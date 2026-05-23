Júliustól egy további kötelező funkciója lesz az új autóknak

A Bosch fejlett vezetéstámogató rendszereivel a járművek láthatják, érzékelhetik és pontosan értelmezhetik a környezetük információit. Felismerhetik a közlekedési helyzeteket, dönthetnek és valós időben reagálhatnak az utakon. A társaság a napokban Budapesten tartott AI Symposium 2026 nevű nemzetközi eseményen engedett betekintést a mesterségesintelligencia- (MI) alapú fejlesztéseibe az autonóm járművek és az ipari automatizálás területén.

A Bosch MI-megoldásai az utastér eseményeit is figyelik / Fotó: Bosch

Az autó szeme mindent lát

„A Bosch eddig nemzetközi szinten több mint 2000 MI-szabadalmat nyújtott be, és 2027-ig globálisan több mint 2,5 milliárd euró befektetést tervez a mesterséges intelligencia terén” – mondta el a rendezvényen Szászi István, aki a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban.

Nemzetközi tanulmányok szerint minden tizedik közlekedési baleset abból fakad, hogy a vezetők elfáradnak, elálmosodnak, vagy a figyelmüket eltereli valami a vezetés során. Ezért az EU általános biztonsági rendelete (General Safety Regulation, GSR) már 2024 óta előírja, hogy az új autókba már fáradtságfigyelő megoldásokat kell telepíteni.

2026 júliusától már arra is kötelezően előírt rendszerek vigyáznak, hogy a járművezetők figyelmét semmi ne vonja el menet közben.

„A biztonság már nemcsak a jármű külső környezetéről szól, egyre fontosabbá válik az is, ami az utastérben történik. Az új biztonsági szabályozások, az NCAP-minősítések és a növekvő fogyasztói elvárások hatására a beltéri érzékelés nagyon gyorsan fejlődik, így egyre intelligensebb védőpajzs óvja az utasokat az autón belül is. Az MI-alapú járműipari innovációk ugyanakkor túlmutatnak a biztonságon: megnyitják az utat az automatizált vezetés további fejlődése előtt” – fogalmazott Oliver Lange, a Bosch Research belsőtér-érzékelési területért felelős vezetője.

Az MI azonnal beavatkozik, ha egészségügyi vészhelyzetet észlel

A Bosch az autók belsőtér-érzékelésével (interior sensing) kapcsolatban számos kulcsfontosságú, mesterséges intelligenciára épülő innovatív megoldáson dolgozik. Ezek az összetett rendszerek a vezetőt és a teljes utasteret monitorozzák. Az utastérfigyelő kamerák és belső radarok által összegyűjtött adatok azonnali információval látják el a jármű MI-alapú biztonsági rendszereit, amelyek figyelmeztetnek, finomhangolnak vagy szükség szerint be is avatkoznak. Vezetés közben a figyelem lanyhulása, egy pillanatnyi kihagyás vagy egy kisebb rosszullét is végzetes következménnyel járhat. Ezért a belsőtér-érzékelés kiemelt területei közé tartozik az életjelek monitorozása, ami főként szívritmus- és légzésszámbecslésre épül. A célja az, hogy még a sofőr cselekvőképtelenné válása előtt észlelni lehessen az egészségügyi rendellenességeket. Így a rendszer időben jelezhet, vagy kritikus helyzetben akár biztonságosan meg is állíthatja a járművet.