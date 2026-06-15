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tőzsde
Opus Global
turizmus

Nagyot varázsolt az Opus Global a pénzügyekben, de pörgött a turizmus is

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Rekordprofitot hozott az első negyedév. Csökkenő árbevétel mellett ugrott 9,2 százalékkal az Opus Global nettó nyeresége.
Murányi Ernő
2026.06.15, 08:04
Frissítve: 2026.06.15, 08:23

Az első negyedévben 14,4 milliárd forintos adózott eredmény ért el az Opus Global, ami 9,2 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál - közölte a vállalat hétfő reggel.

Opus Global
 Lélfai Koppány, az Opus Global vezérigazgatója. 

Csökkent az Opus Global árbevétele

Az első negyedév gazdálkodására továbbra is rányomta a bélyegét a kedvezőtlen gazdasági környezet. Az árbevétel 14 százalékkal csökkent a bázishoz képest, de még így is közel 104 milliárd forint volt 2026 első három hónapjában.

Az EBITDA 25,7 milliárd forintot tett ki, ezzel elmaradt az egy évvel korábbi rekord értéktől. 

Jelentős javulás volt viszont a pénzügyi eredmény soron, az egy évvel korábbi veszteséges negyedévvel szemben most mintegy 5,4 milliárd forintos plusszal zárt az Opus csoport.

Az első negyedévben a meglévő üzleti struktúrák stabilizálására, a folyamatok finomhangolására és a működési hatékonyság további javítására összpontosítottunk 

– hangsúlyozta Lélfai Koppány, a társaság vezérigazgatója. 

A portfólióban szereplő társaságok tevékenysége változatlan szervezeti keretek között folytatódott, így a fókusz elsősorban a korábbi években kialakított stratégiai irányok következetes végrehajtásán, a pénzügyi fegyelem fenntartásán és a szegmensszintű teljesítmény stabilizálásán volt

- tette hozzá.

Pörgött a turizmus

  • A négy nagy üzletág közül az élelmiszeriparban továbbra is gondot okozott az alapanyagárak növekedése, míg a késztermékek árának csökkenése 2026-ban tovább folytatódott. Ennek ellenére a bevételek jól alakultak és az EBITDA is pozitív lett.
  • Az energetikai üzletágban a szokásosnál hidegebb időjárás és egyedi tételek is befolyásolták a gazdálkodást. Így gyakorlatilag stagnáló árbevétel és EBITDA jellemezte a negyedévet.
  • Az építőipar szegmens helyzetét továbbra is nehezítik a teljes ágazatban elmaradt beruházások, amelyek természetesen érintették a csoport tagvállalatait is. Emellett a terveknek megfelelően kifutó projektek hatása látszik a csökkenő számokban.
  • Erősen indította 2026-ot a turizmus szegmens. A Hunguest szállodáiban az első negyedévben is folytatódott a vendégéjszakák emelkedő trendje, ráadásul a mértéke meghaladta a versenytársakét. Az első három hónapban így az árbevétel nőtt, míg az EBITDA jelentősebben meghaladta a bázis adatot.

 

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