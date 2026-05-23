Megszólalt Magyar Péter: százezres támogatás, nyugdíjas SZÉP-kártya, fizetéscsökkentés, felülvizsgálják az Orbán-kormány összes vállalását

Augusztus 20. környékére lezárulhatnak az állami átvilágítások, és a kormány tájékoztathatja a lakosságot az ország valós gazdasági állapotáról – erről beszélt Magyar Péter az RTL Híradónak adott első interjújában kormányfőként.

A miniszterelnök szerint a helyzet súlyosabb, mint azt korábban kommunikálták, ugyanakkor már az idei évben megkezdődhet több, korábban beígért támogatás kifizetése is.

Magyar Péter közölte:

augusztusban eljuthat a családokhoz a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás,

míg a nyugdíjasok ősszel megkaphatják a SZÉP-kártyára érkező támogatás első, 50 ezer forintos részletét.

A politikus szerint a cél az, hogy az emberek rövid időn belül érzékeljék a változásokat, még akkor is, ha „nem lehet rögtön mindent visszaépíteni”.

Az interjúban állította, hogy nem „boszorkányüldözésre” készülnek, hanem arra, hogy feltárják, milyen állapotban vette át az országot az új vezetés.

Magyar Péter elmondása alapján a korábban 3,7 százalékosra tervezett költségvetési hiányt előbb 5 százalék fölé emelték, majd a kormányzati átadáskor már 6,8–7 százalékos hiánnyal számoltak.

A Tisza Párt elnöke szerint az 5 százalékos deficit sem tartható, ezért jelenleg teljes körű költségvetési átvilágítás zajlik.

Az új költségvetés tervezetét augusztus végére készítenék el, hogy szeptemberben szavazhasson róla az Országgyűlés.

Közölte, hogy

csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését.

Saját javadalmazásáról azt mondta: miniszterelnökként és képviselőként összesen bruttó 3,8 millió forintot fog keresni, szemben Orbán Viktor korábbi, bruttó 7,8 milliós fizetésével. A parlament működésén és a kapcsolódó kereteken négy év alatt 50 milliárd forintot takarítanának meg.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy

csütörtökön politikai megállapodást írhatnak alá az Európai Bizottsággal a felfüggesztett uniós források ügyében.

Magyar szerint a cél a 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási támogatás hazahozatala, amelyből energetikai és közlekedési fejlesztéseket finanszíroznának. Ehhez azonban korrupcióellenes intézkedésekre, az integritási hatóság jogköreinek bővítésére és a KEKVA-rendszer átalakítására is szükség lesz.