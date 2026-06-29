A Rheinmetall vezérigazgatójának elege lett a részvények mélyrepüléséből, gigantikus bennfentes vásárlással üzent a befektetőknek

Miután a német kormány elállt a F126-os harci fregattok szállítására korábban megkötött szerződéstől és a Rheinmetall részvényárfolyama azt követően nagyjából 20 százalékkal zuhant, Armin Papperger vezérigazgató egy magánszemélyhez képest gigantikus bennfentes vásárlással üzent a befektetőknek - írja a Focus Online.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója / Fotó: AFP

A Rheinmetallba vetett bizalom egyértelmű jele

Papperger ugyanis állítólag több mint 3 millió eurót, azaz több mint 1 milliárd forintot fektetett be a vállalat saját részvényeibe. A piaci megfigyelők ezt a befektetést a vállalat jövőjébe vetett bizalom egyértelmű jeleként értelmezik. A hírt azonban még nem erősítették meg az érintettek.

Az ilyen nagyságrendű belső tranzakciókat a befektetők úgy értelmezik, hogy a cégvezetés túlzottan alacsonynak tartja a vállalat jelenlegi piaci értéket. A fregattprojekt elvesztése dacára egyébként az elemzők sem látnak alapvető törést a Rheinmetall üzleti modelljében. A többség továbbra is pozitívan értékeli a vállalatot.

A Jefferies például, bár 1890 euróról 1300 euróra csökkentette a Rheinmetall célárát, de fenntartja a vételi ajánlását. A Warburg Research is csökkentette a célárfolyamot, mégpedig 1500 euróra, de szintúgy fenntartotta a vételre ajánlást. Az elemzők túlzottnak tartják az erős árfolyamreakciót, amelynek során múlt szerdán a kurzus 1170 euró közeléből 945 euróra zuhant, és alapvetően optimisták a védelmi ipari vállalat középtávú kilátásaival kapcsolatban.

A technikai kép nem kecsegtet fordulattal

A Rheinmetall részvényei azonban hosszabb távon, az elmúlt 12 hónapban is drámai mértékben veszítettek értékükből, hiszen egy éve még 1750 eurón álltak, ergo azóta 46 százalékot buktak el az akkor bevásárló befektetők. Ezzel többéves mélypontra került az elemzők által ígéretesnek tartott papír.

Ez bizony egy igazi összeomlás, miközben a DAX-index ezalatt még egy kicsit, 3,3 százalékkal emelkedni is tudott.

A jelenlegi 948 eurós részvényárfolyam jóval a 200 napos mozgóátlag alatt van, amely 1576 euró, ami egyértelmű jele a határozott csökkenő trendnek. Maga a 200 napos mozgóátlag is meredeken lefelé mutat, ami aláhúzza a védelmi cégre nehezedő folyamatos eladói nyomást. Technikai szempontból tehát jelenleg semmi jele a trend tartós megfordulásása, ám nagy meglepetést keltene egy lefelé irányuló újabb kitörés is.