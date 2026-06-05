Deviza
EUR/HUF355,75 +0,46% USD/HUF308,74 +1,27% GBP/HUF411,86 +0,62% CHF/HUF387,75 +0,39% PLN/HUF83,81 +0,31% RON/HUF67,79 +0,65% CZK/HUF14,69 +0,42% EUR/HUF355,75 +0,46% USD/HUF308,74 +1,27% GBP/HUF411,86 +0,62% CHF/HUF387,75 +0,39% PLN/HUF83,81 +0,31% RON/HUF67,79 +0,65% CZK/HUF14,69 +0,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 670,96 +0,06% MTELEKOM2 634 -1,05% MOL3 908 -0,2% OTP40 770 +0,17% RICHTER11 920 +0,34% OPUS403 -1,1% ANY7 920 -0,88% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 950 +3,56% BUMIX9 315,63 +0,25% CETOP4 500,63 -1,03% CETOP NTR2 850,7 -1,02% BUX133 670,96 +0,06% MTELEKOM2 634 -1,05% MOL3 908 -0,2% OTP40 770 +0,17% RICHTER11 920 +0,34% OPUS403 -1,1% ANY7 920 -0,88% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS4 950 +3,56% BUMIX9 315,63 +0,25% CETOP4 500,63 -1,03% CETOP NTR2 850,7 -1,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
kamatemelés

Amerikából ütötték meg a forintot, pillanatok alatt fordult a helyzet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai munkaerőpiac erősebbnek bizonyult a vártnál, ám ez most nem feltétlenül jó hír. Ez ugyanis könnyen kamatemelésre sarkallhatja a Fedet, ami nem kedvez a forint árfolyamának. A hírre különösen a magyar fizetőeszköz esett nagyot a dollárral szemben.
K. B. G.
2026.06.05, 16:17
Frissítve: 2026.06.05, 16:33

Kisebb vihart kavart a piacokon a legfrissebb amerikai munkaerőpiaci adat, és a forintot sem hagyta érintetlenül. Ugyanis az amerikai munkaerő-statisztikai hivatal (BLS) a vártnál több munkahely teremtéséről számolt be, amiből a piacok kamatemelés közeledtére következtettek. A Fed kamatemelésének növekvő valószínűsége elsősorban a tengerentúlon éreztette a hatását, ahol az egyre több hitelt igénylő mesterségesintelligencia-szektor részvényei zuhanásba kezdtek.

20260414_Forint_arfolyam_003_VZ
A dollár ereje most sem kedvezett a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az erős dollár ritkán kedvez a forintnak

A szigorúbb amerikai monetáris politika a forintnak sem kedvezett, a dollár erősödése általában együtt jár a magyar deviza gyengülésével, és ez most sem volt másként. Míg a dollár-forint árfolyam délelőtt még kis túlzással a 300-as szintet ostromolta, addig az amerikai munkaerőpiaci adatok után már 307 fölött járt az árfolyam. 

Azonban volt honnan gyengülni, hiszen az év kezdete óta még így is közel 6 százalékot erősödött a forint a dollárral szemben.

Ezért arra még korai volna következtetni, hogy a Magyar Nemzeti Bank előtt bezárulna a kamatcsökkentés kapuja, különösen, hogy a dollár erősödésével párhuzamosan az olaj és más nyersanyagok ára gyengülni kezdett.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Hazánknak ugyanakkor talán fontosabb a forint teljesítménye az euróval szemben, ahol a mozgás kisebb mértékű volt, mivel a közös európai pénz is gyengült a zöldhasúval szemben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az euróval szemben a forint nem kapott volna sebeket. A reggel még 353,5 körül is járó euró-forint árfolyam péntek délutánra már a 356-os szintet is átlépte.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu