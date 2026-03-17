Banán zöldül tovább, üzembe állt az Alteo legújabb energiatárolója

Üzembe helyezték az Alteo ötödik, 20 megawattóra kapacitású villamosenergia-tárolóját Banán, amely közös ponton csatlakozik a megújuló energiát hasznosító társaság már meglévő szélerőműparkjával a villamosenergia-hálózathoz, kihasználva a két technológia közötti szinergiahatásokat. A beruházással a meglévő hálózatcsatlakozási kapacitás kihasználtsága is növekszik.

Banán állította üzembe legújabb energiatárolóját az Alteo / Fotó: Kallus György

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) keretében meghirdetett, RRF-6.5.1-23 kódszámú pályázaton az Alteo három leányvállalata nyert vissza nem térítendő támogatást lítium-ionos villamosenergia-tároló létesítésére.

Újabb energiatárolót adott át az Alteo

A vállalat történetének eddigi legnagyobb méretű zöldmezős beruházása három helyszínen összesen 18 milliárd forintból valósult meg , amelyből hatmilliárd forint volt a pályázati támogatás. A beruházás egyik elemeként az Alteo Nyrt. leányvállalata, a Pannon Szélerőmű Kft. a Bana-Bábolna alállomás területén helyezte üzembe

a 10 megawatt névleges teljesítményű

és 20 megawattóra névleges kapacitású villamosenergia-tárolóját,

mely összesen 2,4 milliárd forintból épült fel,

830 millió forint vissza nem térítendő RRF támogatás felhasználásával.

Az energiatárolót egy már meglévő és üzemelő szélerőművi alállomáson létesítették, így minden szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll a működéséhez.

A Banán átadott energiatároló lehetőséget teremt az energiatárolói és a szélerőművi technológia közötti szinergiahatások kihasználására, hiszen a tároló egy már üzemelő szélerőművi telephely mellé került telepítésre. Az együttműködő rendszerek hozzájárulnak a megújuló, időjárásfüggő villamosenergia-termelő kapacitások integrációjához, erősítve a hazai villamosenergia-ellátás biztonságát és az időjárásfüggő termelők villamosenergia-rendszerbe történő integrációját

– mondta az átadóeseményen Fekete Csaba, az Alteo üzletfejlesztési és kivitelezési igazgatója.

Az Alteo február végén helyezte üzembe az eddigi legnagyobb, 50 megawattos teljesítményű energiatárolóját Győrben. A társaság a Banán most átadott, ötödik energiatárolójával már 80 megawattos tárolói teljesítménnyel rendelkezik.