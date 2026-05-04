Döbbenetes: kétszer annyi gázt bukhattunk el szivárgás miatt, mint amihez nem jut hozzá a világ a Hormuzi-szoros zárása óta

A Hormuzi-szoros mögött rekedt földgáz akár kétszeresét is elérő mennyiségű földgázt pocsékol el metánszivárgás vagy szükségtelen fáklyázás segítségével az emberiség a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint.

Rengeteg gázt engedünk ki a levegőbe

Az IEA szerint ugyanis a cseppfolyósított földgáz mintegy 20 százaléka, évi 110 milliárd köbméter halad keresztül a kulcsfontosságú átjárón, ám

mintegy 100 milliárd köbméter gázt lehetne megmenteni az olaj- és gáztermelés metánkibocsátásának csökkentésével és további évi 100 milliárd köbméter gázt azzal, hogy leállítjuk a nem vészhelyzeti fáklyázást, vagyis a fölösleges gáz elégetését.

Miközben világszerte országok sora kutat alternatív energiaforrások után a közel-keleti zavarok miatt, a jelenleg felszínre hozott földgáz egy jelentős része is elszökik. A metán (ami egyébként azonos a földgázzal) ráadásul erős üvegházhatású gáz is, ami a széndioxidnál 80-szor több hőt tart meg 20 év alatt a Financial Times összefoglalója szerint. A metán lehet a Föld ipari forradalom óta történt felmelegedésének 30 százalékáért felelős, és annak elfogása lehet a klímaváltozás elleni küzdelem leghatékonyabb módja is a közeljövőben.

Már nemcsak a klímaváltozásról van szó, de az energiabiztonságról is

Tim Gould, az IEA vezető energiaközgazdásza szerint ez nem csak a klímaváltozásról szól, hanem az energiabiztonsági előnyökről is, amit a metánszivárgás és fáklyázás elleni fellépés hozhat.

Bár azt az IEA is elismeri, hogy ennek elérése időigényes folyamat, a nemzetközi szervezet szerint

évi 15 milliárd köbméter befogása kellően rövid idő alatt megvalósítható, ha a tartalékkapacitással rendelkező és az importáló országok megtesznek olyan egyszerű lépéseket, mint a szivárgó csövek javítása, a hibás felszerelések cseréje és a gáz befogása annak elégetése helyett.

Noha az energiaszektorra egyre nagyobb nyomás helyeződik a metánkibocsátás csökkentése céljából, az iparág tavaly továbbra is rekordmennyiséget juttatot a levegőbe a gázból. Mindeközben az Európai Uniót arra próbálják rávenni, hogy lazítsa fel vagy halassza el a metánkibocsátás jelentéséről sé monitorozásáról szóló, jövő év elején élesedő szabályait.