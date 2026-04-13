Szárnyalnak a blue chipek, Ikaroszként zuhannak a korábban népszerű politikai papírok
Általánosságban kedvező a hangulat a pesti parketten a választás másnapján. Bő 2 százalékot pattant a BUX, hasonlóan, mint a külföldiek által magyar papírnak tartott, elsődlegesen követett s lényegében az egész hazai piacot domináló OTP. Szépen emelkedik a Richter és a Telekom is, a Mol kifejezetten ralizik. A szárnyaló blue chipek árnyékában feltűnő kitárazás zajlik: csúnyán beadták az olyan politikai papírokat, mint a 4iG, Opus, Rába, Delta, BIF, MBH Bank és a Gránit.
Beadták a politikai papírokat
A hétfő délelőtti verőfényes kereskedés, s a hazai blue chipek szárnyalása élesen rávilágít a korábban népszerű politikai papírok vesszőfutására.
Jól mutatja a tőzsde csalfa természetét,
hogy ezekhez a papírokhoz az elmúlt években kiapadhatatlan források képzetét társították a befektetők, s tülekedve vásárolták, messze túlárazva a részvényeket. Most, a politikai fordulatot követően, annál keményebben büntet a piac.
Különösen súlyos kitárazást láthatunk a 4iG piacán.
A papír egész növekedési sztorit épített arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kivételes kapcsolatot ápol Donald Trump amerikai elnökkel. Úgy tűnik, a választás másnapján már nem olyan vonzó perspektíva az űripari együttműködés. A részvényt blue chipekre jellemző milliárdos forgalommal lökték közel 10 százalékos lejtőre a csalódott befektetők.
Nem meglepő, hogy a Rába is csúszik, ha zuhan a 4iG. A győri cég látványos feltámadása ugyanis annak volt köszönhető, hogy a vállalatot rákötötték a 4iG hadiipari együttműködésének köldökzsinórjára.
Mészáros Lőrinc cégbirodalmának emblematikus cége az Opus. Ezen a piacon nem is a negyedmilliárdos forgalom mértéke feltűnő, hanem a
százalékban mérve két számjegyű zuhanás.
- Kisebb mértékben (2-3 százalék) érte el az eladói hullám az MBH Bankot, a Gránit Bankot és az Appeninnt.
- A BIF és a Delta már masszív 5 százalékot közelítő esést mutat.
Igazi kakukktojás a CIG Pannónia,
mely bő 1 százalékos emelkedést mutat. Úgy tűnik a piaci árazás alapján, hogy a politikai beágyazottságból csak sikerült kicsomagolnia a cégnek az organikus növekedési potenciált. Amit egyébként már az olasz ügyek sikeres lezárása is sejtetett.