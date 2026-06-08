Deviza
EUR/HUF356,63 +0,29% USD/HUF309,6 +0,31% GBP/HUF412,88 +0,33% CHF/HUF388,2 +0,19% PLN/HUF84,01 +0,34% RON/HUF68 +0,35% CZK/HUF14,72 +0,19% EUR/HUF356,63 +0,29% USD/HUF309,6 +0,31% GBP/HUF412,88 +0,33% CHF/HUF388,2 +0,19% PLN/HUF84,01 +0,34% RON/HUF68 +0,35% CZK/HUF14,72 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 464,94 -0,15% MTELEKOM2 630 -0,15% MOL3 962 +1,36% OTP40 410 -0,89% RICHTER11 980 +0,5% OPUS399 -1% ANY7 980 +0,75% AUTOWALLIS145,5 -1,03% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 301,83 -0,15% CETOP4 500,63 -1,03% CETOP NTR2 837,23 -0,47% BUX133 464,94 -0,15% MTELEKOM2 630 -0,15% MOL3 962 +1,36% OTP40 410 -0,89% RICHTER11 980 +0,5% OPUS399 -1% ANY7 980 +0,75% AUTOWALLIS145,5 -1,03% WABERERS4 970 +0,4% BUMIX9 301,83 -0,15% CETOP4 500,63 -1,03% CETOP NTR2 837,23 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
Magyar Telekom
OTP
BUX
Mol
Richter

A forintot is telibe találták az iráni és izraeli rakéták

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nő a feszültség a Közel-Keleten, miközben kamatemelés is jöhet a tengerentúlon. A forint árfolyamára tökéletes vihar csapott le hétfő reggel.
K. B. G.
2026.06.08, 09:13
Frissítve: 2026.06.08, 11:39

Idegesen reagáltak a tőzsdék Irán és Izrael egymás elleni csapásaira hétfő reggel, miután pénteken az amerikai monetáris politika szigorodásával kapcsolatos várakozások rontották el a hangulatot. Az olajárak ismételt megugrása és a dollár erősödése a  forint szárnyalását is megfékezte.

20251105_bet_002_VZ
A forintot megütötte a geopolitikai feszültség, de a tőzsde menetel felfelé / Fotó: Vémi Zoltán

A közel-keleti rakéták a forintot is telibe találták

A geopolitikai feszültsége és az erős dollár ritkán kedvező a forint számára, különösen ha ez együtt jár az energiaárak emelkedésével. Így a forint gyengülésének már pénteken elkezdődött trendje hétfő reggel is folytatódott, 

a magyar deviza több mint 1 százalékot veszített értékéből az euróval szemben a péntek reggeli árfolyamhoz képest. 

Miután az olajárak ismét a 100 dolláros lélektani határt közelítik, az euró/forint árfolyam átlépte a 357-es szintet.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint gyengélkedése még hangsúlyosabban érezhető a dollárral szemben, hiszen a zöldhasú az euróval szemben is erősödött, így nem csoda, hogy a magyar devizát is leterítette. A dollár-forint árfolyam már nem a múlt hét végi, 300-as szintet közelítő árfolyamon, hanem 310 környékén mozgott az amerikai pénzzel szemben. A dollár erősödését nemcsak a geopolitikai feszültségek hajtják, hanem az is, hogy a pénteki amerikai munkaerőpiaci adatok után felerősödtek a Fed kamatemelésével kapcsolatos várakozások, noha az év elején a piac még kamatcsökkentéseket várt a testülettől. Ebben a helyzetben az is egyre nagyobb kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Bank végül képes lesz-e csökkenteni a kamatokon.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A pesti tőzsde fittyet hány a geopolitikai feszültségre

Ebben a helyzetben enyhe eséssel kezdte a heti kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, ami 0,08 százalékos csökkenés után 133 566,21 ponton állt a nyitást követően, ám hamarosan a pozitív tartományba fordult és átlépte a 134 ezer pontos szintet.

A blue chipek közül az OTP árfolyama azonnal lefelé indult, a bankpapír árfolyama mintegy 1 százalékot esett a kereskedés kezdetén, 40 400 forintig, majd az alá is, ám ez nem tartott sokáig, a veszteség jó részét az árfolyam gyorsan ledolgozta.

 OTP részvény
OTP részvény12:09:51
Árfolyam: 40 440 HUF -330 / -0,82 %
Forgalom: 2 961 852 480 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az emelkedő olajárak ugyanakkor kedveztek a Mol részvényeinek, az olajtársaság árfolyama felfelé indult a hét elején és több mint 2 százalékos erősödés után célba vette a négyezer forintos szintet.

 MOL részvény
MOL részvény12:08:08
Árfolyam: 3 962 HUF +54 / +1,36 %
Forgalom: 778 722 574 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei fittyet hánytak a hulló bombákra és mintegy 0,5 százalékos erősödéssel kezdték a napot. A gyógyszergyártó kurzusa így a 12 ezer forintos szintet közelítette reggel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:09:06
Árfolyam: 11 980 HUF +60 / +0,5 %
Forgalom: 562 154 780 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2620 forintig süllyedtek hétfő reggel, ami 0,5 százalék körüli esésnek fele meg.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:09:00
Árfolyam: 2 630 HUF -4 / -0,15 %
Forgalom: 501 940 482 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu