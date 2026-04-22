Justin Sun
kriptocég
Eric Trump
Donald Trump
bennfentes kereskedelem

Botrány Trumpék kriptocége körül: bennfentes kifizetések és pénzügyi összeomlás miatt perli a vállalatot az egyik legismertebb kriptomilliárdos

Súlyos botrány robbant ki Donald Trump családja körül. Justin Sun kriptomilliárdos pert indított a World Liberty Financial ellen, melyet Donald Trump fiai, Donald Trump Jr. és Eric Trump irányítanak. A befektető szerint a vállalat csalárd módon szerezte meg a 45 millió dolláros befektetését, majd befagyasztotta tokenjeit és elvette szavazati jogát.
VG
2026.04.22, 20:01

Justin Sun kriptomilliárdos pert indított Donald Trump családjának kriptovállalkozása, a World Liberty Financial ellen, és súlyos csalással, valamint pénzügyi összeomlás közeli állapottal vádolja a céget. A kereset szerint Sun több tízmillió dolláros befektetését megtévesztéssel szerezték meg, tokenjeit befagyasztották, szavazati jogát elvették, miközben a vállalat szerinte a Trump név üzleti kihasználására épített egy fenntarthatatlan modellt.

Botrány Trumpék kriptocége körül: bennfentes kifizetések és pénzügyi összeomlás miatt perli a vállalatot az egyik legismertebb kriptomilliárdos / Fotó: Anadolu via AFP

A hétfőn benyújtott, 52 oldalas kereset szerint Sun 2024-ben 45 millió dollárért – jelenlegi árfolyamon mintegy 16,5 milliárd forintért – vásárolt World Liberty Financial tokeneket, melyek értéke állítása szerint időnként az 1 milliárd dollárt, vagyis közel 370 milliárd forintot is meghaladta. Sun azt állítja, hogy befektetése kulcsszerepet játszott a projekt hitelességének megteremtésében, amikor a vállalkozás még gyenge kereslettel és bizalomhiánnyal küzdött – írja a The Independent.

A World Liberty Financialt Donald Trump fiai, Donald Trump Jr. és Eric Trump irányítják, míg maga az amerikai elnök a projekt „vezető kriptószószólójaként” szerepel. A vállalat a decentralizált pénzügyi megoldások népszerűsítését ígérte, ami Sun szerint azért is volt vonzó számára, mert régóta támogatja ezt az irányt, emellett saját állítása szerint Donald Trump és családja elkötelezett támogatója.

A viszony azonban gyorsan megromlott. Sun szerint a projekt vezetői a Trump márkát arra használták, hogy csalárd módon szerezzenek pénzt a befektetőktől, őt pedig kifejezetten célpontként kezelték. 

A kereset szerint a vállalat több valótlan állítást tett, félrevezető információkkal ösztönözte a további befektetéseket, hibásan mutatta be jogi megfelelőségét, majd jogtalanul befagyasztotta Sun tokenjeit is.

A konfliktus közvetlen kiváltó oka egy április 15-én benyújtott új irányítási javaslat volt. Ez előírta volna, hogy a vállalat tanácsadóinak tokenjei közül 10 százalékot végleg meg kell semmisíteni. Sun – aki maga is tanácsadó – ezt nem fogadta el, állítása szerint ezt követően zárolták tokenjeit határozatlan időre, és megszüntették szavazati jogát.

A kereset szerint a World Liberty Financial „az összeomlás szélén áll”, súlyos fizetésképtelenséggel küzd, és azt tervezte, hogy a tokeneladásokból származó bevételek akár 95 százalékát is bennfenteseknek fizeti ki. Ez különösen érzékeny pont lehet egy olyan piacon, ahol a befektetői bizalom eleve törékeny, és ahol az átláthatóság hiánya gyakran vezet pánikszerű eladásokhoz.

Sun korábban az amerikai hatóságok célkeresztjében volt: a Biden-kormány idején a szövetségi igazságügyi minisztérium, a pénzügyi bűncselekményeket figyelő hatóság és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet is vizsgálta, utóbbi piaci manipulációval és csalással vádolta. Az ügyben a fordulatot pont az hozta, hogy befektetett a World Liberty Financialbe: az amerikai tőzsdefelügyelet 2025 februárjában ejtette a vádakat, a többi vizsgálat pedig fokozatosan lekerült a napirendről.

Veszélyesek az olyan húzónevek, mint Trump vagy a Hawk Tuah

Jelenleg hatalmas kockázat van abban, hogy olyan erős húzónevekre, mint Trump, különböző kriptovalutákat építenek. Erre jó példa volt a tavalyi Hawk Tuah-őrület is, amely megmutatta, milyen gyorsan tud összeomlani egy celebhez kötött kriptoprojekt. Haliey Welch, az interneten „Hawk Tuah girl” néven ismert influenszer 2024 decemberében indította el saját mémérméjét, a $HAWK tokent, amely néhány órán belül közel 500 millió dolláros, vagyis mintegy 185 milliárd forintos piaci értéket ért el. A lelkesedés azonban szinte azonnal pánikba fordult: 

az árfolyam kevesebb mint három óra alatt több mint 90 százalékot zuhant, a kapitalizáció pedig 25-60 millió dollár közé esett vissza, vagyis több mint 160 milliárd forintnyi érték párolgott el rövid idő alatt.

A közösségi médiát gyorsan elárasztották azok a befektetők, akik arról írtak, hogy az életük megtakarítását tették fel a tokenre. Többen nyíltan azt állították, hogy családi tartalékokat, lakásra félretett pénzt vagy teljes megtakarítást veszítettek el, egy felhasználó pedig azt írta: „imádtalak, de elvitted az életem megtakarítását”. Bár pontosan nem lehet tudni, hány családot érintett súlyosan a bukás, az első ismert perben 16 befektető legalább 151 ezer dollárnyi, vagyis nagyjából 56 millió forintos veszteséget jelzett, miközben a valós károk ennél jóval nagyobbak lehettek.

