Hihetetlen felvásárlásra készül a GameStop – az egykori mémrészvény újra feltámadhat

Nem világos, hogyan lehet kivitelezni a tranzakciót, de az biztos, hogy Ryan Cohen, a vállalat vezérigazgatója mert nagyot álmodni. A GameStop az eBayre vetett szemet, ami sokkal nagyobb nála.
Kosztolányi Bálint
2026.05.04, 15:45
Frissítve: 2026.05.04, 15:45

Váratlan, meglepő és kéretlen ajánlatot tett az eBay felvásárlás az e-kereskedelmi platformnál egyébként jóval kisebb GameStop vezérigazgatója, a mémrészvények szárnyalása idején a kisbefektetők kedvencévé vált Ryan Cohen, aki 56 milliárd dollárért venné meg a céget.

GameStop Corp - Photo Illustration
A GameStop nagy fába vágta a fejszéjét / Fotó: NurPhoto via AFP

A GameStop vezér nagy tervekkel vágott bele a tranzakcióba, de kérdés, hogy lesz-e fogadókészség a másik oldalon

Cohen a The Wall Street Journal számára elmondta vasárnap, hogy a GameStop mintegy 5 százalékos részesedést épített ki az eBayben és részvényenként 125 dollárt fizetne a vállalatért, ami nagyjából 20 százalékos prémiumot jelent a pénteki záróárfolyamhoz képest. A vételárat felerészt készpénzben, felerészt részvényben rendeznék, ami felvet bizonyos kérdéseket, tekintve, hogy a GameStop teljes piaci kapitalizációja sem éri el a kínált ár felét.

Egy interjú során Cohen amellett érvelt, hogy az eBaynek sokkal többet kellene érnie, és sokkal többet is fog érni. A cégvezető többszáz milliárd dolláros cégértéket tűzött ki célul, 

amiben az is szerepet játszik, hogy a GameStopnál fennálló fizetési csomagja több feltétel, például a 100 milliárd dolláros értékeltség elérése esetén 35 milliárd dolláros részvénycsomaggal jutalmazná.

Nem világos, hogyan tudna a GameStop fizetni

Cohen azt is elmondta, hogy a TD Bank akár 20 milliárd dollár adósságfinanszírozással is segítené az ügylet létrejöttét. Mivel a GameStop 9 milliárd dolláros készpénzállománnyal rendelkezik, így az 56 milliárd dolláros vételár készpénzes fele fedezhetőnek tűnik. Azonban a részvényben fizetendő másik felét nem világos hogyan rendezné a GameStop, melynek piaci kapitalizációja 12 milliárd dollár alatt van a múlt pénteki záróár szerint.

Amennyiben az eBay ellenségesen fogadná a kéretlen ajánlatot, Cohen felkészült arra is, hogy azt közvetlenül a részvényesek elé vigye. Ugyanakkor az eBay júniusi közgyűlésére már nem indíthat jelöltet az igazgatótanácsba, miután kifutott az időből. 

Cohen szerint senki sem alkalmasabb nála az e-kereskedő vezetésére, amit a GameStopnál és a korábbi, a Chewynél eltöltött idejére alapoz.

Bár nem feltétlenül példa nélküli, hogy egy kisebb vállalat vásárol fel egy nagyobbat, elég ha a Paramount-Warner Bros ügyletre gondolunk. az nem egyértelmű, hogy Cohen hogyan hozná tető alá ezt az üzletet. A WSJ forrásai szerint a GameStop-vezér külső befektetőket, például közel-keleti szuverén vagyonalapokat is bevonhat az üzletbe.

Egyes elemzők kétkedve fogadták az ötletet, miután az eBay képes volt fordítani a szerencséjén, amit az árfolyam egy év alatti több mint 50 százalékos emelkedése és a múlt hónapban közzétett erős eredmények is igazolnak. Cohen úgy véli azonban, hogy az eBayben ennél is több van, így akár az Amazon kihívója is lehet, míg a GameStop fizikai üzletei alkalmasak lehetnek a rendelések átvételére vagy a gyűjthető ritkaságok hitelesítésére.

Cohen 2020-ban épített ki részesedést a GameStopnak, ami a cég mémrészvénnyé válásában is szerepet játszott 2021-ben, majd 2023-ban már a vállalat vezérigazgatója lett, aminek korábban már az elnöke volt.

