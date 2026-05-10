Áll a bál Ferihegyen: a Ryanair négyszáz dolgozója nem kapott fizetést – üzent a szakszervezet Michael O'Leary-nek

Rövid időben belül másodjára fordul elő, hogy nem kapták meg időben a fizetésüket az ír fapados légitársaság dolgozói, mintegy 400 fő. A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet szerint a Ryanair varsói menedzsmentjét okolja a kialakult helyzetért.
Járdi Roland
2026.05.10, 18:36
Frissítve: 2026.05.10, 18:44

A varsói bázisvezetés irányítása alatt dolgozó ferihegyi légiutas-kísérők közül a mai napig egyetlen munkavállaló sem kapta meg a munkabérét – közölte a Facebookon a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet, amely a Ryanair ír légitársaságot kéri számon az elmaradt fizetésekért.

A kialakult helyzetért a szakszervezet a közleményében a Ryanair varsói menedzsmentjét teszi felelőssé.

Családanyák. Családapák. Fiatal munkavállalók, akik egész hónapban elvégezték a munkájukat, mégsem kapták meg a munkabérüket

írták, hozzátéve, hogy rövid időn belül ez már a második hasonló eset az ír fapados légitársaságnál.

Úgy vélik, hogy a késedelmes kifizetése „súlyos bizonytalanságot okoz az érintett munkavállalók és családjaik számára”, és „a munkavállalókat megillető munkabér határidőben történő kifizetése alapvető munkaviszonyból munkáltatói
kötelezettség”. A szakszervezet ezért „a szükséges jogi lépéseket megtette, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel kiáll az érintett munkavállalók mellett”.

"Biztosak vagyunk benne, hogy Michael O'Leary sem támogatná azt, hogy a varsói menedzsment ne tartsa be a munkavállalókat védő jogszabályokat, és késedelmes bérfizetéssel sodorjon bizonytalanságba dolgozó családokat. Meddig engedhető meg, hogy ilyen óriáscégek így bánjanak a ferihegyi dolgozókkal?"

tette fel a kérdést a szakszervezet.

