Ideje nekiállni több hozzáadott értéket termelni Európának, ha kevesebb vendégmunkást akar

Az Európa gazdasági jövőjéről szóló vitákban sokszor találkozhatunk azzal az érvvel, hogy Európának nem szükséges a növekedést hajszolnia, ameddig fenn tudja tartani a jóléti állam pozícióját. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy sok európai országban, így Magyarországon is a nyugdíjakat a fiatalabb generációk adójából fizetik ki. Tehát ha szeretnénk fenntartani a nyugdíjrendszert, akkor elengedhetetlen a gazdasági növekedés. Nem is beszélve arról, hogy az államok eladósodottsága miatt katasztrofális következményekkel járna, ha hosszabb távon stagnáló állapotban ragadna Európa.

A közelmúltra tekintve azt láthatjuk, hogy az euróövezet GDP-je 1 százalék körül növekedett, míg az Egyesült Államokban 2 százalékot meghaladó bővülést regisztráltak. Az USA és az euróövezet közötti növekedési különbséget gyakran hibásan az eltérő demográfiai helyzetnek tulajdonítják. A tények azonban másfelé mutatnak. Az Egyesült Államokban a GDP-növekedésének teljes 2 százalékpontja az óránkénti munkaerő-termelékenység növekedésének volt köszönhető, míg a ledolgozott órák teljes számának növekedése csupán 0,1 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez. Ezzel szemben az euróövezetben a termelékenység csak 0,2 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez, míg a népesség növekedése és a foglalkoztatási ráta emelkedése 0,8 százalékponttal húzta felfelé a gazdaságbővülést.

Vagyis a növekedés mozgatórugóinak összetétele meglehetősen eltérő volt az Atlanti-óceán két oldalán. És ez az, ami igazán fontos a jövőre vonatkozó kilátások szempontjából. A munkaerő-kínálat egy ideig támogathatja a növekedést, de nem helyettesítheti a tartós termelékenységnövekedést, különösen nem az idősödő társadalmakban, mint például Európában vagy azon belül hazánkban.

Európa növekedési trendjei

Az egyes országok sajátosságainak alaposabb vizsgálata mélyebb betekintést nyújt az euróövezet növekedési trendjeibe. Az elmúlt két évben sokat dicsért spanyol növekedési csoda nagyrészt a bevándorlási hullám által ösztönzött erős munkaerő növekedésnek köszönhető. A francia termelékenység növekedése valószínűleg összetételi hatásokból ered. 2024 óta a szakmai képzésekre nyújtott támogatások csökkentése valószínűleg a kevésbé termelékeny munkavállalók munkaerőpiaci szempontból inaktívvá válásához vezetett, ami bár rontotta a foglalkoztatási rátát, de emelte az egy munkaórára jutó termelékenységet.