Újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter azt mondta, tudomása szerint mintegy 300 milliárd forint állami támogatást kapott a kínai BYD az államtól az Orbán-kormány regnálása alatt.

Botrány robbant a kormányinfón: Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt - "Nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul" Fotó: Xinhua via AFP

Az egykori külügyminiszter kinevezése reagálva a kormányfő a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte: kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. Úgy fogalmazott a Telexnek, hogy Szijjártó Péter kinevezése globális vezetővé „túl nyilvános" meghálálása a volt miniszter segítségének, hogy Szegedre érkezett az autógyártó.

A BYD és Szijjártó Péter kapcsolata az elmúlt években rendkívül szorossá vált. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter jelentette be még 2023 végén, hogy a kínai autógyártó Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát, amelyet 224 tárgyalási forduló előzött meg. Szijjártó időközben lemondott országgyűlési mandátumáról, és a BYD vállalatcsoport külső kapcsolataiért, valamint az új üzletágak fejlesztéséért felelős globális vezetőjeként folytatja pályafutását.

A Telex cikke szerint külügyminisztert az április 12-i magyarországi választás után több nemzetközi nagyvállalat is megkereste, több ajánlatot is kapott, mielőtt a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői posztjára szóló ajánlatot elfogadta. A döntést hosszú tárgyalási folyamat előzte meg, Orbán Viktor már hetekkel ezelőtt tájékoztatta, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, állítólag többször is egyeztettek.

Mellélőttek, de nagyon!

A Tisza Párt és támogatói korábban rendszeresen gúnyolódtak azon, hogy a politikai karrierjük után a kormánytagok nem találnának komoly, piaci alapú vezetői pozíciót nemzetközi óriásvállalatoknál.

Szijjártó Péter átigazolása a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójához, a BYD-hoz bizonyítja, hogy a topmenedzseri szinten van kereslet a volt kormányzati szereplők nemzetközi kapcsolatrendszerére, lobbitevékenységére.

Ugyanakkor az élcelődés elcsendesülésével a kritika azonnal átalakult egy másik, súlyosabb politikai vádd, Magyar Péter részéről. Itt már nem arról van szó, hogy nincs a birtokában a kormánytagoknak piacképes tudás, vagy tapasztalat, most ost azzal vádolják a volt minisztert, hogy a BYD-s csúcspozíció valójában „utólagos kifizetés” azért, mert miniszterként több ezer milliárd forint állami támogatást és kedvezményt biztosított a kínai autóipari beruházásoknak.