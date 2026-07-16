Deviza
EUR/HUF362,32 +0,8% USD/HUF316,76 +1,08% GBP/HUF426,8 +0,6% CHF/HUF391,54 +0,55% PLN/HUF83,61 +0,54% RON/HUF69,15 +0,78% CZK/HUF14,96 +0,74% EUR/HUF362,32 +0,8% USD/HUF316,76 +1,08% GBP/HUF426,8 +0,6% CHF/HUF391,54 +0,55% PLN/HUF83,61 +0,54% RON/HUF69,15 +0,78% CZK/HUF14,96 +0,74%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15% BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
biztosítás
Dunai Finomító
tőzsde
Mol
kártérítés

Megkapta a nap hírét a Mol: 100 millió dolláros utalás érkezhet a számlára hamarosan – ez még csak a kezdet, újabb kifizetésre is számít az olajtársaság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar olajtársaság első körben 100 millió dolláros biztoítói kártérítés kifizetésére számít júliusban a Dunai Finomítóban keletkezett tűzeset kapcsán. A Mol szerin a finomító helyreállítása a harmadik negyedév végére fejeződhet be.
K. T.
2026.07.16, 16:43
Frissítve: 2026.07.16, 16:43

Bejelentést tett csütörtök délután a Duniai Finomítóban tavaly októberben keletkezett tűzeset kapcsán a Mol, amely jelentős kártérítésre számít a biztosítótól.

Mol, Dunai Finomító
Százmillió dolláros biztosítói kártérítést vár a Mol a Dunai Finomítóban keletkezett tűzese miatt / Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

A Dunai Finomító AV3 nyersolaj-desztilláló egységét érintő, 2025 októberében bekövetkezett tűzeset folyamatban lévő elmaradt haszon-értékelése alapján a biztosítói konzorcium kiadta hivatalos kárigényt elismerő nyilatkozatát. 

A kárrendezési folyamat első mérföldköveként a Mol 2026 júliusában 100 millió dollár első részfizetést vár. Ez az összeg mintegy 31,6 milliárd forintot jelenthet a jelenlegi dollár/forint árfolyamon számolva.

 mol
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 162 HUF 0 / -1,37 %
Forgalom: 3 987 341 676 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A magyar olajtársaság továbbra is arra számít, hogy a helyreállítási munkálatok 2026 harmadik negyedév végén befejeződnek, és a Dunai Finomító teljes kapacitással újraindul. 

Az AV3 nyersolaj-desztilláló egység a Dunai Finomító kulcsfontosságú termelési eszköze, és leállása az incidens óta jelentősen korlátozta a finomító működését.

Mi történt?

A közvéleményt és a befektetőket is megrengette a Mol tiszaújvárosi vegyi üzemében keletkezett robbanás, melynek egy halálos áldozata és több sérültje is van. Az olajtársaság vegy- és műanyagipari alapanyagokat előállító petrolkémiai egysége balesetének várható anyagi és tőkepiaci következményeit az Erste gyorselemzésben számszerűsítette még májusban. A robbanás a Mol petrolkémiai leányvállalata, a TVK által üzemeltetett, évi 370 ezer tonna kapacitású Olefin-1 etilénüzem újraindításakor történt. A váratlan eseményre azonnal 3 százalék feletti zuhanással reagált a Mol részvényárfolyama, és a kora délutáni emelkedési kísérlet ellenére ezen a nyomott szinten maradt. 

A befektetők kétmilliárd forintot meghaladó forgalomban szabadultak akkor az olajrészvénytől.

Ez volt a második súlyos baleset a magyar társaság létesítményeiben egy éven belül, a százhalombattai Dunai Finomítójának tavaly októberi tűzesete után.

A brókerház úgy véli, a biztosítás bizonyára fedezi majd a kapcsolódó költségek jelentős részét, beleértve a működési kiesés egy részét is. 

A Mol egy másik, 290 ezer tonna kapacitás olefinüzemet (Olefin-2) is működtet a TVK-nál, valamint egy évi 230 ezer tonna feldolgozására alkalmas üzemet a Slovnaftnál, így a termelés várhatóan nem áll le teljesen, bár számottevően csökkenhet. 

Több száz millió dolláros kár keletkezhet a Molnál

Bár a Mol petrolkémiai üzletága 2026 első negyedévében veszteséges volt, az iráni konfliktus kezdete óta a marzsok jelentősen javultak, körülbelül 200 euróról 600 euróra emelkedtek tonnánként. Az Erste gyorsbecslésében úgy számol, hogy

a jelenlegi erős marzsok mellett a baleset az éves profitot a helyreállítás idejétől függően mintegy 100–150 millió dollárral csökkentheti, miközben a közvetlen károk is elérhetik a 100 millió dollárt, amelynek legalább egy részét szintén fedezheti a biztosítás. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu