Állampapír: olvadnak a nyári hőségben a kamatok, érdemes időben betárazni – amerikai befektetési óriás látta meg a fantáziát a magyar kötvénypiacon
Több irányból is nyomás alá kerültek a magyar állampapír kamatok, amiket a jegybanki kamatvágások, a finanszírozási költségeit mérsékelni kívánó állam és az apadó infláció is erodálhat. A megtakarítók az eddiginél szerényebb kamatokkal kell majd beérniük, de most még van lehetőségük rögzíteni a magasabb kamatokat jobban jövedelmező állampapír-sorozatok megvásárlásával.
Az állampapírok kamatozására
- az irányadó jegybanki kamatláb csökkenése,
- az állami kamatkiadásokat visszafogni szándékozó kormányzati politika,
- az ország javuló befektetői megítélése és a kockázati felár csökkenése,
- valamint a zsugorodó infláció egyaránt hatással van.
Ebben a környezetben egyre nehezebb helyzetben találja magát az a kisbefektető, aki kiszámítható és érdemi hozammal kecsegtető rendszeres jövedelemre szeretne szert tenni hazai államkötvény-portfólióján keresztül.
Az állam finanszírozási költségeit enyhíti, a lakossági megtakarítók számára azonban rossz hírként értelmezhető a Magyar Nemzeti Bank (MNB) múlt heti kamatvágása és a nyárra kilátásba helyezett mini kamatcsökkentési ciklusa, valamint a frissített idei inflációs előrejelzés, amely a korábbi 3,8 százalékkal szemben csupán 1,8 százalékos fogyasztói áremelkedéssel számol 2026 egészében.
Múlt hét óta ráadásul már Tardos Gergely felel az államadósság és likviditás kezeléséért az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új elnökeként, akitől a Kármán András vezette pénzügyminisztérium deklaráltan fontos célként az állam kamatköltségeinek leszorítását is várja, hogy jelentősebb forrás maradjon majd többek között közszolgáltatásokra.
Egy százalékot már lefaragtak róluk, tovább olvadhat a legkedveltebb lakossági kötvények kamata
A legnépszerűbb lakossági papírok kamatait már Tardos érkezése és a jegybank kamatcsökkentése előtt visszavágta az adósságkezelő: májusban és júniusban is fél-fél százalékponttal lefaragva a fix kamatozású magyar kötvények kamatából.
Mindezek következtében, a lakossági államkötvények értékesítésének több mint 90 százalékát kitevő legfontosabb terméktípusok közül
- az ötéves lejáratú Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 7 helyett csak 6 százalékos éves kamatot fizet,
- a szintén ötéves, sávos kamatozású Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) a korábbi 6,5-7,5 százalékkal szemben 5,5-6,5 százalékos kamattal,
- a nyomdai MÁP Plusz 5,5-6,75 százalék helyett már csak 4,5-5,75 százalékos kamattal vásárolható,
- az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegy kamatai pedig 5,5-ről 4,5 százalékra, illetve 6 százalékról 5 százalékra apadtak.
A kamatszintek akár még a nyár során tovább csökkenhetnek majd, miután a Varga Mihály vezette jegybank az irányadó kamatláb 25 bázisponttal, hat százalékra történő visszavágása mellett további két, 0,25 százalékpontos csökkentést is kilátásba helyezett a következő két hónapra nézve.
Az inflációkövető állampapírok (Prémium Magyar Állampapír) a tervezettnél két százalékponttal kisebb kamatot fizethenek majd ki, ha beigazolódik az MNB frissített előrejelzése, ami 1,8 százalékos pénzromlást vetít előre az idei évre. Igaz, az inflációhoz igazított kötvények csak 2027-ben az idei végleges inflációs adatok ismertetését követően árazódnak majd át.
Mi tegyen, aki most akar befektetni?
Az ÁllampapírKalkulátor portál szerint aki most fektetne be, és hosszabb távra tervez, annak a jelenlegi, még 6 százalék körüli fix kamatok rögzítése az a tankönyvi lépés, amit csökkenő kamatkörnyezetben szokás meglépni, vagyis bezárni a magasabb szintet, mielőtt tovább apad. De persze több más lehetőség is szóba jöhet.
Hangsúlyozták, hogy pánikba esni nem kell senkinek a meglévő fix papírjai miatt, ugyanis azok kamatát ez a döntés nem érinti, sőt minél lejjebb mennek az új sorozatok kamatai, utólag annál jobb döntésnek bizonyul, hogy időben rögzített a magasabb szintet.
A Morgan Stanley is segíti a magyar állampapírpírok értékesítését
Július 1-től egy igazi befektetési nagyágyú is gondoskodik róla, hogy a magyar állampapírok minél szélesebb befektetői körhöz juttassanak el, és biztosított legyen a hazai kötvénypiac likviditása.
A Morgan Stanley Europe SE ugyanis elsődleges forgalmazóként folytatja tevékenységét a magyar állampapírpiacon az Államadósság Kezelő Központtal múlt pénteken kötött szerződés értelmében.
Az amerikai befektetési bank európai szolgáltatási központja 2023 márciusától árjegyzőként tevékenykedett a hazai piacon, az év második felétől pedig már az elsődleges piacon is hozzájárulhat a forint állampapírpiac likviditásának növeléséhez és a magyar állampapírok befektetőinek kiszolgálásához.
A Morgan Stanley egyre nagyobb érdeklődést mutat a magyar eszközök iránt, az előző héten a forintra fogalmaztak meg ingen optimista prognózist. Elemzésük alapján a hazai fizetőeszköz előtt még mindig jelentős erősödési tér áll, az euróval szemben közép távon 340-ig erősödhet a kurzus.