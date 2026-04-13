EUR/HUF366,84 -0,48% USD/HUF313,58 -0,66% GBP/HUF421,41 -0,34% CHF/HUF397,3 -0,24% PLN/HUF86,29 -0,3% RON/HUF72,05 -0,49% CZK/HUF15,05 -0,46%
BUX136 863,67 +2,99% MTELEKOM2 400 +2,58% MOL4 380 +7,4% OTP42 680 +3,26% RICHTER13 020 +1,69% OPUS360 -19,44% ANY7 350 +0,68% AUTOWALLIS151 -2,65% WABERERS4 510 -4,43% BUMIX8 860,23 -0,79% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 785,13 +0,85%
95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Szárnyalnak a blue chipek, Ikaroszként zuhannak a korábban népszerű politikai papírok

Amikor emelkedik a BUX, jól teljesítenek a blue chipek, kifejezetten ralizik a Mol. Ám jól mutatja a tőzsde csalfa természetét, hogy az eladók most keményen büntetik azokat a részvényeket, melyekhez korábban a korlátlan finanszírozás és a kiapadhatatlan források képzetét társították.
Faragó József
2026.04.13, 12:26
Frissítve: 2026.04.13, 13:18

Általánosságban kedvező a hangulat a pesti parketten a választás másnapján. Bő 2 százalékot pattant a BUX, hasonlóan, mint a külföldiek által magyar papírnak tartott, elsődlegesen követett s lényegében az egész hazai piacot domináló OTP. Szépen emelkedik a Richter és a Telekom is, a Mol kifejezetten ralizik. A szárnyaló blue chipek árnyékában feltűnő kitárazás zajlik: csúnyán beadták az olyan politikai papírokat, mint a 4iG, Opus, Rába, Delta, BIF, MBH Bank és a Gránit.

Hiába süt a nap a BÉT-en, a politikai papírokra árnyék vetül / Fotó: Dömötör Csaba

Beadták a politikai papírokat 

A hétfő délelőtti verőfényes kereskedés, s a hazai blue chipek szárnyalása élesen rávilágít a korábban népszerű politikai papírok vesszőfutására.

Jól mutatja a tőzsde csalfa természetét,

hogy ezekhez a papírokhoz az elmúlt években kiapadhatatlan források képzetét társították a befektetők, s tülekedve vásárolták, messze túlárazva a részvényeket. Most, a politikai fordulatot követően, annál keményebben büntet a piac.  

Különösen súlyos kitárazást láthatunk a 4iG piacán.

A papír egész növekedési sztorit épített arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kivételes kapcsolatot ápol Donald Trump amerikai elnökkel. Úgy tűnik, a választás másnapján már nem olyan vonzó perspektíva az űripari együttműködés. A részvényt blue chipekre jellemző milliárdos forgalommal lökték közel 10 százalékos lejtőre a csalódott befektetők.

Árfolyam: 2 252 HUF -238 / -10,57 %
Forgalom: 1 477 551 670 HUF
Nem meglepő, hogy a Rába is csúszik, ha zuhan a 4iG. A győri cég látványos feltámadása ugyanis annak volt köszönhető, hogy a vállalatot rákötötték a 4iG hadiipari együttműködésének köldökzsinórjára. 

Árfolyam: 3 130 HUF -280 / -8,95 %
Forgalom: 50 056 155 HUF
Mészáros Lőrinc cégbirodalmának emblematikus cége az Opus. Ezen a piacon nem is a negyedmilliárdos forgalom mértéke feltűnő, hanem a 

százalékban mérve két számjegyű zuhanás. 

Árfolyam: 360 HUF -70 / -19,44 %
Forgalom: 343 752 294 HUF
  • Kisebb mértékben (2-3 százalék) érte el az eladói hullám az MBH Bankot, a Gránit Bankot és az Appeninnt.
  • A BIF és a Delta már masszív 5 százalékot közelítő esést mutat.   

Igazi kakukktojás a CIG Pannónia, 

mely bő 1 százalékos emelkedést mutat. Úgy tűnik a piaci árazás alapján, hogy a politikai beágyazottságból csak sikerült kicsomagolnia a cégnek az organikus növekedési potenciált. Amit egyébként már az olasz ügyek sikeres lezárása is sejtetett. 

Árfolyam: 304 HUF +2 / +0,66 %
Forgalom: 6 657 834 HUF
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
