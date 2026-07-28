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tőzsde
Telekom
Richter

Beütött a kínai ménkű, idehaza folytatódik a Telekom-rali, pattan a Richter is

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Stabil kezdés a hazai tőzsdén. A blue chipek közül a Magyar Telekom és a Richter részvényei drágultak kedd reggel, míg az OTP és a Mol valamelyest gyengült.
Murányi Ernő
2026.07.28, 09:24
Frissítve: 2026.07.28, 09:48

Folytatja a hegymenetet kedden reggel is a blue chipek mezőnyének hétfői győztese a Magyar Telekom, a Richter is emelkedéssel startolt el a hét második kereskedési napján.

Deutsche Telekom, Magyar Telekominfokommunikáció, részvénysztrájk munkabeszüntetés
Folytatódik a Telekom-rali, pattan a Richter is / Fotó: Shutterstock

A BUX nagyjából hétfői záróértékén, 144 532 ponton startolt el.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama minimális, 0,02 százalékos gyengüléssel, 46 080 forinton indított. 

 OTP részvény
OTP részvény10:31:38
Árfolyam: 46 190 HUF +100 / +0,22 %
Forgalom: 1 159 435 010 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa pedig 0,3  százalékkal, 4386 forintra süllyedt,  miközben a Brent hordónkénti jegyzése 2,2 százalékkal, kereken 86,4 dollárra csökkent.

 MOL részvény
MOL részvény10:30:56
Árfolyam: 4 362 HUF -36 / -0,83 %
Forgalom: 219 873 386 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 0,5 százalékkal, 11 800 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:28:06
Árfolyam: 11 850 HUF +110 / +0,93 %
Forgalom: 181 389 940 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2720 forinton volt, amely szintén fél százalékot vert a hétfői záróárra. Tegnap nagyot ment a részvény.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:29:28
Árfolyam: 2 718 HUF +12 / +0,44 %
Forgalom: 153 689 500 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

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A forint is izmosodott. Az eurót ismét 360 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 359,6 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.

A főbb európai részvényindexek is emelkedtek a keddi tőzsdenyitás után, miközben a gyorsjelentési szezon a vén kontinensen is kezd kibontakozni. A befektetők háborús aggodalmai is enyhültek, mivel a közel-keleti helyzet némileg stabilizálódott, bár még mindig bizonytalan, hogy tartós béke lesz-e.

A DAX 0,23 százalékkal, az Euro Stoxx 50 pedig 0,29 százalékkal emelkedett, mindkét indexben a 2,5 százalékkal erősödő Rheinmetall állt az élre. A CAC 40 0,49 százalékkal emelkedett, Párizsban az Orange telekommunikációs cég kurzusa 4,72 százalékkal ugrott meg. A londoni FTSE 100 0,16 százalékkal emelkedett a kereskedés elején, az Unilever 6,25 százalékkal lőtt ki kora reggel a Cityben.

Valóságos felüdülés az európai nyitás, miután a Wall Streeten tegnap és Ázsiában ma hajnalban kínai hírekre nagyon megütötték a csipgyártó vállalatok részvényeit. A Nasdaqon zuhant például a Micron és az SK Hynix, valamint a Marvell is.

A legújabb lefordulás azt követően kezdődött a szegmensben, hogy Kínában óriási sikerrel - több száz százalékos árfolyamemelkedéssel - lépett tőzsdére hétfőn a CXMT nevű, félvezetőgyártó cég, amely kapitalizációja alapján egy csapásra Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a Hongkongban jegyzett Tencent Holdings mögött.  

A csipgyártó gépeiről ismert holland ASML árfolyama pedig azért szakadt be közel 6 százalékkal, mert Kínában egy meg nem nevezett állami cég elkezdte a DUV-kategóriájú csipgyártó gépek sorozatgyártását. Az első megrendelők között pedig olyan jelentős cégek is feltűntek, mint a SMIC, a Hua Hong Semiconductor, and és a ChangXin Memory Technologies.   

Igaz ugyan, hogy a DUV (mély ultraibolya technológia) az ASML kevésbé fejlett technológiája, aminél jóval többre képes az EUV-gépek (extrém ultraviola), ám utóbbiakat amerikai nyomásra nem szállíthat az ASML Kínába. A holland cég kínai fejőstehenévé ezért a DUV-gépek váltak, ezért aggódnak most a hollandok a hatalmas piacért. 

 

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