Amerikából ütötték meg a forintot, pillanatok alatt fordult a helyzet

Kisebb vihart kavart a piacokon a legfrissebb amerikai munkaerőpiaci adat, és a forintot sem hagyta érintetlenül. Ugyanis az amerikai munkaerő-statisztikai hivatal (BLS) a vártnál több munkahely teremtéséről számolt be, amiből a piacok kamatemelés közeledtére következtettek. A Fed kamatemelésének növekvő valószínűsége elsősorban a tengerentúlon éreztette a hatását, ahol az egyre több hitelt igénylő mesterségesintelligencia-szektor részvényei zuhanásba kezdtek.

A dollár ereje most sem kedvezett a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az erős dollár ritkán kedvez a forintnak

A szigorúbb amerikai monetáris politika a forintnak sem kedvezett, a dollár erősödése általában együtt jár a magyar deviza gyengülésével, és ez most sem volt másként. Míg a dollár-forint árfolyam délelőtt még kis túlzással a 300-as szintet ostromolta, addig az amerikai munkaerőpiaci adatok után már 307 fölött járt az árfolyam.

Azonban volt honnan gyengülni, hiszen az év kezdete óta még így is közel 6 százalékot erősödött a forint a dollárral szemben.

Ezért arra még korai volna következtetni, hogy a Magyar Nemzeti Bank előtt bezárulna a kamatcsökkentés kapuja, különösen, hogy a dollár erősödésével párhuzamosan az olaj és más nyersanyagok ára gyengülni kezdett.