Deviza
EUR/HUF361,14 -0,25% USD/HUF316,26 -0,28% GBP/HUF425,17 -0,17% CHF/HUF390,32 -0,31% PLN/HUF83,35 -0,24% RON/HUF68,94 -0,2% CZK/HUF14,93 -0,18% EUR/HUF361,14 -0,25% USD/HUF316,26 -0,28% GBP/HUF425,17 -0,17% CHF/HUF390,32 -0,31% PLN/HUF83,35 -0,24% RON/HUF68,94 -0,2% CZK/HUF14,93 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
program
állami támogatás
bérlakás
otthon

Kármán András nagyon fontos részletet árult el az új kormányzati lakásprogramról: megvan, mekkora lesz az állami támogatás – az Otthon Start helyett erre koncentrálhat a Tisza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Első alkalommal beszélt a Tisza-kormány lehetséges bérlakásprogramjáról Kármán András pénzügyminiszter egy videóban, arról téve említést, hogy milyen lakhatási programot finanszírozna a Magyarországnak jóváhagyott 10 milliárd eurós uniós helyreállítási forrásból a kormány. Kármán András szerint kollégiumok és bérlakások épülhetnek Budapesten és a vidéki nagyvárosokban 20 százalékos mértékű állami szerepvállalással, miközben továbbra sem egyértelmű, mi lesz a 3 százalékos Otthon Start lakáshitel sorsa. A kabinet egyelőre nem ígért garanciát a program változatlan fenntartására, bár kivezetését sem jelentette be.
VG
2026.07.21, 08:15

A Tisza-kormány a lakhatási problémák kezelésében új hangsúlyt helyezne a bérlakásépítésre: Kármán András pénzügyminiszter  az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságában az ECOFIN-ülésről szóló beszámolójában jelentette be, hogy a Magyarország számára jóváhagyott új helyreállítási terv egyik fontos eleme egy új lakhatási program lesz. Erről videós bejegyzés jelent meg a miniszter közösségi oldalán . Ebben a miniszter emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa egyhangúlag támogatta a magyar helyreállítási tervet (RRF), így az ország összesen 10 milliárd euró, vagyis mintegy 3600 milliárd forint uniós forráshoz juthat.

HUNGARY-POLITICS-GOVERNMENT-ORBAN-PRESSER Kármán pénzügyminiszter, lakás
Kármán András pénzügyminiszter szerint 20 százalékos állami támogatási intenzitású kollégium- és bérlakás-építési program indulhat
Fotó: AFP

Bérlakások építésével reagálna a Tisza-kormány a lakhatási válságra

Kármán szerint a magyar helyreállítási terv egy „ambíciózus beruházási csomag, amely teljes mértékben megfelel az RRF követelményeinek”. A program nemcsak a kis- és középvállalkozások finanszírozását segítené, hanem jelentős lakhatási beruházásokat is tartalmaz. Erről részleteket ebben a videóben nem közölt a miniszter, de annyi elhangzott, hogy 

Budapesten és a vidéki nagyvárosokban kollégiumok és bérlakások épülhetnek, a beruházásokhoz pedig mintegy 20 százalékos állami támogatási intenzitást biztosítanának.

A bejelentés azért különösen figyelemre méltó, mert a Tisza korábban is többször jelezte: a lakhatási válság kezelésében a kínálat bővítését, különösen a megfizethető bérlakások építését tartja hatékonyabb megoldásnak, mint a keresletet élénkítő támogatási programokat.

A miniszter videós bejegyzése:

Továbbra is kérdéses az Otthon Start jövője

Miközben a kormány a pénzügyminiszter közlése alapján új bérlakásprogramot készít elő, mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, továbbra is bizonytalan a 3 százalékos maximális kamatozású Otthon Start lakáshitel sorsa.

Az elmúlt hetekben több piaci szereplő is arról beszélt, hogy 

a program szigorítása elkerülhetetlen lehet, egyes bankok pedig már arra készülnek, hogy a kabinet akár hónapokon belül átalakíthatja vagy részben kivezetheti a konstrukciót.

A háttérben elsősorban költségvetési megfontolások állhatnak.

A Pénzügyminisztérium számításai szerint az Otthon Start önmagában 0,1 százalékponttal növelheti a 2027-es költségvetési hiányt, miközben szakértői becslések alapján néhány éven belül akár évi 400 milliárd forintos kiadást is jelenthet az államnak.

A program jelentősége ugyanakkor vitathatatlan. Az indulását követő első nyolc hónapban 1350 milliárd forintnyi hitelszerződés jött létre, 38 488 lakás megvásárlását vagy megépítését finanszírozták belőle, és az új lakáshitelek közel háromnegyede már ebben a konstrukcióban valósult meg.

A kormány nem adott egyértelmű választ

A Világgazdaság kérdésére eddig a kormány sem erősítette meg, sem nem cáfolta, hogy változtatna az Otthon Start szabályain. Köböl Anita kormányszóvivő korábban lapunknak válaszolva azt közölte: a Pénzügyminisztérium folyamatosan vizsgálja a költségvetés bevételi és kiadási oldalát, ezért jelenleg nem tudnak végleges választ adni a program jövőjéről. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 

  • a kabinet olyan intézkedéseket kíván fenntartani, amelyek valóban segítik a családokat és a háztartások pénzügyi helyzetét, 
  • de arra nem tért ki, hogy az Otthon Start ebbe a körbe tartozik-e.

A kabinet tehát egyelőre nem döntött a 3 százalékos hitelprogram sorsáról, ugyanakkor Kármán András bejelentése alapján jól látható, hogy a Tisza-kormány lakáspolitikájában a bérlakás- és kollégiumépítések válhatnak a következő évek egyik kiemelt prioritásává, amelyeket az uniós helyreállítási forrásokból finanszíroznának. Az azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy ez a hangsúlyváltás milyen hatással lesz az eddig rendkívül népszerű Otthon Start programra.

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2377 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu