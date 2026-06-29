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Opus Global Nyrt

Egy híján 10 millió Opus-részvény kelhet el közel 20 százalékos felárral

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csaknem 10 millió darab saját részvényére alapított vételi jog gyakorlására jelölt ki harmadik személyeket a holding. A vételár közel 20 százalékkal haladja meg az Opus Global-részvények árfolyamát.
VG
2026.06.29, 15:19
Frissítve: 2026.06.29, 15:20

Egy híján 10 millió darab Opus-törzsrészvényre alapított vételi jog gyakorlására jelölt ki harmadik személyeket az Opus Global - közölte a vállalat hétfőn.  

Opus Global
Több millió darab Opus Global-részvény kelhet el közel 20 százalékos felárral / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Opus 2024. november 18-án tette közzé, hogy vételi jogot alapított a leányvállalatának minősülő Viresol Kft. tulajdonában lévő 55 870 342 darab - saját részvénynek minősülő - Opus Global-törzsrészvényre a saját javára határozatlan időtartamra, amely vételi jogosultság átruházható és a vételi jog gyakorlása esetén a vételár részvényenként 410 forint vagy 1,0311 euronak megfelelő forintösszeg. 

Amelyik a magasabb a teljesítés napján irányadó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett euró-forint árfolyam alapján.

 OPUS részvény
OPUS részvény16:10:23
Árfolyam: 345 HUF -8 / -2,32 %
Forgalom: 8 520 509 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az Opus részvényárfolyama hétfőn délutánig 2 százalékkal, 346 forintra esett. Ezt a kurzust pedig a 410 forintos vételár több mint 18 százalékkal haladja meg.  

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