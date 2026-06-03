Jó hírt hozott a Mol: rengeteg földgázt hozhat felszínre a magyar cég – elindult a termelés a világ egyik legnagyobb lelőhelyén

A Mol csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést az ACG mezőn Azerbajdzsánban, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett – jelentette be szerda kora délután a magyar olajtársaság. A partnerek most fejezték be az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést. Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az ACG mezőn, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezője.

A világ egyik legnagyobb olaj- és gázmezője az ACG, ahol a Mol most földgáztermelésbe kezdett / Fotó: Stuart Conway / BP

A Mol a harmadik legnagyobb tulajdonosa az óriási azeri mezőnek

Az első kút, amelyet a West Chirag platformról fúrtak le, kulcsfontosságú lépést jelent a mező jelentős, olajkészlethez nem kapcsolódó gázpotenciáljának felmérésében. A kút nemcsak a kezdeti termelést teszi lehetővé, hanem értékes rezervoár- és áramlási adatokat is biztosít, amelyek megalapozzák a készletek értékelését és a teljes mező jövőbeli gázfejlesztését.

Az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) mező gázkészleteit jelentősnek tartják, mennyiségük elérheti a 4 ezermilliárd köblábat (kb. 112 milliárd köbméter), amelynek potenciális határa 6 ezermilliárd köbláb is lehet.

A kútból kitermelt gázt és kondenzátumot a meglévő ACG infrastruktúrán keresztül a Sangachal terminálba juttatják el.

Az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) és a vegyesvállalat operátora, a BP után a Mol a harmadik legnagyobb részvényes az ACG mezőben.

Az ACG mezőn zajló sikeres olajtermelés után az első gáztalálat fontos lépést jelent a mező további fejlesztése irányába, amely a partnereinkkel kialakított szoros együttműködésre épül. A SOCAR-ral való nagyszerű partnerségünk Azerbajdzsánban hosszú évekre nyúlik vissza, és nemzetközi kutatás-termelési portfóliónk egyik pillérét jelenti. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy széles körű kutatási és termelési tapasztalatunkra építve tovább erősítsük Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorát és támogassuk Közép-Európa ellátásbiztonságát

– mondta Marton Zsombor, a Mol csoport kutatás-termelés ügyvezető igazgatója.

Hat éve fektetett be Azerbajdzsánba a magyar olajvállalat

A Mol 2020-ban lépett be Azerbajdzsánba, ahol 9,57 százalékos részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) mezőben, valamint 8,9 százalékos részesedést a nyersolajat a földközi-tengeri Ceyhan kikötőjébe szállító Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) vezetékben.