Meglepte vele Európát, de még összejöhet Vlagyimir Putyin javaslata: a német balosok nyitottak arra, hogy Gerhard Schröder közvetítsen a béketárgyalásokon
Vlagyimir Putyin orosz államfő közvetítőként szeretné felkérni az orosz–ukrán béketárgyalásokon a korábbi német kancellárt, Gerhard Schrödert. Az ötlet nagyon úgy tűnik, hogy nem teljesen elvetélt – erről írt a Spiegel vasárnap délután.
A balolaldali német lap szerint az SPD külpolitikai szakértői nem utasítják el csípőből Vlagyimir Putyin javaslatát, hogy Németország Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezze ki közvetítőnek az ukrajnai háborúban.
Minden ajánlatot komolyan meg kell vizsgálni
– mondta Adis Ahmetovic, az SPD parlamenti csoportjának külpolitikai szóvivője a Spiegelnek, aki azt is hozzátette, hogy nem fogadhatják el, hogy az Egyesült Államok és Oroszország egyedül döntsön Ukrajna és Európa biztonságának jövőjéről. „Célunk, hogy legyen helyünk a tárgyalóasztalnál” –mondta.
Szerinte ha az egyik feltétel a volt német kancellár részvétele, akkor ezt alaposan meg kell fontolni, szoros konzultáció keretében európai partnereikkel, és nem szabad kategorikusan kizárni előre.
A reakció előzménye, hogy a második világháború végét jelző moszkvai győzelemnapi parádét követően Putyin kijelentette, hogy el tudja képzelni Schrödert közvetítőként az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon az európai fél nevében. „Minden európai politikus közül én szívesebben tárgyalnék Schröderrel” – mondta Putyin.
Schröder rögtön a kancellári posztja után a Gazprom igazgatóságában talált helyet, emiatt és a Moszkvával való szoros viszonya miatt rengeteg kritika érte a volt politikust.
A német kormány hivatalosan elutasította Putyin ajánlatát
A német kormány ugyanakkor vasárnap hivatalosan elutasította Putyin javaslatát. Kormányzati források szerint az ajánlat csak a legújabb volt a színlelt javaslatok sorozatában, és része Oroszország hibrid stratégiájának. Úgy vélik, hogy a tárgyalási opció hiteltelen, mivel Oroszország nem változtatott a feltételein.
Ettől függetlenül Ralf Stegner, az SPD külpolitikai szakértője Putyin Schröder közvetítőként való bevonására vonatkozó javaslatának vizsgálatát szorgalmazza. „Üdvözlök minden olyan kezdeményezést, amely véget vethet a háborúnak” – mondta Stegner a Spiegelnek. Európa eddig nem vett részt a tárgyalásokban, és nem tehet semmilyen javaslatot.
Ha ezt egy olyan személyen keresztül lehetne elérni, mint Schröder, hanyagság lenne elutasítani
– árnyalta tovább a képet, ami a hivatalos kormányzati megnyilvánulásokból kiolvasható.
Rolf Mützenich, az SPD korábbi parlamenti frakcióvezetője óvatosabban reagált Putyin kezdeményezésére, mint Stegner és Ahmetovic. Szerinte aki nem akarja alávetni magát Putyin és Trump akaratának, annak törekednie kell egy európai szerepvállalásra a tárgyalásokon. Azonban pozitívan értékelte, hogy a béketárgyalásokon való európai részvételről szóló vita lendületet vesz. „Üdvözlöm azt a tényt, hogy António Costa, az EU Tanácsának elnöke elő akarja mozdítani a tárgyalásokat Oroszországgal. Ez új lendületet ad a háború befejezéséhez.”
A Financial Times arról számolt be, hogy az Európai Unió állam- és kormányfői esetleges tárgyalásokra készülnek. Costa hangsúlyozta az Oroszországgal való tárgyalások alapvető hajlandóságát. Az EU készen áll a részvételre a potenciális béketárgyalásokon.
Lehet, hogy végül Steinmeir lesz a befutó
Ezen a hétvégén azonban egy másik kiemelkedő névről is szó lesz a koalíción belül. A koalíción belüli források szerint fontolgatják, hogy Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök szerepet játszhatna-e a béketárgyalásokon. Ennek az az indoka, hogy Schrödert önmagában látszólag nem tartják alkalmasnak ilyen jelentős feladatra. De egy Schröder és Steinmeier közvetítő duó érdekes lehetőség lehet.
Ráadásul a feltételezést erősíti, hogy Steinmeier szövetségi elnöki mandátuma néhány hónap múlva lejár.
Utódját a Szövetségi Konvent 2027. január 30-án választja meg. „Bármennyire is valószínűtlennek hangzik ez a forgatókönyv, az, hogy a koalíción belül is folyik róla a vita, azt bizonyítja, hogy hatalmas nyomás nehezedik a kormányra az ukrajnai háború mielőbbi befejezése érdekében” – állapítja meg a Spiegel.