Deviza
EUR/HUF362,19 -0,14% USD/HUF309,31 0% GBP/HUF419,29 -0,17% CHF/HUF395,1 -0,2% PLN/HUF85,19 -0,28% RON/HUF69,72 -0,09% CZK/HUF14,86 -0,16% EUR/HUF362,19 -0,14% USD/HUF309,31 0% GBP/HUF419,29 -0,17% CHF/HUF395,1 -0,2% PLN/HUF85,19 -0,28% RON/HUF69,72 -0,09% CZK/HUF14,86 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 814 +0,02% MTELEKOM2 478 +0,89% MOL4 168 +0,77% OTP41 760 +0,38% RICHTER12 750 -2,51% OPUS335 +2,09% ANY7 370 -0,14% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS4 600 -1,09% BUMIX9 129,17 -0,05% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 724,45 +0,21% BUX133 814 +0,02% MTELEKOM2 478 +0,89% MOL4 168 +0,77% OTP41 760 +0,38% RICHTER12 750 -2,51% OPUS335 +2,09% ANY7 370 -0,14% AUTOWALLIS147 +0,34% WABERERS4 600 -1,09% BUMIX9 129,17 -0,05% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 724,45 +0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Nemzetközi Energiaügynökség
energiaválság
metán
klímaváltozás
földgáz

Döbbenetes: kétszer annyi gázt bukhattunk el szivárgás miatt, mint amihez nem jut hozzá a világ a Hormuzi-szoros zárása óta

A metánszivárgás és a nem kívánatos gáz elégetése miatt kétszer annyi gáz veszhet el, mint amennyi a Hormuzi-szoros mögött rekedt. Az elpocsékolt gáz befogása azonban időigényes lehet.
K. B. G.
2026.05.04, 14:41
Frissítve: 2026.05.04, 15:13

A Hormuzi-szoros mögött rekedt földgáz akár kétszeresét is elérő mennyiségű földgázt pocsékol el metánszivárgás vagy szükségtelen fáklyázás segítségével az emberiség a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint.

FILE PHOTO: Phillips 66 Los Angeles Refinery flares off gas
A fölösleges gáz elégetése luxus, jobban tennénk, ha inkább befognánk / Fotó: Mike Blake / Reuters

Rengeteg gázt engedünk ki a levegőbe

Az IEA szerint ugyanis a cseppfolyósított földgáz mintegy 20 százaléka, évi 110 milliárd köbméter halad keresztül a kulcsfontosságú átjárón, ám 

mintegy 100 milliárd köbméter gázt lehetne megmenteni az olaj- és gáztermelés metánkibocsátásának csökkentésével és további évi 100 milliárd köbméter gázt azzal, hogy leállítjuk a nem vészhelyzeti fáklyázást, vagyis a fölösleges gáz elégetését.

Miközben világszerte országok sora kutat alternatív energiaforrások után a közel-keleti zavarok miatt, a jelenleg felszínre hozott földgáz egy jelentős része is elszökik. A metán (ami egyébként azonos a földgázzal) ráadásul erős üvegházhatású gáz is, ami a széndioxidnál 80-szor több hőt tart meg 20 év alatt a Financial Times összefoglalója szerint. A metán lehet a Föld ipari forradalom óta történt felmelegedésének 30 százalékáért felelős, és annak elfogása lehet a klímaváltozás elleni küzdelem leghatékonyabb módja is a közeljövőben.

Már nemcsak a klímaváltozásról van szó, de az energiabiztonságról is

Tim Gould, az IEA vezető energiaközgazdásza szerint ez nem csak a klímaváltozásról szól, hanem az energiabiztonsági előnyökről is, amit a metánszivárgás és fáklyázás elleni fellépés hozhat.

Bár azt az IEA is elismeri, hogy ennek elérése időigényes folyamat, a nemzetközi szervezet szerint 

évi 15 milliárd köbméter befogása kellően rövid idő alatt megvalósítható, ha a tartalékkapacitással rendelkező és az importáló országok megtesznek olyan egyszerű lépéseket, mint a szivárgó csövek javítása, a hibás felszerelések cseréje és a gáz befogása annak elégetése helyett.

Noha az energiaszektorra egyre nagyobb nyomás helyeződik a metánkibocsátás csökkentése céljából, az iparág tavaly továbbra is rekordmennyiséget juttatot a levegőbe a gázból. Mindeközben az Európai Uniót arra próbálják rávenni, hogy lazítsa fel vagy halassza el a metánkibocsátás jelentéséről sé monitorozásáról szóló, jövő év elején élesedő szabályait.

A múlt héten az ENSZ egyik szervezete azt közölte, hogy az 50 legnagyobb metánszivárgásból 17 köthető olaj- és gázipari létesítményekhez, míg 22 kapcsolódik a szén felhasználásához, gyakran szellőző járatokhoz, amik megjavítása olcsón megoldható.

Energiaválság

Energiaválság
1538 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu