Júliustól egy további kötelező funkciója lesz az új autóknak
A Bosch fejlett vezetéstámogató rendszereivel a járművek láthatják, érzékelhetik és pontosan értelmezhetik a környezetük információit. Felismerhetik a közlekedési helyzeteket, dönthetnek és valós időben reagálhatnak az utakon. A társaság a napokban Budapesten tartott AI Symposium 2026 nevű nemzetközi eseményen engedett betekintést a mesterségesintelligencia- (MI) alapú fejlesztéseibe az autonóm járművek és az ipari automatizálás területén.
Az autó szeme mindent lát
„A Bosch eddig nemzetközi szinten több mint 2000 MI-szabadalmat nyújtott be, és 2027-ig globálisan több mint 2,5 milliárd euró befektetést tervez a mesterséges intelligencia terén” – mondta el a rendezvényen Szászi István, aki a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban.
Nemzetközi tanulmányok szerint minden tizedik közlekedési baleset abból fakad, hogy a vezetők elfáradnak, elálmosodnak, vagy a figyelmüket eltereli valami a vezetés során. Ezért az EU általános biztonsági rendelete (General Safety Regulation, GSR) már 2024 óta előírja, hogy az új autókba már fáradtságfigyelő megoldásokat kell telepíteni.
2026 júliusától már arra is kötelezően előírt rendszerek vigyáznak, hogy a járművezetők figyelmét semmi ne vonja el menet közben.
„A biztonság már nemcsak a jármű külső környezetéről szól, egyre fontosabbá válik az is, ami az utastérben történik. Az új biztonsági szabályozások, az NCAP-minősítések és a növekvő fogyasztói elvárások hatására a beltéri érzékelés nagyon gyorsan fejlődik, így egyre intelligensebb védőpajzs óvja az utasokat az autón belül is. Az MI-alapú járműipari innovációk ugyanakkor túlmutatnak a biztonságon: megnyitják az utat az automatizált vezetés további fejlődése előtt” – fogalmazott Oliver Lange, a Bosch Research belsőtér-érzékelési területért felelős vezetője.
Az MI azonnal beavatkozik, ha egészségügyi vészhelyzetet észlel
A Bosch az autók belsőtér-érzékelésével (interior sensing) kapcsolatban számos kulcsfontosságú, mesterséges intelligenciára épülő innovatív megoldáson dolgozik. Ezek az összetett rendszerek a vezetőt és a teljes utasteret monitorozzák. Az utastérfigyelő kamerák és belső radarok által összegyűjtött adatok azonnali információval látják el a jármű MI-alapú biztonsági rendszereit, amelyek figyelmeztetnek, finomhangolnak vagy szükség szerint be is avatkoznak. Vezetés közben a figyelem lanyhulása, egy pillanatnyi kihagyás vagy egy kisebb rosszullét is végzetes következménnyel járhat. Ezért a belsőtér-érzékelés kiemelt területei közé tartozik az életjelek monitorozása, ami főként szívritmus- és légzésszámbecslésre épül. A célja az, hogy még a sofőr cselekvőképtelenné válása előtt észlelni lehessen az egészségügyi rendellenességeket. Így a rendszer időben jelezhet, vagy kritikus helyzetben akár biztonságosan meg is állíthatja a járművet.
Már a műszerfalra sem tehetjük a lábunkat?
A mesterséges intelligenciával támogatott, többkamerás és radarral kiegészült utastérfigyelő funkciók szinte mindenre figyelnek, ami a biztonság szempontjából fontos lehet. A 3D-s testtartás-érzékelő például arra is ügyel, ha bárki az autóban olyan pozíciót vesz fel, ami egy váratlan eseménykor sérülést eredményezhet. Ilyen,
- ha az utas a lábát a műszerfalra teszi,
- vagy a feje túl közel kerül a légzsákhoz, ami fokozott sérülésveszélyt jelent,
- az autóban tartózkodók magasságának és testsúlyának becslésével a légzsákok működését is optimalizálni tudja a rendszer,
- és nem kerüli el a figyelmét, hogy a vezető a kezét a kormányon tartja-e.
Az érzékeny szenzorokkal az MI észlelni tudja az esetlegesen a járműben felejtett gyermekek kívülről alig észrevehető jelenlétét is, ezzel életet menthet.
Rejtélyes jelenségek okát is kikutatja az MI a Boschnál
A Bosch a gyártás szinte minden fázisában alkalmaz olyan MI-alapú megoldást, amellyel javítja termékei végső minőségét, ezekre is hoztak konkrét példákat a szakértői a szimpóziumon. Az MI- és a gépitanulás-alapú megoldások szerepet kapnak a Bosch komplex járműipari MEMS szenzorainak fejlesztésében ugyanúgy, mint az ipari termékek gyártása során alkalmazott forrasztások automatizált minőség-ellenőrzésében. Az MI megoldást hozhat olyan „rejtélyes” jelenségek megszüntetésére is, mint az egyes járműkomponensekben (például a légzsák-elektronikákban) jelentkező, rendkívül zavaró és nemkívánatos zörgések, rezgések és súrlódások. A rejtett okok MI-alapú feltárásával a későbbi problémák még a sorozatgyártás előtt kiküszöbölhetők.
A mesterséges intelligencia segítségével növeli a fejlesztés és a gyártás hatékonyságát a Bosch és a SZTAKI közös GraphRAG technológiája is. Ez funkciójában egy MI-alapú vállalati tudásközpont, amely minden Bosch-területen alkalmazható, beleértve a kutatás-fejlesztést, a mérnöki munkát és a minőségirányítást.
A modell pontos válaszokat talál strukturálatlan adatok hatalmas tömegében,
például PDF-ekben és jelentésekben. Ezzel a mérnökök és a kutatók számára felgyorsítja a problémamegoldást, új szakemberek számára pedig megkönnyíti a futó projektekbe, fejlesztésekbe való bekapcsolódást.