Banán zöldül tovább, üzembe állt az Alteo legújabb energiatárolója
Üzembe helyezték az Alteo ötödik, 20 megawattóra kapacitású villamosenergia-tárolóját Banán, amely közös ponton csatlakozik a megújuló energiát hasznosító társaság már meglévő szélerőműparkjával a villamosenergia-hálózathoz, kihasználva a két technológia közötti szinergiahatásokat. A beruházással a meglévő hálózatcsatlakozási kapacitás kihasználtsága is növekszik.
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) keretében meghirdetett, RRF-6.5.1-23 kódszámú pályázaton az Alteo három leányvállalata nyert vissza nem térítendő támogatást lítium-ionos villamosenergia-tároló létesítésére.
Újabb energiatárolót adott át az Alteo
A vállalat történetének eddigi legnagyobb méretű zöldmezős beruházása három helyszínen összesen 18 milliárd forintból valósult meg , amelyből hatmilliárd forint volt a pályázati támogatás. A beruházás egyik elemeként az Alteo Nyrt. leányvállalata, a Pannon Szélerőmű Kft. a Bana-Bábolna alállomás területén helyezte üzembe
- a 10 megawatt névleges teljesítményű
- és 20 megawattóra névleges kapacitású villamosenergia-tárolóját,
- mely összesen 2,4 milliárd forintból épült fel,
- 830 millió forint vissza nem térítendő RRF támogatás felhasználásával.
Az energiatárolót egy már meglévő és üzemelő szélerőművi alállomáson létesítették, így minden szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll a működéséhez.
A Banán átadott energiatároló lehetőséget teremt az energiatárolói és a szélerőművi technológia közötti szinergiahatások kihasználására, hiszen a tároló egy már üzemelő szélerőművi telephely mellé került telepítésre. Az együttműködő rendszerek hozzájárulnak a megújuló, időjárásfüggő villamosenergia-termelő kapacitások integrációjához, erősítve a hazai villamosenergia-ellátás biztonságát és az időjárásfüggő termelők villamosenergia-rendszerbe történő integrációját
– mondta az átadóeseményen Fekete Csaba, az Alteo üzletfejlesztési és kivitelezési igazgatója.
Az Alteo február végén helyezte üzembe az eddigi legnagyobb, 50 megawattos teljesítményű energiatárolóját Győrben. A társaság a Banán most átadott, ötödik energiatárolójával már 80 megawattos tárolói teljesítménnyel rendelkezik.
Az Alteo részvényei 3 százalékot estek kedd délelőtt, idén pedig 5 százalékkal került lejjebb a részvényárfolyam.