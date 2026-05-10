Asahi: a japán sörgyártó, ami a hulladékból is aranyat csinál – új piacon tör globális szerepre

A japán Asahi Group a sörgyártásról híres, az éves bevételének több mint felét külföldi piacokról szerezi, legismertebb és legkeresettebb terméke otthon és világszerte is a cég zászlóshajójának számító Asahi Super Dry. A vállalat azonban most egy olyan új termékkel akar nagyobb részesedést szerezni globálisan, amelyik melléktermékként egyébként is a rendelkezésére áll, és egészen meglepő módon lehet hasznosítani. Ez pedig a sörélesztő.

Az Asahi által gyártott sörélesztő-alapú anyagokkal kevesebb vízzel termeszthető a rizs / Fotó: Xinhua via AFP

Az első eredmények már szemmel láthatóak: a kenyai földeken szépen fejlődik a februárban elültetett rizs, amelyet a hagyományos gazdálkodástól eltérő módszerek alkalmazásával termelnek – nem elárasztott területen, hanem száraz mezőkön.

A különbséget az élesztő adja, amely segít a helyi gazdáknak csökkenteni a növénytermesztéshez szükséges víz mennyiségét. Az élesztő ugyan elsősorban a kenyérkészítés elengedhetetlen összetevőjeként ismert, de

számos más felhasználási területe is van, a mezőgazdaságtól az egészséges élelmiszerekig, és a sörgyártásnak is az egyik mellékterméke.

A kenyai az Asahi első közvetlen üzlete Afrikában, miután 2024-ben megvásárolta az East African Breweries tulajdonjogának 65 százalékát – és az első lépés a nemzetközi sörélesztőpiac meghódítására.

Gyorsítja az Asahi a külföldi terjeszkedést

„Még mindig jelentős a növekedési potenciál a hazai piacon, de felgyorsítjuk a külföldi terjeszkedést is. Az a cél, hogy az elkövetkező három-öt évben megsokszorozzuk az értékesítést” – nyilatkozta a Nikkei Asiának Hirosi Kamijabu Hiroshi, a sörélesztő mezőgazdasági felhasználásával foglalkozó Asahi Biocycle ügyvezető igazgatója.

Japánban 2021-ben kezdtek sörélesztő-alapú anyagokkal rizst termelni, Kenyában pedig az idei a harmadik termesztési szezon. Több előnye is van ennek a fajta termesztésnek, csökkenti

a vízfelhasználást,

a munkaerőigényt

és a metánkibocsátást.

Az Asahi sörélesztő-alapú mezőgazdasági anyagai segítik a csírázást és a gyökérfejlődést, valamint fokozzák a rizs növekedését, javítva a minőséget és a terméshozamot. A gazdák így hatékonyabban termelhetnek jobb megélhetést biztosíthatnak maguk és a családjuk számára.