Nagyot varázsolt az Opus Global a pénzügyekben, de pörgött a turizmus is

Az első negyedévben 14,4 milliárd forintos adózott eredmény ért el az Opus Global, ami 9,2 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál - közölte a vállalat hétfő reggel.

Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója.

Csökkent az Opus Global árbevétele

Az első negyedév gazdálkodására továbbra is rányomta a bélyegét a kedvezőtlen gazdasági környezet. Az árbevétel 14 százalékkal csökkent a bázishoz képest, de még így is közel 104 milliárd forint volt 2026 első három hónapjában.

Az EBITDA 25,7 milliárd forintot tett ki, ezzel elmaradt az egy évvel korábbi rekord értéktől.

Jelentős javulás volt viszont a pénzügyi eredmény soron, az egy évvel korábbi veszteséges negyedévvel szemben most mintegy 5,4 milliárd forintos plusszal zárt az Opus csoport.

Az első negyedévben a meglévő üzleti struktúrák stabilizálására, a folyamatok finomhangolására és a működési hatékonyság további javítására összpontosítottunk

– hangsúlyozta Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója.

A portfólióban szereplő társaságok tevékenysége változatlan szervezeti keretek között folytatódott, így a fókusz elsősorban a korábbi években kialakított stratégiai irányok következetes végrehajtásán, a pénzügyi fegyelem fenntartásán és a szegmensszintű teljesítmény stabilizálásán volt

- tette hozzá.

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