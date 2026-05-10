Iráni háború: egyre közelebb a vérengzés befejezése, válaszolt Irán Trump békejavaslataira

Egyre közelebb a közel-keleti térségben zajló harcok diplomáciai megoldása. Az iráni állami média vasárnap azt közölte, hogy válaszoltak Donald Trump amerikai elnök békejavaslataira. Minden jel arra utal, hogy egyre közelebb az iráni háború befejezése.
Járdi Roland
2026.05.10, 16:44
Frissítve: 2026.05.10, 17:02

Irán ma válaszüzenetet küldött pakisztáni közvetítőknek a háború befejezésére irányuló legújabb amerikai javaslatra – jelentette az IRNA iráni állami hírügynökség. Azaz ismét egy újabb jel, hogy egyre közelebb van az iráni háború befejezése. Vasárnap több hónap után először haladhatott át egy LNG-tanker a Hormuzi-szoroson.

„Az Iráni Iszlám Köztársaság válaszát a háború befejezésére irányuló legújabb amerikai javaslatra ma elküldték a pakisztáni közvetítőnek” – jelentette be a hivatal, amely azt is közölte, hogy ebben a szakaszban 

a tárgyalások a tervek szerint a régióban zajló háború befejezésére fognak összpontosítani. 

A feszültség a régióban fokozódott, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen, ami Iránnak Izrael és az Egyesült Államok Perzsa-öbölbeli szövetségesei elleni válaszlépéseit, valamint a Hormuzi-szoros lezárását váltotta ki.

Április 8-án pakisztáni közvetítéssel tűzszünet lépett életbe, de az iszlámábádi tárgyalások nem vezettek végleges megállapodáshoz. A tűzszünetet később Donald Trump amerikai elnök határozatlan időre meghosszabbította, hogy teret engedjen a diplomáciának és a konfliktus tartós megoldásának.

 


 

