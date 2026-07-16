Megkapta a nap hírét a Mol: 100 millió dolláros utalás érkezhet a számlára hamarosan – ez még csak a kezdet, újabb kifizetésre is számít az olajtársaság

A magyar olajtársaság továbbra is arra számít, hogy a helyreállítási munkálatok 2026 harmadik negyedév végén befejeződnek, és a Dunai Finomító teljes kapacitással újraindul.

Az AV3 nyersolaj-desztilláló egység a Dunai Finomító kulcsfontosságú termelési eszköze, és leállása az incidens óta jelentősen korlátozta a finomító működését.

Mi történt?

A közvéleményt és a befektetőket is megrengette a Mol tiszaújvárosi vegyi üzemében keletkezett robbanás, melynek egy halálos áldozata és több sérültje is van. Az olajtársaság vegy- és műanyagipari alapanyagokat előállító petrolkémiai egysége balesetének várható anyagi és tőkepiaci következményeit az Erste gyorselemzésben számszerűsítette még májusban. A robbanás a Mol petrolkémiai leányvállalata, a TVK által üzemeltetett, évi 370 ezer tonna kapacitású Olefin-1 etilénüzem újraindításakor történt. A váratlan eseményre azonnal 3 százalék feletti zuhanással reagált a Mol részvényárfolyama, és a kora délutáni emelkedési kísérlet ellenére ezen a nyomott szinten maradt.

A befektetők kétmilliárd forintot meghaladó forgalomban szabadultak akkor az olajrészvénytől.

Ez volt a második súlyos baleset a magyar társaság létesítményeiben egy éven belül, a százhalombattai Dunai Finomítójának tavaly októberi tűzesete után.

A brókerház úgy véli, a biztosítás bizonyára fedezi majd a kapcsolódó költségek jelentős részét, beleértve a működési kiesés egy részét is.

A Mol egy másik, 290 ezer tonna kapacitás olefinüzemet (Olefin-2) is működtet a TVK-nál, valamint egy évi 230 ezer tonna feldolgozására alkalmas üzemet a Slovnaftnál, így a termelés várhatóan nem áll le teljesen, bár számottevően csökkenhet.