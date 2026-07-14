Megszólalt a győri Audi az elbocsátásokról: keményebb fizikai munka és maximális lojalitás – ezekkel a munkavállalókkal számol az autógyár
Időszerű volt megtudni végre, hogy mit tervez az Audi Győrben, mialatt Oliver Blume, a Volkswagen-csoport vezérigazgatója belső levelezésben rémisztgeti a dolgozókat újabb 50 ezer munkahely megszüntetésével. Egyes sajtóinformációk szerint az anyavállalat költségcsökkentési tervei érinthetik a hazánkban működő gyárat is – magyarul kirúghatnak munkásokat –, de Gerd Walker, az Audi AG gyártásért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja és az Audi Hungaria felügyelőbizottságának elnöke, valamint Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke kicsit árnyalta a képet a Telexnek.
A Volkswagen a költségversenyképesség javítása és a 20 százalékos hátrány ledolgozása érdekében mintegy 100 000 munkahely megszüntetését tervezi, ami közvetlenül érinti az Audit és a Porschét is. Oliver Blume vezérigazgató közlése szerint a már korábban elhatározott 50 000 fős létszámcsökkentésen felül további 50 000 állás szűnhet meg a csoporton belül a drasztikus átszervezés részeként. A folyamat célja a vállalat hosszú távú versenyképességének biztosítása a versenytársakkal szemben.
Lojalitás, mindenek felett
A versenyképesség komolyan foglalkoztatja a győri gyárat is az interjú szerint, a téma főleg a munkatársakkal és az általuk keletkező bérköltségekkel összefüggésben kerül elő visszatérő jelleggel. A győri Audi munkavállalói létszáma az Audi Hungaria 100 százalékos leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft.-vel együtt 2025 végén 11 931 fő volt. A korábbi sajtóhírekkel ellentétben kirúgásokra nem kell számítani a Nyugat-Dunántúli régió központjában működő üzemben, inkább a természetes fluktuációra támaszkodnak, ami azt jelenti, hogy
a felmondások vagy nyugdíjazások következtében megüresedő pozíciókat nem töltik be automatikusan.
Azt már korábban is tudni lehetett, hogy az indirekt adminisztratív területeket, tehát azokat az irodai, támogató és irányító osztályokat, amelyek nem vesznek részt közvetlenül a gyártási folyamatban, de elengedhetetlenek a gyár és a vállalat működéséhez megvágják, most viszont arról is beszéltek a vezetők, hogy mik az elvárások azokkal a munkavállalókkal szemben, akik maradni akarnak az autógyártókat is erősen érintő válsághelyzetben.
Mivel az Audi Hungaria motorgyárában zajlik az MEBeco új generációs elektromos hajtások sorozatgyártására, azokat a munkásokat, akik évtizedek óta a belső égésű motorokon dolgoznak is erre a technológiára irányíthatják át. Azt, hogy akár a nagyobb fizikai igénybevételt jelentő gyártási folyamatokban kell dolgozniuk nem könnyű elfogadni, az új helyzethez alkalmazkodni, „a több évtizedes motorgyári szakértelem ugyanis nem ültethető át automatikusan az elektromos hajtás világába."
Márpedig nem mindegy, hogy egy munkavállaló mit lép és vállal be – a lojalitás most kiemelkedően fontos. Az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke szerint ezen múlhat, hogy a jövőben is számítanak e egy dolgozóra.
Béremelés nem, egyszeri 1 millió forintos kifizetés lesz
Arról a Világgazdaság írt, hogy idén nem lesz béremelés, ugyanakkor egy egyszeri 1 millió forintos kifizetést biztosít munkatársai számára, két részletben történő kifizetéssel. 2027-ben, további egyszeri 550.000 forintos kifizetést nyújt a munkáltató. 2026-ban nincs alapbéremelés, 2027-ben a vállalat 3,2 százalékos béremelést biztosít, a cafeteria a következő két évre megállapított összege 600.000-600.000 forintra emelkedett.
A vállalat jelentős béremeléseket valósított meg az elmúlt tíz évben, ennek köszönhetően, információink szerint, az autógyártó bérszínvonala már eddig is 30 százalékkal meghaladta a magyarországi vállalatok bérszínvonalát.
- Egy 15 éve ott dolgozó szereldei munkás jelenlegi becsült havi bére 1 250 000 forint.
- Egy mérnök átlagos havi fizetése a gyárban pedig bruttó 1 750 000 forint.
Az, hogy a szakszervezet és a dolgozók nagyobb része el tudta fogadni, hogy idén mégis elmarad a béremelés, szerepet játszott az, hogy a bérek ugyan fontosak, de a munkahelyek biztonsága sok dolgozó számára most előrébb került Győrben is – derül ki már az interjúból.
Pörög a gyártás - kiemelkedő eredmények
Az Audi Hungaria 2025-ben kiemelkedő pénzügyi évet zárt, hiszen 9,22 milliárd eurós árbevétel mellett 368 millió eurós adózott eredményt ért el. A győri járműgyártás történelmi csúcsra járatva üzemelt, a vállalat összesen 200 756 autót szerelt össze, amivel a hazai gépjárműgyártók között az első helyet szerezte meg. Ebből a mennyiségből az Audi Q3 és Sportback modellek 128 946 darabot, míg a CUPRA Terramar 71 810 darabot tett ki.
Ezzel szemben a motorgyártás területén némileg visszaesett a volumen a korábbi, kétmillió darab körüli csúcsévekhez képest, de a gyár így is 1 585 290 motort állított elő 2025-ben. Ebből a teljes szegmensből 264 871 darab volt az elektromos hajtás, ami folyamatos növekedést mutat a 2024-es 151 899 darabos, illetve a 2023-as 114 000 darabos eredmények után. A jövőbeli elektromos átállás alapját jelentő MEBeco hajtásrendszer győri sorozatgyártása egy csaknem 130 milliárd forintos beruházás keretében valósult meg, amelyet a korábbi kormányzat 8 milliárd forinttal támogatott.
Az Audi Hungaria Magyarország vezető autóipari vállalata, amely 32 éves motor-, járműhajtásgyártási és 27 éves járműgyártási tapasztalattal rendelkezik. A győri vállalat a Volkswagen Konszern nemzetközi gyártási és fejlesztési hálózatának fontos pillére, és az autóipari vállalatok közül egyedülállóan kutatás-fejlesztési tevékenységet is folytat Magyarországon.