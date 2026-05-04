Lecserélte Magyar Péter a Terrorelhárítási Központot: kiderült, hogy kikkel védeti meg magát

Május 9-től a Készenléti Rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a Terrorelhárítási Központtól (TEK) − közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebookon.

Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el

− fogalmazott bejegyzésében a leendő kormányfő.

A Terrorelhárítási Központot kormányrendelet hozta létre 2010. szeptember 1-jével. Első főigazgatója Hajdu János rendőr dandártábornok, aki ezt megelőzően Orbán Viktor védelmét látta el, és a Fidesz biztonsági igazgatója volt.