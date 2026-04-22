Botrány Trumpék kriptocége körül: bennfentes kifizetések és pénzügyi összeomlás miatt perli a vállalatot az egyik legismertebb kriptomilliárdos

Justin Sun kriptomilliárdos pert indított Donald Trump családjának kriptovállalkozása, a World Liberty Financial ellen, és súlyos csalással, valamint pénzügyi összeomlás közeli állapottal vádolja a céget. A kereset szerint Sun több tízmillió dolláros befektetését megtévesztéssel szerezték meg, tokenjeit befagyasztották, szavazati jogát elvették, miközben a vállalat szerinte a Trump név üzleti kihasználására épített egy fenntarthatatlan modellt.

A hétfőn benyújtott, 52 oldalas kereset szerint Sun 2024-ben 45 millió dollárért – jelenlegi árfolyamon mintegy 16,5 milliárd forintért – vásárolt World Liberty Financial tokeneket, melyek értéke állítása szerint időnként az 1 milliárd dollárt, vagyis közel 370 milliárd forintot is meghaladta. Sun azt állítja, hogy befektetése kulcsszerepet játszott a projekt hitelességének megteremtésében, amikor a vállalkozás még gyenge kereslettel és bizalomhiánnyal küzdött – írja a The Independent.

A World Liberty Financialt Donald Trump fiai, Donald Trump Jr. és Eric Trump irányítják, míg maga az amerikai elnök a projekt „vezető kriptószószólójaként” szerepel. A vállalat a decentralizált pénzügyi megoldások népszerűsítését ígérte, ami Sun szerint azért is volt vonzó számára, mert régóta támogatja ezt az irányt, emellett saját állítása szerint Donald Trump és családja elkötelezett támogatója.

A viszony azonban gyorsan megromlott. Sun szerint a projekt vezetői a Trump márkát arra használták, hogy csalárd módon szerezzenek pénzt a befektetőktől, őt pedig kifejezetten célpontként kezelték.

A kereset szerint a vállalat több valótlan állítást tett, félrevezető információkkal ösztönözte a további befektetéseket, hibásan mutatta be jogi megfelelőségét, majd jogtalanul befagyasztotta Sun tokenjeit is.

A konfliktus közvetlen kiváltó oka egy április 15-én benyújtott új irányítási javaslat volt. Ez előírta volna, hogy a vállalat tanácsadóinak tokenjei közül 10 százalékot végleg meg kell semmisíteni. Sun – aki maga is tanácsadó – ezt nem fogadta el, állítása szerint ezt követően zárolták tokenjeit határozatlan időre, és megszüntették szavazati jogát.