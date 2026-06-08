A forintot is telibe találták az iráni és izraeli rakéták
Idegesen reagáltak a tőzsdék Irán és Izrael egymás elleni csapásaira hétfő reggel, miután pénteken az amerikai monetáris politika szigorodásával kapcsolatos várakozások rontották el a hangulatot. Az olajárak ismételt megugrása és a dollár erősödése a forint szárnyalását is megfékezte.
A közel-keleti rakéták a forintot is telibe találták
A geopolitikai feszültsége és az erős dollár ritkán kedvező a forint számára, különösen ha ez együtt jár az energiaárak emelkedésével. Így a forint gyengülésének már pénteken elkezdődött trendje hétfő reggel is folytatódott,
a magyar deviza több mint 1 százalékot veszített értékéből az euróval szemben a péntek reggeli árfolyamhoz képest.
Miután az olajárak ismét a 100 dolláros lélektani határt közelítik, az euró/forint árfolyam átlépte a 357-es szintet.
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A forint gyengélkedése még hangsúlyosabban érezhető a dollárral szemben, hiszen a zöldhasú az euróval szemben is erősödött, így nem csoda, hogy a magyar devizát is leterítette. A dollár-forint árfolyam már nem a múlt hét végi, 300-as szintet közelítő árfolyamon, hanem 310 környékén mozgott az amerikai pénzzel szemben. A dollár erősödését nemcsak a geopolitikai feszültségek hajtják, hanem az is, hogy a pénteki amerikai munkaerőpiaci adatok után felerősödtek a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások, noha az év elején a piac még kamatcsökkentéseket várt a testülettől. Ebben a helyzetben az is egyre nagyobb kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Bank végül képes lesz-e csökkenteni a kamatokon.
A pesti tőzsde fittyet hány a geopolitikai feszültségre
Ebben a helyzetben enyhe eséssel kezdte a heti kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, ami 0,08 százalékos csökkenés után 133 566,21 ponton állt a nyitást követően, ám hamarosan a pozitív tartományba fordult és átlépte a 134 ezer pontos szintet.
A blue chipek közül az OTP árfolyama azonnal lefelé indult, a bankpapír árfolyama mintegy 1 százalékot esett a kereskedés kezdetén, 40 400 forintig, majd az alá is, ám ez nem tartott sokáig, a veszteség jó részét az árfolyam gyorsan ledolgozta.
Az emelkedő olajárak ugyanakkor kedveztek a Mol részvényeinek, az olajtársaság árfolyama felfelé indult a hét elején és több mint 2 százalékos erősödés után célba vette a négyezer forintos szintet.
A Richter részvényei fittyet hánytak a hulló bombákra és mintegy 0,5 százalékos erősödéssel kezdték a napot. A gyógyszergyártó kurzusa így a 12 ezer forintos szintet közelítette reggel.
A Magyar Telekom részvényei 2620 forintig süllyedtek hétfő reggel, ami 0,5 százalék körüli esésnek fele meg.