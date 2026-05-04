Deviza
EUR/HUF362,19 -0,14% USD/HUF309,31 0% GBP/HUF419,29 -0,17% CHF/HUF395,1 -0,2% PLN/HUF85,19 -0,28% RON/HUF69,72 -0,09% CZK/HUF14,86 -0,16% EUR/HUF362,19 -0,14% USD/HUF309,31 0% GBP/HUF419,29 -0,17% CHF/HUF395,1 -0,2% PLN/HUF85,19 -0,28% RON/HUF69,72 -0,09% CZK/HUF14,86 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 814 +0,02% MTELEKOM2 478 +0,89% MOL4 168 +0,77% OTP41 760 +0,38% RICHTER12 750 -2,51% OPUS335 +2,09% ANY7 370 -0,14% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS4 600 -1,09% BUMIX9 129,17 -0,05% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 724,45 +0,21% BUX133 814 +0,02% MTELEKOM2 478 +0,89% MOL4 168 +0,77% OTP41 760 +0,38% RICHTER12 750 -2,51% OPUS335 +2,09% ANY7 370 -0,14% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS4 600 -1,09% BUMIX9 129,17 -0,05% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 724,45 +0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
amerikai olaj
olajexport

Elárasztják a tankerek, teljesen kiszipolyozzák Amerikát – ennél több olajat már nem tud adni a világelső exportőr

Tarthatatlan az ütem, gyorsan fogynak a tartalékok. Az amerikai olajexport tovább már nem nagyon fokozható.
M. Cs.
2026.05.04, 16:38
Frissítve: 2026.05.04, 16:47

Az iráni háborúnak és a Hormuzi-szoros zárlatának következtében egyre több vevő fordul az Egyesült Államok felé, ami a számokban is megmutatkozik: az áprilisi amerikai olajexport rekordot jelentő 5,2 millió hordóra ugrott áprilisban a Kpler árupiaci adatszolgáltató összesítése szerint, a texasi Corpus Christi exportterminál története legforgalmasabb negyedévét zárta, miután a világ minden részéről özönlenek a tankerek az ország kikötőibe.

amerikai olajexport
Rekordon az amerikai olajexport, de a közel-keleti kitermelést nem lehet pótolni / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok tavaly még a világ harmadik legnagyobb olajexportőre volt Szaúd-Arábia és Oroszország mögött, a Bloomberg tudósítása szerint azonban idén az első helyre ugrott, 

az elmúlt kilenc hétben több mint 250 millió hordó energiahordozót szállított külföldre.

Eddig soha nem látott számban özönlenek a tankerek többek között 

  • Japánból, 
  • Thaiföldről 
  • és Ausztráliából 

Alaszka és a Mexikói-öböl amerikai kikötőibe olajért.

Kérdés azonban, hogy ez az ütem meddig tartható még, mert gyorsan fogynak a tartalékok, olajból és kerozinból is jóval a történelmi átlag alá zuhantak az elmúlt négy hétben, miközben a termelők próbálnak lépést tartani a kereslettel.

Harmadával nőtt áprilisban az amerikai olajexport

Áprilisban mindenesetre több mint 30 százalékkal sikerült növelni az olajexportot az iráni háború előtti, februári napi 3,9 millió hordóhoz képest. Corpus Christi a világ harmadik legnagyobb olajterminálja a szaúd-arábiai Rasz Tanura és az iraki Bászra mögött, a jelentősége pedig egyre nő a közel-keleti konfliktus miatt.

Corpus Christi olajterminálja teljes kapacitáson működik / Fotó: AFP

A korábbi átlagos havi 200 helyett már márciusban több mint 240 tankert töltöttek fel és napi 2,5 millió hordónyi olajat exportáltak, számolt be a CNBC-nek Kent Britton, a kikötőt üzemeltető cég vezérigazgatója.

A Hormuzi-szoros február végén kezdődött zárlata ugyanis globális energiasokkot okozott, eltüntette a világpiacról az olaj és a cseppfolyósított földgáz (LNG) ötödét.

A legfőbb vesztes Ázsia, oda irányult ugyanis a Perzsa-öbölből exportált olaj 80 százaléka, elsősorban Kínába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába.

Ázsia felvásárol mindent

A múlt hónapban Corpus Christi adta az amerikai olajexport majdnem felét. A Kpler adatai szerint napi 50-60 szupertanker tart amerikai kikötők felé – ez a duplája a tavalyinak.

Az ázsiaiak felvásárolnak mindent, amire csak rá tudják tenni a kezüket, így nagyon sok könnyű, édes amerikai olajat is vesznek

– magyarázta Matt Smith, a Kpler árupiaci kutatásért felelős igazgatója.

Nagyot ugrott az amerikai feldolgozott olajtermékek exportja is a Közel-Keletre, a mennyisége már az első negyedévben meghaladta a teljes tavalyit.

Az amerikai cégek vonakodnak növelni a termelést / Fotó: AFP

A háborús válságot azonban ki kell használni, mert nem tart örökké, az ázsiai vevők nem fognak kitartani az amerikai olaj mellett, ha véget ér a háború és normalizálódik a helyzet.

Az Egyesült Államokban termelt könnyű, édes kőolaj ugyanis helyettesíti megfelelően a savanyú közel-keletit, amelynek feldolgozására optimalizálták a legtöbb finomítót.

Korlátozott kapacitásúak az amerikai kikötők

Az export további növelését a kikötők kapacitása is korlátozza. A Mexikói-öböl létesítményei elméletileg napi tízmillió hordót tudnak kezelni, ágazati források szerint azonban 

reálisan a jelenlegit nem sokkal meghaladó hatmillió hordó a határ,

amelyet rövid időre fel lehet vinni majdnem hétmillióig.

Corpus Christiből például a meglévő vezetékek miatt maximum napi 2,6 millió hordót lehet hajóra rakodni, vagyis gyakorlatilag elérték a legnagyobb teljesítményt.

Ships And Port Infrastructure In Mumbai
Ázsia lecsap inden csepp olajra / Fotó: NurPhoto via AFP

További ötszázezer hordót csak abban az esetben tudnának kezelni, ha bővítenék a vezetékhálózatot – az ilyen befektetésekhez azonban ugyanaz kellene, mint a termelés további felfuttatásához: tartósan magas olajárak, hogy megérje.

A közel-keleti termelést nem lehet helyettesíteni

A Bloomberg tudósítása szerint éppen az ellenkezője történt: a kitermelés napi százezer hordóval csökkent az iráni háború kezdete óta. Az olajcégek vonakodnak növelni azt, mivel nehéz megjósolni, hogy a piacok milyen irányba fognak haladni, hogyan alakul a kereslet és a kínálat, valamint az amerikai politika.

„A jelenlegi kormányzat kiszámíthatatlan természete szinte lehetetlenné teszi az üzleti modellezést” – idézett a dallasi Federal Reserve Bank egyik április jelentése egy neve elhallgatását kérő cégvezetőt.

Ráadásul meg is feszülhetnének az amerikai cégek, 

a Közel-Kelet egyszerűen túl nagy olajtermelő ahhoz, hogy pótolni lehetne.

„Ez egy akkora lyuk, amelyet nem lehet bedugni. A megoldás a közel-keleti ellátás biztosítása, hangsúlyozta a Kpler árupiaci kutatásért felelős igazgatója.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu