Deviza
EUR/HUF377,07 +0,3% USD/HUF319,08 +0,19% GBP/HUF429,74 0% CHF/HUF415,11 +0,79% PLN/HUF89,27 +0,28% RON/HUF73,99 +0,27% CZK/HUF15,56 +0,37% EUR/HUF377,07 +0,3% USD/HUF319,08 +0,19% GBP/HUF429,74 0% CHF/HUF415,11 +0,79% PLN/HUF89,27 +0,28% RON/HUF73,99 +0,27% CZK/HUF15,56 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 534,75 -0,18% MTELEKOM2 165 -1,37% MOL3 528 +0,23% OTP39 310 -0,76% RICHTER11 940 +0,93% OPUS543 -0,91% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS163,5 -0,91% WABERERS5 160 -0,77% BUMIX9 866,06 +0,6% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 673,78 -0,26% BUX126 534,75 -0,18% MTELEKOM2 165 -1,37% MOL3 528 +0,23% OTP39 310 -0,76% RICHTER11 940 +0,93% OPUS543 -0,91% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS163,5 -0,91% WABERERS5 160 -0,77% BUMIX9 866,06 +0,6% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 673,78 -0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: megjött a hivatalos válasz a Janaftól a Mol ultimátumára az orosz olaj átengedéséről – így döntöttek a horvátok és ez siralmas

villamosenergia
villamosenergia tároló
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt
Győr
beruházás

Hatalmas beruházás: Győrben tárolják majd a hazai villamos energia ötödét

Győrben felavatták az ország legnagyobb villamosenergia-tárolóját, amely a beépített magyar tárolói teljesítmény mintegy egyötödét adja. A létesítménynek kulcsszerepe lesz az időjárásfüggő, megújuló energiaforrásokra támaszkodó erőművek hatékony rendszerintegrációjában.
Világgazdaság
2026.02.27, 18:51
Frissítve: 2026.02.27, 18:59

A fejlesztés kormányzati segítséggel valósult meg, miután a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) keretében meghirdetett, RRF-6.5.1-23 kódszámú pályázaton az Alteo három leányvállalata támogatást nyert el lítium-ionos villamosenergia-tároló létesítésére. A cég zöldmezős beruházása három helyszínen összesen 18 milliárd forintból valósult meg, amelyből 6 milliárd forint volt a pályázati támogatás – írta meg az Origo.

Alteo
Az ország legnagyobb villamosenergia-tárolója kezdte meg működését Győrben / Fotó: Feith Sándor / Alteo

A hazai tárolói összteljesítmény ötödét adja az Alteo beruházása

A beruházás legjelentősebb eleme az Alteo-Depónia Kft. győri ipari park területén üzembe helyezett 49,9 megawatt névleges teljesítményű, és 99,8 megawattóra névleges kapacitású villamosenergia-tárolója, amely mintegy 12,9 milliárd forintból, mintegy 4,4 milliárd forint támogatással jöhetett létre – írták a közleményükben.

Hozzátették:

a most átadott, a magyar tárolói összteljesítmény mintegy ötödét adó energiatároló a fenntartási időszakban az Alteo szabályozási központjához csatlakozik, erősíti a villamosenergia-ellátás biztonságát, és az időjárásfüggő termelők villamosenergia-rendszerbe való hatékony integrációját.

A közleményben ifj. Chikán Attila, az Alteo elnök-vezérigazgatója kiemelte, a régióban elsőként a társaság helyezett üzembe ipari méretű energiatárolót 2018-ban, az idén átadásra kerülő egységekkel pedig tárolói teljesítményük eléri a 90 megawattot.

Az Alteo Nyrt. árbevétele 2025-ben meghaladta a 125 milliárd forintot, 19 százalékkal volt több az előző évinél. A 16,4 milliárd forintos EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) elmaradt az előző évek rekordszintjeitől. Ebben szerepet játszottak az energiatermelés és -menedzsment szegmens piacain erősödő verseny miatt szűkülő fedezetek, amelyre az Alteo hatékonyságjavító intézkedésekkel és az új típusú piaci igények minél hatékonyabb kiszolgálását biztosító portfólió építésével reagál.

A létesítmény a CATL-lel való együttműködésben valósult meg, ennek részleteiről itt olvashat bővebben.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu