magas energiaárak és kamatok miatt nehezebben jutnak forráshoz. A garancia-, illetve kezességvállalás ezeken a területeken nem csupán biztosítékként, de versenyképességet elősegítő eszközként is működik.

Magyarországon a kezesség a beruházás egyik fő motorja

Az intézményi kezességvállalás 2026-ra a kormányzati beruházásösztönzés és az energiahatékonysági fordulat egyik legfontosabb eszközévé vált a hazai piacon. E tekintetben nem mehetünk el a multiplikátor hatás mellett, amely miatt a kezesség az egyik leghatékonyabb vállalkozástámogatási eszköznek tekinthető – hiszen egy egység garancia-/kezességvállalás ennél nagyobb összegű finanszírozást és beruházásokat tesz lehetővé.

Hazánkban a kezességvállalás szerepe nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő.

 Az AECM statisztikái szerint 2024-ben a garanciaállomány Magyarországon volt a legmagasabb, az európai átlag 1 százalékhoz képest a hazai kezességvállalás a GDP 3,7 százalékát tette ki. Ez részben az elmúlt évek gazdasági környezetéből is fakad, mivel a nemzetközi bizonytalanság hatására visszaesett a vállalkozások finanszírozási igénye és hajlandósága, ami a beruházások számának csökkenésében is megmutatkozott. Ebben a helyzetben az állami kezességvállalás érdemben hozzájárult a kedvezőtlen folyamatok mérsékléséhez.

Magyarországon három garanciaintézmény működik, más-más módon hozzájárulva a hazai vállalkozások és a gazdaság eredményességéhez. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elsősorban a hazai kkv-k finanszírozáshoz jutását támogatja kezességvállalási tevékenysége által. Az agrárszektorban az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) továbbra is kulcsszereplő, különösen a KAP Stratégiai Tervhez kapcsolódó kedvezményes kezességek révén. A Start Garancia Zrt. pedig a nagy volumenű, nemzetgazdaságilag jelentős beruházások megvalósulását segíti elő. 

Az utóbbi esetében árulkodó lehet a kezességvállalási portfólió gyarapodási aránya, amely a 2021-es 125 milliárd forintról folyamatosan és dinamikusan 500 milliárd forint közelébe nőtt 2025 végéig. Ekkora állománnyal a 10 százalékos piaci részesedésű társaság – a multiplikátorhatásnak köszönhetően – több mint 700 milliárd forintnyi finanszírozás, illetve közel 1200 milliárd forint értékű beruházás megvalósulásához járult hozzá.

A zöldkezesség elterjedése talán az egyik legfontosabb szerkezeti változás – 2026-ban a hazai kezességvállalási portfólió jelentős része ugyanis a zöldcélokhoz kötődhet. 

A kezességvállalók a kockázatvállalási döntés során már most is vizsgálják a fenntarthatósági szempontokat, kedvezőbb feltételeket adva a zöldprojekteknek, illetve az ilyen tanúsítvánnyal rendelkező cégeknek.

Vállalati hitelpiac – fordulat várható, de még vannak kockázatok

2026-ban a vállalati hitelpiacon a figyelem egyszerre szegeződik a kamatkörnyezet lehetséges változásaira és a kormányzati programokra. Míg a piaci kamatozású hitelek iránti igény fokozatosan tér vissza, a piacot továbbra is a támogatott konstrukciók dinamizálják.

A Magyar Nemzeti Bank több elemzése is pozitív jövőképről árulkodik.

A jegybank hitelezési felmérése alapján a bankrendszer likviditása bőséges – vagyis a hitelkínálati oldal adott, idén nem várható korlátozás –, a bankok többsége (70 százaléka) pedig a hitelvolumen növekedését várja. Továbbá, az MNB inflációs jelentése alapján a piaci hitelkamatok az egy számjegyű tartomány stabil alsó felében mozognak – januárban már 2,1 százalékra lassult az infláció –, ami önmagában is javítja a beruházások megtérülési számításait; így a 2024–2025-ös stagnálás után reális esély mutatkozik a beruházási fordulatra.

A mérleg másik serpenyőjében ugyanakkor ott vannak a bizonytalansági tényezők. A beruházási kedv egyelőre nem tért vissza a korábbi évek szintjére. A folyamatosan változó nemzetközi helyzet, az exportpiaci kilátások ingadozása és a szektorális különbségek továbbra is óvatos hozzáállást tesznek indokolttá. Ebben a környezetben a hazai szereplők által nyújtott kezesség továbbra is kulcsfontosságú.

Az MNB előrejelzése szerint 2026-ban 6 százalék felett, a következő három évben pedig átlagosan 4 százalék felett alakulhat a vállalati hitelvolumen növekedése. A szerkezet azonban átalakulhat: a forgóeszköz-finanszírozás helyett az energetikai korszerűsítés és a hatékonyságnövelő beruházások kerülhetnek előtérbe. Ez egészségesebb, hosszabb távon fenntarthatóbb növekedési pályát vetít előre, amelyet a kezességvállalás hatékonyan képes támogatni.

Limbach Attila

