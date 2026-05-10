Vlagyimir Putyin orosz államfő közvetítőként szeretné felkérni az orosz–ukrán béketárgyalásokon a korábbi német kancellárt, Gerhard Schrödert. Az ötlet nagyon úgy tűnik, hogy nem teljesen elvetélt – erről írt a Spiegel vasárnap délután.

Meglepte vele Európát, de még összejöhet Vlagyimir Putyin javaslata: a német balosok nyitottak arra, hogy Gerhard Schröder közvetítsen a béketárgyalásokon

Meglepte vele Európát, de még összejöhet Vlagyimir Putyin javaslata: a német balosok nyitottak arra, hogy Schröder közvetítsen a béketárgyalásokon

A balolaldali német lap szerint az SPD külpolitikai szakértői nem utasítják el csípőből Vlagyimir Putyin javaslatát, hogy Németország Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezze ki közvetítőnek az ukrajnai háborúban.

Minden ajánlatot komolyan meg kell vizsgálni

– mondta Adis Ahmetovic, az SPD parlamenti csoportjának külpolitikai szóvivője a Spiegelnek, aki azt is hozzátette, hogy nem fogadhatják el, hogy az Egyesült Államok és Oroszország egyedül döntsön Ukrajna és Európa biztonságának jövőjéről. „Célunk, hogy legyen helyünk a tárgyalóasztalnál” –mondta.

Szerinte ha az egyik feltétel a volt német kancellár részvétele, akkor ezt alaposan meg kell fontolni, szoros konzultáció keretében európai partnereikkel, és nem szabad kategorikusan kizárni előre.

A reakció előzménye, hogy a második világháború végét jelző moszkvai győzelemnapi parádét követően Putyin kijelentette, hogy el tudja képzelni Schrödert közvetítőként az Ukrajnával folytatott tárgyalásokon az európai fél nevében. „Minden európai politikus közül én szívesebben tárgyalnék Schröderrel” – mondta Putyin.

Schröder rögtön a kancellári posztja után a Gazprom igazgatóságában talált helyet, emiatt és a Moszkvával való szoros viszonya miatt rengeteg kritika érte a volt politikust.

A német kormány hivatalosan elutasította Putyin ajánlatát

A német kormány ugyanakkor vasárnap hivatalosan elutasította Putyin javaslatát. Kormányzati források szerint az ajánlat csak a legújabb volt a színlelt javaslatok sorozatában, és része Oroszország hibrid stratégiájának. Úgy vélik, hogy a tárgyalási opció hiteltelen, mivel Oroszország nem változtatott a feltételein.