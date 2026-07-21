Magyar Péter perceken belül beszédet tart: először mondhatja el a parlamentben, mi következik Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése után – terítéken a költségvetés és az uniós pénzek

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kedden reggel kilenc órakor az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. A képviselők ezt követően kivételes eljárásban tárgyalják és el is fogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat – derül ki a parlament napirendjéből.

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja / Fotó: Anadolu via AFP

A gyermekenként százezer forintos támogatásra jogosultak lehetnek

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,

a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, ezért magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelők,

a sajátos nevelési igényű tanulók,

a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő gyermekek,

az egyedülálló szülő által nevelt gyermekek,

a gyermekvédelmi szakellátásban élők,

valamint az árvaellátásban részesülő tanulók.

A támogatást két részletben fizetnék ki. Az első ötvenezer forintot legkésőbb augusztus 24-ig utalhatja át a Magyar Államkincstár (MÁK), a második részlet pedig novemberben, utalvány vagy kártya formájában érkezhet meg a családokhoz.

Új rendszert kaphat a magyar közmédia

Szintén kivételes eljárásban dönthetnek a Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratának visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratáról és induló vagyonáról. A határozati javaslat célja egy új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása.

A parlament emellett az uniós források lehívhatósága érdekében határozhat a közösségi közlekedés versenyképességét és hatékonyságát javító intézkedésekről. A módosítások egy országos közlekedésszervező és egy országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozását is előkészítik.

Önálló költségvetést kap az új vagyonvisszaszerzési hivatal

Az általános viták között elsőként kerül napirendre a központi költségvetés címrendjének módosítása. Az újonnan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetése önálló fejezetként jelenne meg a központi büdzsében, ehhez azonban szükség van az Országgyűlés jóváhagyására.

A képviselők megtárgyalják az agrárkamarai törvény módosítását is. A javaslat törvényességi felügyeleti jogkört adna a szakminiszternek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett. Ha a kamara működése eltérne a jogszabályoktól, a miniszter a törvényes állapot helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhetne.