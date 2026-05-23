Már külföldön is pénzt lehet csinálni egy magyar zöldpapírból

Indulhat a hazai megújulógáz-származási garanciák nemzetközi kereskedelme. Ennek köszönhetően újabb ösztönzést kap a megújuló gáz hazai előállítása és a tevékenység tanúsíttatása.
2026.05.23, 17:31

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalon (MEKH) keresztül Magyarország is csatlakozott a megújulógáz-származási garanciák nemzetközi kereskedelmét biztosító platformhoz. Cstlakozását a megújuló gázok tekintetében a származási garanciák kibocsátásáért felelős szerveket tömörítő nemzetközi szervezet – Association of Issuing Bodies (AIB) – május 19-i ülésén hagyta jóvá, melynek a magyar szabályozó hatóság 2021 óta teljes jogú tagja.

A megújuló gáz előállításának tanúsíttatása új piaci értéket képvisel / Fotó: Hemis via AFP

Az AIB EECS-platformján (European Energy Certificate System) keresztül a MEKH már 2022 óta ad ki megújuló forrásból származó villamos energia igazolására szolgáló, nemzetközileg kereskedhető származási garanciákat.

Az újabb akkreditáció eredményeként 

mostantól nemzetközi piacra léphetnek a hazai megújulógáz-származási garanciák is, ami lehetővé teszi a magyar származási garanciák külföldi kereskedését és a garanciák importját.

A végfelhasználók a megújulófogyasztás preferálásával a dekarbonizációs célok eléréséhez és a megújuló energiaforrások hazai arányának növeléséhez járulnak hozzá. A megújulógáz-származási garancia olyan forgalmazható elektronikus okirat, amely igazolja, hogy az értékesített gáz egy része vagy egésze megújuló gáznak minősül.

Még jobban megéri megújuló gázt termelni

A megújuló gázok mennyiségét az értékesítő kizárólag származási garanciával igazolhatja a felhasználónál. A garanciarendszer átláthatóvá teszi a fogyasztó számára a felhasznált energia eredetét. A garanciarendszer

  • ösztönzi a hazai biogáz és biometán előállítását,
  • és többletbevételt jelent a megújulógáz-termelőknek, kereskedőknek.

Az AIB az EU-s megújuló irányelvet alapul véve szigorú feltételrendszert alakított ki arra nézve, hogy a származási garanciák kereskedelme a kereskedők és fogyasztók szempontjából is átlátható és hiteles legyen. Ezeket a feltételeket a csatlakozni kívánó országoknak maradéktalanul teljesíteniük kell. A MEKH-nek az AIB megújulógáz-kereskedelmi rendszeréhez való csatlakozását többlépcsős audit előzte meg, melynek során a szervezet meggyőződött arról, hogy a hivatal által működtetett származásigarancia-rendszer megfelel a nemzetközi elvárásoknak.

