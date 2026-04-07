Deviza
EUR/HUF381,68 -0,31% USD/HUF329,82 -0,59% GBP/HUF437,25 -0,39% CHF/HUF412,71 -0,7% PLN/HUF89,32 -0,43% RON/HUF74,91 -0,25% CZK/HUF15,59 -0,19% EUR/HUF381,68 -0,31% USD/HUF329,82 -0,59% GBP/HUF437,25 -0,39% CHF/HUF412,71 -0,7% PLN/HUF89,32 -0,43% RON/HUF74,91 -0,25% CZK/HUF15,59 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 961,98 +1,59% MTELEKOM2 190 +2,15% MOL4 020 +1,88% OTP37 620 +2,2% RICHTER12 210 +0,49% OPUS455 +3,17% ANY7 100 +1,43% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS4 630 -2,53% BUMIX8 859,82 -0,31% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 608,62 +0,59% BUX125 961,98 +1,59% MTELEKOM2 190 +2,15% MOL4 020 +1,88% OTP37 620 +2,2% RICHTER12 210 +0,49% OPUS455 +3,17% ANY7 100 +1,43% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS4 630 -2,53% BUMIX8 859,82 -0,31% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 608,62 +0,59%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
likvid értékpapír
részvény
tőzsde

Likviditási hullám söpört végig a pesti parketten - a vezető részvények mellett a turbó olajcertifikátok pörögtek

Átlag napi 100 milliót meghaladó forgalommal pörgött a pesti parketten a 4 blue chip, továbbá a 4iG, az MBH és az OPUS. Kiesett ebből a likvid körből a Rába. Új szereplők a német DAX indexet és az olajpiacot leképező turbó certifikátok.
Faragó József
2026.04.07, 17:16
Frissítve: 2026.04.07, 18:06

Közzétette az idei első negyedéves forgalmi adatok alapján a likvid értékpapírok  listáját a BÉT.  A dokumentumban most 10 értékpapír szerepel, az előző negyedévben látott 9 és a korábban jellemző 6 után. A részvények száma eggyel csökkent, kiesett a Rába ebből a körből.

likvid
A Rába már nem volt likvid / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

 Certifikátok a likvid papírok között

A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) korm.-rendelet 18. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek megfelelően 

a befektetési alap eszközeinek 15 százalékát fektetheti olyan, a szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszeren forgalmazott értékpapírba, melynek az utolsó naptári negyedévben mért napi átlagos forgalma meghaladja a százmillió forintot.

Az idei első negyedévben a BÉT-en likvid értékpapír volt,

  • a részvények közül az  OTP,  a Mol, a Richter, a Magyar Telekom, a 4IG, az MBH Bank és az OPUS,
  • a CETOP ETF 
  • továbbá két certficát/warrant (a turbó DAX EBDAXTS122 és a turbó olaj EBWTIOTL136).

Az előző negyedévhez képest új elem a certifikátok megjelenése, míg a részvények közül kiesett a Rába.

Januárban tűnt fel a listán a CETOP ETF. Míg például a tavalyi második negyedévben csak a 4 blue chip (OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom), a 4iG és az OPUS volt likvid értékpapír. 

Az elmúlt években igen népszerűvé váltak az úgynevezett certifikátok. Ezeknek a pénzintézetek által kibocsátott strukturált értékpapíroknak 

a hozama valamilyen mögöttes termék, például egy index, egy árutőzsdei cikk vagy egy részvény árfolyamváltozásától függ. 

De mi is ez a befektetési eszköz? Szó szerint lefordítva: tanúsítvány. Műszakilag ez a fordítás helytálló is, de a tőkepiacon már nem annyira. Az angolszász jog alapján lényegében egy 1989 óta ismert strukturált termékről van szó, amelynek ma már nagyon sok fajtája létezik, gyakorlatilag bármilyen piaci helyzetre vagy várakozásra össze lehet állítani a megfelelő terméket. 

Certifikátba fektetni kicsit olyan, mint a lóverseny, csak itt egy termékre vagy indexre teszünk tétet.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
