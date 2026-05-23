El is tűnik az olaj, meg nem is a mostani válságban – mintha mágia dolgozna az olajpiacon
Az év elején még egészen más képet mutatott a globális energiapiac: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) korábbi jelentései szerint 2026 elején inkább túlkínálat jellemezte az olajkereskedelmet, a készletek magas szinten álltak, és az árak is viszonylag stabilak maradtak. Az iráni konfliktus és a közel-keleti helyzet eszkalálódása azonban néhány hét alatt teljesen új pályára állította a piacot – írja az Origo. A legnagyobb problémát a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság jelenti. Normál körülmények között a világ tengeri olajkereskedelmének mintegy negyede ezen az útvonalon halad át. A konfliktus miatt azonban a szállítás jócskán visszaesett, miközben a régió termeléskiesése is fokozta a nyomást. Becslések szerint napi 14 millió hordónyi kínálat tűnt el a piacról. Eközben az IEA adatai szerint a globális olajkészletek márciusban és áprilisban összesen 246 millió hordóval csökkentek, és a friss előrejelzések szerint mindössze néhány hétre elegendő készlet maradt csak. A lap a cikkében azt járja körül, valójában hogyan kell ezt a kijelentést értelmezni.
Nem az olaj fogy el, hanem a mozgástér
A „néhány hétre elegendő készlet” kifejezés első hallásra apokaliptikusnak tűnhet, ám az IEA valójában nem arra figyelmeztetett, hogy a világ teljesen kifogyhat az olajból.
A szakértők szerint sokkal inkább arról van szó, hogy a könnyen mozgósítható kereskedelmi tartalékok gyorsan apadnak. Ezek a készletek szolgálnak pufferként a globális ellátási láncban: finomítóknál, kereskedőknél, kikötőkben vagy éppen tankhajókon tárolják őket, hogy egy-egy átmeneti fennakadást kezelni lehessen.
Amikor ezek a pufferek veszélyesen alacsony szintre csökkennek, az elsősorban nem teljes ellátási összeomlást, hanem drasztikus áremelkedést és regionális hiányokat eredményez.
A lap cikkében arról ír: a jelenlegi helyzet egyik legfontosabb következménye, hogy a fizikai olajpiac és a pénzügyi piacok között egyre nagyobb az eltérés. Miközben a befektetői piacok még nem árazzák teljes mértékben az ellátási problémákat, a valós készletek és szállítási kapacitások már most feszesek.
Ez általában kétféle következménnyel jár:
- az olajárak hirtelen megugranak,
- vagy a kereslet kezd visszaesni a drágulás miatt.
A folyamat már több ponton érzékelhető. Az azonnali szállítású, úgynevezett spotpiaci árak egyre inkább elszakadnak a tőzsdei jegyzésektől, a vevők versenyezni kezdenek a rendelkezésre álló szállítmányokért, és előfordul, hogy tankerhajókat útközben más célállomásra irányítanak át a magasabb ajánlatok miatt.
Ennek hatása végül a fogyasztóknál is megjelenik: drágulhat az üzemanyag, a repülőjegy, valamint a szállításra és mezőgazdaságra épülő termékek jelentős része is.
Ugyanakkor nem minden olajtermék esetében jelentkezik ugyanakkora kockázat.
Elsősorban a dízel és a repülőgép-üzemanyag piacán alakulhat ki komolyabb hiány, mivel ezek stratégiai jelentőségűek a szállítás, a mezőgazdaság és a légi közlekedés számára.
Bizonyos finomítók akár le is állhatnak, ha nem jutnak megfelelő minőségű nyersolajhoz, miközben a logisztikai láncok lassulása tovább növeli a feszültséget.
Ilyenkor szoktak a kormányok újabb stratégiai készletfelszabadításról dönteni, mivel az energiahiány már közvetlenül veszélyeztetheti a gazdasági növekedést is.
Az olajválságok története szerint nem „elfogyás” jön
Bár a mostani helyzet súlyos, a történeti előzmények alapján nem valószínű, hogy a világ egyszerűen kifogy az olajból. Az olajpiac működésének sajátossága, hogy a termelés és a kereslet folyamatosan alkalmazkodik egymáshoz, miközben az OPEC és más nagy termelők rendszeresen módosítják kitermelési szintjeiket, bár ennek hatása most korlátozottabb a logiszikai korlátok miatt.
A korábbi nagy energiaválságok idején – legyen szó az 1973-as olajsokkról, az 1979-es iráni forradalomról vagy a 2022-es energiakrízisről – sem az történt, hogy megszűnt volna az olajellátás. Inkább az árak emelkedtek drasztikusan, átmeneti hiányok alakultak ki, és korlátozásokat vezettek be egyes országokban.
A mostani figyelmeztetés tehát elsősorban arra utal: a globális olajpiac tartalékai gyorsan fogynak, és ha a közel-keleti konfliktus tovább mélyül, az valóban komoly gazdasági következményekkel járhat világszerte.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.