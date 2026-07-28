Beütött a kínai ménkű, idehaza folytatódik a Telekom-rali, pattan a Richter is
Folytatja a hegymenetet kedden reggel is a blue chipek mezőnyének hétfői győztese a Magyar Telekom, a Richter is emelkedéssel startolt el a hét második kereskedési napján.
A BUX nagyjából hétfői záróértékén, 144 532 ponton startolt el.
A blue chipek közül az OTP árfolyama minimális, 0,02 százalékos gyengüléssel, 46 080 forinton indított.
A Mol kurzusa pedig 0,3 százalékkal, 4386 forintra süllyedt, miközben a Brent hordónkénti jegyzése 2,2 százalékkal, kereken 86,4 dollárra csökkent.
A Richter 0,5 százalékkal, 11 800 forintra drágult.
A Magyar Telekom nyitóára 2720 forinton volt, amely szintén fél százalékot vert a hétfői záróárra. Tegnap nagyot ment a részvény.
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A forint is izmosodott. Az eurót ismét 360 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 359,6 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.
A főbb európai részvényindexek is emelkedtek a keddi tőzsdenyitás után, miközben a gyorsjelentési szezon a vén kontinensen is kezd kibontakozni. A befektetők háborús aggodalmai is enyhültek, mivel a közel-keleti helyzet némileg stabilizálódott, bár még mindig bizonytalan, hogy tartós béke lesz-e.
A DAX 0,23 százalékkal, az Euro Stoxx 50 pedig 0,29 százalékkal emelkedett, mindkét indexben a 2,5 százalékkal erősödő Rheinmetall állt az élre. A CAC 40 0,49 százalékkal emelkedett, Párizsban az Orange telekommunikációs cég kurzusa 4,72 százalékkal ugrott meg. A londoni FTSE 100 0,16 százalékkal emelkedett a kereskedés elején, az Unilever 6,25 százalékkal lőtt ki kora reggel a Cityben.
Valóságos felüdülés az európai nyitás, miután a Wall Streeten tegnap és Ázsiában ma hajnalban kínai hírekre nagyon megütötték a csipgyártó vállalatok részvényeit. A Nasdaqon zuhant például a Micron és az SK Hynix, valamint a Marvell is.
A legújabb lefordulás azt követően kezdődött a szegmensben, hogy Kínában óriási sikerrel - több száz százalékos árfolyamemelkedéssel - lépett tőzsdére hétfőn a CXMT nevű, félvezetőgyártó cég, amely kapitalizációja alapján egy csapásra Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a Hongkongban jegyzett Tencent Holdings mögött.
A csipgyártó gépeiről ismert holland ASML árfolyama pedig azért szakadt be közel 6 százalékkal, mert Kínában egy meg nem nevezett állami cég elkezdte a DUV-kategóriájú csipgyártó gépek sorozatgyártását. Az első megrendelők között pedig olyan jelentős cégek is feltűntek, mint a SMIC, a Hua Hong Semiconductor, and és a ChangXin Memory Technologies.
Igaz ugyan, hogy a DUV (mély ultraibolya technológia) az ASML kevésbé fejlett technológiája, aminél jóval többre képes az EUV-gépek (extrém ultraviola), ám utóbbiakat amerikai nyomásra nem szállíthat az ASML Kínába. A holland cég kínai fejőstehenévé ezért a DUV-gépek váltak, ezért aggódnak most a hollandok a hatalmas piacért.