Súlyos tévedés terjedt el Paks II-ről: már nem a Tisza-kormány és az oroszok a legnagyobb kérdőjel, a Duna a főellenség – tisztázta a helyzetet a szakértő

A Duna rendkívül alacsony vízállása és a nyári hőség következtében kialakuló magas vízhőmérséklet kétségtelenül olyan kérdés, amelyet a Paksi Atomerőmű, valamint a Paks II. Atomerőmű jövőbeli üzemeltetése szempontjából is komolyan kell venni. Az azonban már egészen más kérdés, hogy a jelenlegi helyzetből milyen szakmai következtetéseket lehet levonni – írja Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő blogbejegyzésében.

Hogyan függ össze a Duna hőmérséklete és Paks II. hűtése?/Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

A Duna vízállása és Paks II.

Az elmúlt napokban ugyanis ismét megjelentek azok a politikai vélemények, amelyek a Duna alacsony vízállásából és magas vízhőmérsékletéből egyenesen Paks II. életképtelenségét próbálják levezetni. Jávor Benedek legutóbbi Facebook-bejegyzésében azt állítja, hogy a jelenlegi dunai helyzet lényegében felülírta a Paks II. környezeti hatástanulmányának feltételezéseit, ezért szerinte az új atomerőmű teljes újraértékelésére lenne szükség, amit – megfogalmazása szerint – Paks II. „aligha élhet túl”.

A helyzet azonban ennél jóval összetettebb. A Duna alacsony vízállása tény. A magas vízhőmérséklet szintén tény. Ahogy az is, hogy 2026 júniusának végén és júliusának elején a Paksi Atomerőmű blokkjainak teljesítményét csökkenteni kellett. Ebből azonban nem következik sem az, hogy veszélybe került volna az atomerőmű biztonságos hűtése, sem pedig az, hogy Paks II. a jövőben hasonló körülmények között ne lenne üzemeltethető – tájékoztat Hárfás Zsolt.

Környezetvédelmi korlát vagy hűtési probléma?

Mindenekelőtt egy alapvető szakmai különbséget kell tisztázni.

A Paksi Atomerőmű biztonsági értelemben vett hűthetősége

és a Duna környezetvédelmi hőterhelésére vonatkozó korlátozás nem ugyanaz a kérdés.

A hatályos előírások szerint a Dunába visszavezetett felmelegedett hűtővíz bevezetési pontjától folyásirányban számított 500 méteres szelvényben a folyó vízhőmérséklete nem haladhatja meg a meghatározott 30 Celsius-fokos korlátot. Ennek célja a Duna élővilágának védelme. Amikor tehát a folyó természetes vízhőmérséklete eleve nagyon magas, az atomerőmű által okozott további hőmérséklet-emelkedés lehetősége beszűkül. Ilyen helyzetben szükségessé válhat az erőmű teljesítményének csökkentése annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások teljesüljenek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne biztosítani a reaktorok hűtését.