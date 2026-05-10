Rájár a rúd mostanában a tengeri hajózásás szerelemire. A hantavírus után ezúttal norovírus fertőzött: több mint 100 utas és a személyzet több tagja betegedett meg a Caribbean Princess óceánjárón – írja a CNBC.

A hantavírus után újabb járvány fertőzött egy hajón: ezúttal egy ritka, de gyorsan terjedő vírus okozta a bajt

A jó hír azonban, hogy a hantavírussal ellentétben könnyebb lefolyásról számoltak be a megfertőzödött utasok. „Még mindig itt van a normális légkör” – mondta van Milligen, az egyik utas, aki az elmúlt 21 napot dél-afrikai rokonaival és barátaival töltötte a hajón, szombaton az NBC Newsnak. „Tegnap este elmentünk egy előadásra, ma reggel vacsoráztunk és reggeliztünk.”

A járvány a hajó 3116 utasa és 13 személyzeti tagja közül 102-t betegített meg a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok adatai szerint.

A leggyakoribb tünetek a hányás és a hasmenés voltak, az ügynökség pedig a norovírust jelölte meg okként. A CDC közölte, hogy a járványt csütörtökön jelentették a hajó április 28. és május 11. közötti karibi útján. Szombat délután a hajó a Dominikai Köztársaság északi részén tartózkodott, úton a Bahamákon található Nassau felé.

A Princess Cruises közölte, hogy „korlátozott számú személy számolt be enyhe gyomor-bélrendszeri megbetegedésről” a floridai Port Evergladesből induló út során. Van Milligen tudomásul vette a fedélzeten bevezetett szigorúbb higiéniai intézkedéseket. „A hajótársaság minden óvintézkedést megtett a terjedés megállítására” – mondta e-mailben, hozzátéve, hogy „nagyon profik voltak”, és az utasokat időben tájékoztatták a helyzetről. Az általa észlelt változások között szerepelt, hogy az utasok egyre óvatosabbak lettek a higiéniával kapcsolatban, beleértve a gyakoribb kézmosást is.

Főként hányást és hasmenést okoz a norovírus

A norovírus egy rendkívül fertőző vírus, amely gyakran hányást és hasmenést okoz, és a CDC szerint gyorsan terjedhet szűk helyeken, beleértve a круизhajókat is. A hajózási társaságoknak jelenteniük kell a járványkitöréseket az ügynökségnek, ha az utasok vagy a személyzet legalább 3 százaléka számol be gyomor-bélrendszeri tünetekről.