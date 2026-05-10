A szemünk előtt zajlik egy csendes forradalom a befektetések terén: ezt kell tudni a longevityről, amely alapjaiban írhatja át az eddig tanultakat

A Milken Institute legfrissebb elemzése szerint a „wealth management” és az egészségmenedzsment (longevity) összeolvadása már nem futurisztikus vízió, hanem üzleti realitás. Az új fogalom neve: Wealth-Care.

Longevity – minden év aranyat ér

A modell lényege egyszerű: ha az ügyfél várható élettartama 90-ről 110-120 évre emelkedik, akkor teljesen új pénzügyi logika szerint kell tervezni. Más nyugdíjmodellek, más biztosítási konstrukciók, más befektetési horizontok szükségesek. A privátbankár pedig lassan sokkal több lesz, mint egyszerű portfóliómenedzser.

A világ vezető bankjai és family office-ai ma már nem pusztán részvényeket és kötvényeket ajánlanak prémium ügyfeleiknek, hanem hozzáférést longevity-klinikákhoz, genetikai szűrésekhez, mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztikához és anti-aging biotechnológiai startupokhoz.

A vagyonkezelés fókusza a generációkon átívelő öröklésről fokozatosan az életminőség maximalizálására helyeződik át. És ehhez elképesztő pénz társul.

A globális longevity biotech piac értéke 2026-ra elérheti a 30,79 milliárd dollárt, miközben 2035-re már több mint 52 milliárd dolláros szektorról beszélhetünk, évi 6,5 százalékos növekedési ütem mellett. A piacot elsősorban az AI-alapú gyógyszerkutatás, a regeneratív medicina és a génterápiák fejlődése hajtja.

A nagy vagyonkezelők számára a longevity a következő évtized egyik legfontosabb befektetési narratívája lett.

Nem véletlen, hogy az elmúlt években milliárdok áramlottak olyan cégekbe, mint az Altos Labs vagy a Retro Biosciences, miközben a szaúdi Hevolution Foundation önmagában évi egymilliárd dollárt szán az öregedéskutatás finanszírozására.

Bryan Johnson a fittfluenszer

A trend legismertebb arca kétségtelenül Bryan Johnson, aki gyakorlatilag saját testéből épített üzleti modellt. A Braintree egykori alapítója évente mintegy 2 millió dollárt költ a „Project Blueprint” nevű programjára: napi több mint száz tablettát szed, folyamatos biometrikus monitorozás alatt áll, és több tucat orvos figyeli szervei biológiai korát. Johnson első látásra excentrikus biohackernek tűnhet, valójában azonban sokkal fontosabb jelenséget testesít meg: ő tette státuszszimbólummá a longevity-t.

A szupergazdagok körében ma már nemcsak az számít presztízsnek, hogy ki milyen autóval jár vagy melyik alapba fektetett be, hanem az is, hogy mennyi a biológiai kora, milyen a DNS-profilja, és hány „egészséges éve” lehet még hátra.

A bankok számára ez alapvető üzleti kihívás. A hagyományos pénzügyi modellek abból indultak ki, hogy az ügyfél 60-70 éves korára visszavonul, majd fokozatosan feléli a vagyonát. De mi történik akkor, ha a következő generáció elit ügyfelei 105 éves korukig aktívak maradnak?