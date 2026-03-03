Intézményi kezesség, mint a beruházási fordulat motorja: mit üzennek a vállalati hitelpiaci trendek?

A 2026-os év a vállalati finanszírozásban egyszerre ígér fordulatot és jelent kihívást: a kamatszint érdemben javulhat, a beruházási kedv fokozatosan élénkülhet, azonban a nemzetközi kockázati környezet továbbra is törékenynek mondható. Ebben a változó térben a garanciaintézmények egyre inkább központi, mintsem kiegészítő szerepet töltenek be. Napjainkban ugyanis a hitelpiac már nemcsak a bankrendszerben rendelkezésre álló forrásokról szól, hanem arról is, hogy kik és milyen feltételek mellett képesek hozzájutni.

Intézményi kezesség mint a beruházási fordulat motorja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Intézményi kezesség Európában: növekvő kockázat, erősödő garanciaigény

Az európai trendek világos irányt mutatnak: a Fitch Ratings előrejelzése szerint 2026-ban a vállalati nemteljesítési ráták 3,0-3,5 százalék környékére növekedhetnek, ami önmagában is indokolja a bankok óvatosabb hitelezési magatartását. Az Európai Központi Bank legfrissebb felmérései szintén arról árulkodnak, hogy a pénzintézetek kockázati toleranciája csökken, a fedezeti elvárások pedig szigorodnak.

Ilyen környezetben szokott előtérbe kerülni a garanciaintézmények klasszikus kontraciklikus szerepe. Amikor a banki kockázatvállalási hajlandóság mérséklődik, a kezességvállalás biztosítja, hogy a finanszírozás ne szűküljön be aránytalanul, különösen a fedezettel kevésbé ellátott kkv-szektorban. Az intézményi garancia és kezességvállalás előmozdítja a finanszírozást, közvetetten pedig pozitív hatással van a vállalatok likviditására, a beruházások gyorsabb megvalósulására, meglévő munkahelyek megtartására és újak létesítésére. Nem véletlen, hogy a Garanciaintézmények Európai Szövetsége (AECM) tagjainak több mint fele 2026-ban is a garanciavolumen növekedésére számít.

Szektorszinten Európa-szerte az építőipari és a gyártással foglalkozó cégek kerülnek fókuszba, amelyek a magas energiaárak és kamatok miatt nehezebben jutnak forráshoz. A garancia-, illetve kezességvállalás ezeken a területeken nem csupán biztosítékként, de versenyképességet elősegítő eszközként is működik.

Magyarországon a kezesség a beruházás egyik fő motorja

Az intézményi kezességvállalás 2026-ra a kormányzati beruházásösztönzés és az energiahatékonysági fordulat egyik legfontosabb eszközévé vált a hazai piacon. E tekintetben nem mehetünk el a multiplikátor hatás mellett, amely miatt a kezesség az egyik leghatékonyabb vállalkozástámogatási eszköznek tekinthető – hiszen egy egység garancia-/kezességvállalás ennél nagyobb összegű finanszírozást és beruházásokat tesz lehetővé.

Hazánkban a kezességvállalás szerepe nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő.

Az AECM statisztikái szerint 2024-ben a garanciaállomány Magyarországon volt a legmagasabb, az európai átlag 1 százalékhoz képest a hazai kezességvállalás a GDP 3,7 százalékát tette ki. Ez részben az elmúlt évek gazdasági környezetéből is fakad, mivel a nemzetközi bizonytalanság hatására visszaesett a vállalkozások finanszírozási igénye és hajlandósága, ami a beruházások számának csökkenésében is megmutatkozott. Ebben a helyzetben az állami kezességvállalás érdemben hozzájárult a kedvezőtlen folyamatok mérsékléséhez.