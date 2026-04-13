Szárnyalnak a blue chipek, Ikaroszként zuhannak a korábban népszerű politikai papírok

Általánosságban kedvező a hangulat a pesti parketten a választás másnapján. Bő 2 százalékot pattant a BUX, hasonlóan, mint a külföldiek által magyar papírnak tartott, elsődlegesen követett s lényegében az egész hazai piacot domináló OTP. Szépen emelkedik a Richter és a Telekom is, a Mol kifejezetten ralizik. A szárnyaló blue chipek árnyékában feltűnő kitárazás zajlik: csúnyán beadták az olyan politikai papírokat, mint a 4iG, Opus, Rába, Delta, BIF, MBH Bank és a Gránit.

Hiába süt a nap a BÉT-en, a politikai papírokra árnyék vetül / Fotó: Dömötör Csaba

Beadták a politikai papírokat

A hétfő délelőtti verőfényes kereskedés, s a hazai blue chipek szárnyalása élesen rávilágít a korábban népszerű politikai papírok vesszőfutására.

Jól mutatja a tőzsde csalfa természetét,

hogy ezekhez a papírokhoz az elmúlt években kiapadhatatlan források képzetét társították a befektetők, s tülekedve vásárolták, messze túlárazva a részvényeket. Most, a politikai fordulatot követően, annál keményebben büntet a piac.

Különösen súlyos kitárazást láthatunk a 4iG piacán.

A papír egész növekedési sztorit épített arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kivételes kapcsolatot ápol Donald Trump amerikai elnökkel. Úgy tűnik, a választás másnapján már nem olyan vonzó perspektíva az űripari együttműködés. A részvényt blue chipekre jellemző milliárdos forgalommal lökték közel 10 százalékos lejtőre a csalódott befektetők.