Lecserélte Magyar Péter a Terrorelhárítási Központot: kiderült, hogy kikkel védeti meg magát
Május 9-től a Készenléti Rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a Terrorelhárítási Központtól (TEK) − közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebookon.
Magyar Péter a közösségimédia-felületén üzent
Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el
− fogalmazott bejegyzésében a leendő kormányfő.
A Terrorelhárítási Központot kormányrendelet hozta létre 2010. szeptember 1-jével. Első főigazgatója Hajdu János rendőr dandártábornok, aki ezt megelőzően Orbán Viktor védelmét látta el, és a Fidesz biztonsági igazgatója volt.