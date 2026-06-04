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ügyészség
tőzsde
short
Wall Street

Pánik a Wall Streeten: ügyészek üldözik az aktivista shortosokat – mindenki kétszer meggondolja, hogy beszéljen-e

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Elvész a piaci információ, ha befogják a befektetők száját. Márpedig Andrew Left elítélése után mindenki kétszer meggondolja, hogy beszéljen-e a kereskedési pozíciójáról. És ha ügyészek üldözik a shortosokat, akkor honnan derül ki, hogy egy vállalat túlértékelt?
Faragó József
2026.06.04, 16:42
Frissítve: 2026.06.04, 17:22

Túlmutat önmagán Andrew Left aktivista shortos bírósági ügye. Bűnösnek találta az esküdtszék 21 millió dolláros piaci manipulációban, ami vészjelzés a Wall Street shortosainak. Míg a piac számára gyászos hír, amennyiben a részvények esésére játszók ügyészségi üldözése azzal járhat, hogy elvész egy fontos információ. Honnan tudnánk, hogy túlvett egy eszköz, ha nem halmozódhatnának szabadon az eladási ajánlatok?

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Fontos piaci információ vész el, ha üldözik a shortosokat / Fotó: NurPhoto via AFP

Bűnösnek találták az aktivista shortost 

A bűnösnek talált Andrew Left 

aktivista shortos, ami annyit tesz, hogy folyamatosan tájékoztatja eladói pozícióiról a közösségi médiában a követőit.

Ezek fontos információk, hiszen a vállalatok gyakran eltitkolják a negatív tényezőket, így a mezei befektetők csak késve értesülnek a részvény túlértékeltségéről. 

A szövetségi ügyészek azt az álláspontot képviselték: 

Left aláásta a kiszemelt vállalatok jó hírét a közösségi médiában megjelenő nyilatkozataival.

Hatalmas követőtábora miatt, a beharangozott árfolyamesés önmegvalósító próféciává vált, amennyiben annyian fogadtak a papír ellen, hogy a kurzus beomlott a shortpozíciók súlya alatt. Emellett, az ügyészek azzal is vádolták Leftet, hogy long pozíciókra is biztatta követőit, felhájpolva a részvények árfolyamát. Ráadásul az esküdtek bűnösnek is találták Leftet, akire augusztusban róhatnak ki ítéletet. 

Elsorvadnak a hedge fundok?

Mostantól kétszer is meggondolja az ember, hogy nyilvánosan beszéljen a kereskedési pozíciójáról

– mondta Nate Koppikar, az Orso Partners hedge fund portfóliómenedzsere. 

Bár az ítélet mind a short, mind a long kereskedésre kiterjedt, elsősorban a shortra specializálódott cégek hanyatlását hozhatja. 

Évek óta szenvednek

A Breakout Point kutatócég arra hívta fel a figyelmet, hogy öt év alatt közel felére esett vissza a short publikációk száma. 

A gyengélkedő vállalatok részvényeit shortoló hedge fundok 2021-ben a Wall Street-i csatában szenvedtek történelmi vereséget, amikor a közösségi médiában szerveződő kisbefektetők az egekbe hájpolták a GameStop részvényeit.  

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