Az osztalék többszörösét teheti zsebre, aki még a szelvényvágás előtt kiszáll az Opusból

Jövő hétfőn forog utoljára osztalékszelvénnyel az Opus. Így önmagában nem lenne meglepő, hogy az április végén tartott közgyűlés óta 80 forintot emelkedett a kurzus. Ha csak az nem, hogy az osztalék részvényenként 20 forint körüli összeget jelent. Vagyis a felhúzás messze túlmutat egy klasszikus osztalékralin, bármily vonzó is a belépési ponttól függően 5-6 százalékos hozam.

Túlmutat az osztalékon a rali / Fotó: Dömötör Csaba

Pár napig még osztalékszelvénnyel forog

Április végén döntött az Opus Global közgyűlése, hogy a társaság tavalyi 16,582 milliárd forintos adózott eredményéből 10,55 milliárdot osztalékként kifizet, míg a fennmaradó összeg eredménytartalékba kerül.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: június 17.

A részvény utoljára június 8-án forog osztalékszelvénnyel.

Az egy részvényre eső osztalék pontos mértékét még nem közölték, de 20 forint körüli összeg várható, miután a saját részvényekre eső részt is szétosztják.

A részvényt a közgyűlés idején 300 forint közelébe jegyezték, ma 380 forintnál is járt a jegyzés.

Április végén 6 százalékos volt az osztalékhozam, de a jelenlegi szinteken is 5 százalékos.