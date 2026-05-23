Hatalmas razzia: komplett illegális dohánygyárat számolt fel a NAV

Huzamosabb felderítés után a napokban egy nemzetközi dohánymaffia tevékenységét számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Először egy jelentős tétel adás-vétele közben érték tetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna, 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállítóüzemet is.

A nagyszabású akcióban a NAV nyomozói egy nemzetközi dohánycsempész-hálózatot számoltak fel. Az eladók és a vevők éppen egy jogellenes ügyletet bonyolítottak le, amikor rajtuk ütöttek a pénzügyőrök. Hatalmas zsákokba csomagolva 1,5 tonna, magyar adó- és zárjegy nélküli, finomra vágott fogyasztási dohány cserélt volna gazdát, de a vevő telephelye helyett az áru a bűnjelraktárba került.

Amíg a gyanúsítottak a bíróságon izgultak a letartóztatásuk miatt, addig a NAV bűnügyi szakemberi forrónyomos intézkedéssorozattal beazonosították az elkövetők által működtetett illegális dohánygyárat is, ahol további 3,5 tonna vágott dohányt találtak. Az ott észleltek beigazolták, hogy komplett gyártási munkafolyamat zajlott: ismeretlen forrásból származó alapanyagok feldolgozása, fermentálása, vágása, adagolása és kiskereskedelmi kiszerelése is zajlott. A higiéniai feltételeket teljesen nélkülöző, illegális gyárban 13 500 csomag – feketepiacra szánt – legyártott és becsomagolt, 50 grammos kiszerelésű, finomra vágott fogyasztásidohány-csomagot találtak a pénzügyőrök.

Az elkövetők mindent megtettek, hogy az illegális gyártás rejtve maradjon a kíváncsi szemek és a hatóságok elől.

Az áramellátást aggregátorokkal oldották meg, hogy a gépek kiugróan magas áramfogyasztása ne tűnjön fel.

Katonai rádiófrekvenciás jelzavarót használtak, amely a mobilhálózatok mellett a GPS-, wifi- és egyéb vezeték nélküli rendszereket is blokkolja.

A bűnszövetség összetett nemzetközi kapcsolatokra épült. Egy Magyarországon élő, büntetett előéletű horvát állampolgár bízott meg egy másik, szintén Magyarországon élő külföldi állampolgárt a nagy mennyiségű dohánytermék beszerzésével.

Az adózatlan termék konspirált szállítását bosnyák állampolgárok bérelt szlovén kisteherautóval és ugyanilyen felségjelű felvezető autóval végezték, amelynek feladata a szállítójármű biztosítása, a közúti ellenőrzések elkerülése volt.

A szállítmányt Baranya Vármegyében három magyar személygépkocsiba és utánfutóba rakodták át, és innen folytatta volna útját a dohánykaraván, de itt a pénzügyi nyomozók a Bevetési Igazgatóság speciális támogató egységével kiegészülve gyorsan és kíméletlenül csaptak le a szállítókonvojra.