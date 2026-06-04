Pánik a Wall Streeten: ügyészek üldözik az aktivista shortosokat – mindenki kétszer meggondolja, hogy beszéljen-e
Túlmutat önmagán Andrew Left aktivista shortos bírósági ügye. Bűnösnek találta az esküdtszék 21 millió dolláros piaci manipulációban, ami vészjelzés a Wall Street shortosainak. Míg a piac számára gyászos hír, amennyiben a részvények esésére játszók ügyészségi üldözése azzal járhat, hogy elvész egy fontos információ. Honnan tudnánk, hogy túlvett egy eszköz, ha nem halmozódhatnának szabadon az eladási ajánlatok?
Bűnösnek találták az aktivista shortost
A bűnösnek talált Andrew Left
aktivista shortos, ami annyit tesz, hogy folyamatosan tájékoztatja eladói pozícióiról a közösségi médiában a követőit.
Ezek fontos információk, hiszen a vállalatok gyakran eltitkolják a negatív tényezőket, így a mezei befektetők csak késve értesülnek a részvény túlértékeltségéről.
A szövetségi ügyészek azt az álláspontot képviselték:
Left aláásta a kiszemelt vállalatok jó hírét a közösségi médiában megjelenő nyilatkozataival.
Hatalmas követőtábora miatt, a beharangozott árfolyamesés önmegvalósító próféciává vált, amennyiben annyian fogadtak a papír ellen, hogy a kurzus beomlott a shortpozíciók súlya alatt. Emellett, az ügyészek azzal is vádolták Leftet, hogy long pozíciókra is biztatta követőit, felhájpolva a részvények árfolyamát. Ráadásul az esküdtek bűnösnek is találták Leftet, akire augusztusban róhatnak ki ítéletet.
Elsorvadnak a hedge fundok?
Mostantól kétszer is meggondolja az ember, hogy nyilvánosan beszéljen a kereskedési pozíciójáról
– mondta Nate Koppikar, az Orso Partners hedge fund portfóliómenedzsere.
Bár az ítélet mind a short, mind a long kereskedésre kiterjedt, elsősorban a shortra specializálódott cégek hanyatlását hozhatja.
Évek óta szenvednek
- a bikapiactól,
- és a mémrészvények terjedésétől.
A Breakout Point kutatócég arra hívta fel a figyelmet, hogy öt év alatt közel felére esett vissza a short publikációk száma.
A gyengélkedő vállalatok részvényeit shortoló hedge fundok 2021-ben a Wall Street-i csatában szenvedtek történelmi vereséget, amikor a közösségi médiában szerveződő kisbefektetők az egekbe hájpolták a GameStop részvényeit.