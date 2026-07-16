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Borzalmas napja van a forintnak, az euró és a dollár is alaposan elpüfölte – az OTP diadalra vezette a pesti tőzsdét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nemzetközi ellenszélben remekelt csütörtökön a pesti tőzsde, a BUX szekerét az OTP húzta leginkább. A forint csúnyán elhasalt, az euró és a dollár is nagyot drágult.
K. T.
2026.07.16, 17:19

Rossz hangulatban kereskedtek a piacokon a befektetők csütörtökön, akiket leginkább az amerikai-iráni háború elmérgesedése és elnyúlása aggasztott. A nyugat-európai tőzsdék zömében eséssel zártak, a pesti tőzsde viszont dacolt a fősodorral, és az OTP remeklésének köszönhetően erősödni tudott. A forintot nagyon megütötték délután, az eurót 363 forint felett is kereskedték.

OTP, forint, tőzsde
Az OTP remekelt, a forint szenvedett csütörtökön / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A közel-keleti konfliktus tartotta nyomás alatt az európai, és részben a tengerentúli tőzsdéket is csütörtökön. Kontinensünk nyugatabbi részén jelentős, fél százalék fölötti veszteséggel fejezte be a kereskedést a legfontosabb részvényindexek többsége.

A pesszimista hangulatot a pesti tőzsdén nem igazán lehetett érezni. A BUX index 0,9 százalékkal 142 071 pontra erősödött a zárásra. A magyar részvénypiac forgalma átlag alatti, 18,5 milliárd forint volt.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai részvénykosár felülteljesítése leginkább az OTP-nek köszönhető, amely 1,9 százalékkal 45 190 forintra emelkedett.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 190 HUF 0 / +1,92 %
Forgalom: 11 630 395 430 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A többi blue chip közül a Richtert fél százalékkal, 12 070 forintra húzták fel a tőzsdézők.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 070 HUF 0 / +0,5 %
Forgalom: 1 507 526 160 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol papírjai 1,4 százalékkal 4162 forintra estek.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 162 HUF 0 / -1,37 %
Forgalom: 3 987 341 676 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa 1,2 százalékkal 2630 forintra ugrott.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 630 HUF 0 / +1,15 %
Forgalom: 1 028 331 618 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A nap legjobban teljesítő részvénye egy kispapír, a Kermann IT volt 12 százalékos ralival, míg a legnagyobb, kilenc százalékos veszteséget az Épduferr szenvedte el.

Equilor Trader 

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajpiacon délutánra némileg enyhült a drágulás, az északi-tengeri olajfajta, a Brent hordónkénti ára az előző napi szintre, 85 dollár alá ereszkedett vissza, azt követően, hogy 86 dollárig is elszúrt az árfolyam.

Az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése 80 dollár alá süllyedt, így már csak 0,2 százalékos napi emelkedést mutat.

A forintot elsősorban a borús nemzetközi hangulat és a közel-keleti hírek mozgatták. A hazai valuta jelentősen gyengült. 

EUR / HUF árfolyam
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Az euró jegyzése a 360 alatti szintről 363-ig robogott, a tőzsdezáráskor 362,8 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami egy százalékos leértékelődések felel meg.

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A dollár váltási árfolyama 1,2 százalékkal ugrott meg, ezzel átlépte a 317 forintot az amerikai pénz értéke.

A régiós devizák is köröket vertek csütörtökön a forintra: a cseh korona 0,9 százalékkal, a lengyel zloty 0,6 százalékkal drágult.

A külső tényezők mellett a hét végén és a jövő hét elején a jeybank keddi kamatdöntő ülése és várható újabb kamatvágása is pozicionálhatja a befektetőket a forintpiacon.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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