Közel húsz éve nem volt ilyen a pesti tőzsdén: óriásit lehetett kaszálni a választási ralin – ezek a részvények hozták a legtöbbet a befektetőknek

Szolidabb periódust követően ismét lendületet vett a Budapesti Értéktőzsde az országgyűlési választásokat követően. A BUX index 133 787,99 ponton zárta az áprilist, amely 10,2 százalékos emelkedést jelent márciushoz képest. A részvénypiaci aktivitás még tovább élénkült, a forgalom meghaladta az előző havi szintet. A legnépszerűbb részvények sorrendjében az OTP Bank, a Mol és a Richter Gedeon hármasa zárt az élen, 588,3, 78,9 és 74,6 milliárd forint értékű forgalommal, míg a brókercégek között továbbra is a Wood & Company foglalta el az első helyet, a Concorde-ot és az Erstét megelőzve.

A nemzetközi tőzsdéken a befektetők figyelme elsősorban az amerikai jegybanki kamatdöntésre, a gyorsjelentési szezonra – különösen a technológiai szektor részvényeire – és a geopolitikai fejleményekre irányult, amelyek összességében vegyes mozgásokat eredményeztek a vezető piacokon.

Itthon több hazai tényező is formálta a befektetői hangulatot a vállalatok üzleti jelentéseinek közzétételein túl. A hónap elején módosult a BUX indexkosár összetétele, amelybe új részvénysorozatként bekerült az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus, így az index immár 18 komponensből épül fel. A súlyozásban továbbra is az OTP Bank (42,55 százalék), a Mol (21,4 százalék) és a Richter Gedeon (18,24 százalék) részvényei domináltak az április 1-jei adatok szerint.

Választási eredményre pattantak fel a magyar részvények

Az április 12-i, vasárnapi országgyűlési választásokat követően élénk kereskedés indult meg a Budapesti Értéktőzsdén, amely a részvénypiacokon is erősödést hozott. A BUX index ennek hatására emelkedő pályára állt, majd április 15-én elérte eddigi legmagasabb csúcsát, 139 499,37 ponton.

amelyhez a BUMIX és a CETOP NTR index is igazodott, 9 133,99 és 2 718,76 pontos havi záróértékekkel.

amelyhez a BUMIX és a CETOP NTR index is igazodott, 9 133,99 és 2 718,76 pontos havi záróértékekkel.