Beütött a kínai ménkű, idehaza folytatódik a Telekom-rali, pattan a Richter is

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint is izmosodott. Az eurót ismét 360 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 359,6 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.

A főbb európai részvényindexek is emelkedtek a keddi tőzsdenyitás után, miközben a gyorsjelentési szezon a vén kontinensen is kezd kibontakozni. A befektetők háborús aggodalmai is enyhültek, mivel a közel-keleti helyzet némileg stabilizálódott, bár még mindig bizonytalan, hogy tartós béke lesz-e.

A DAX 0,23 százalékkal, az Euro Stoxx 50 pedig 0,29 százalékkal emelkedett, mindkét indexben a 2,5 százalékkal erősödő Rheinmetall állt az élre. A CAC 40 0,49 százalékkal emelkedett, Párizsban az Orange telekommunikációs cég kurzusa 4,72 százalékkal ugrott meg. A londoni FTSE 100 0,16 százalékkal emelkedett a kereskedés elején, az Unilever 6,25 százalékkal lőtt ki kora reggel a Cityben.

Valóságos felüdülés az európai nyitás, miután a Wall Streeten tegnap és Ázsiában ma hajnalban kínai hírekre nagyon megütötték a csipgyártó vállalatok részvényeit. A Nasdaqon zuhant például a Micron és az SK Hynix, valamint a Marvell is.

A legújabb lefordulás azt követően kezdődött a szegmensben, hogy Kínában óriási sikerrel - több száz százalékos árfolyamemelkedéssel - lépett tőzsdére hétfőn a CXMT nevű, félvezetőgyártó cég, amely kapitalizációja alapján egy csapásra Kína második legnagyobb tőzsdei cégévé vált a Hongkongban jegyzett Tencent Holdings mögött.