Borzalmas napja van a forintnak, az euró és a dollár is alaposan elpüfölte – az OTP diadalra vezette a pesti tőzsdét
Rossz hangulatban kereskedtek a piacokon a befektetők csütörtökön, akiket leginkább az amerikai-iráni háború elmérgesedése és elnyúlása aggasztott. A nyugat-európai tőzsdék zömében eséssel zártak, a pesti tőzsde viszont dacolt a fősodorral, és az OTP remeklésének köszönhetően erősödni tudott. A forintot nagyon megütötték délután, az eurót 363 forint felett is kereskedték.
A közel-keleti konfliktus tartotta nyomás alatt az európai, és részben a tengerentúli tőzsdéket is csütörtökön. Kontinensünk nyugatabbi részén jelentős, fél százalék fölötti veszteséggel fejezte be a kereskedést a legfontosabb részvényindexek többsége.
A pesszimista hangulatot a pesti tőzsdén nem igazán lehetett érezni. A BUX index 0,9 százalékkal 142 071 pontra erősödött a zárásra. A magyar részvénypiac forgalma átlag alatti, 18,5 milliárd forint volt.
A hazai részvénykosár felülteljesítése leginkább az OTP-nek köszönhető, amely 1,9 százalékkal 45 190 forintra emelkedett.
A többi blue chip közül a Richtert fél százalékkal, 12 070 forintra húzták fel a tőzsdézők.
A Mol papírjai 1,4 százalékkal 4162 forintra estek.
A Magyar Telekom kurzusa 1,2 százalékkal 2630 forintra ugrott.
A nap legjobban teljesítő részvénye egy kispapír, a Kermann IT volt 12 százalékos ralival, míg a legnagyobb, kilenc százalékos veszteséget az Épduferr szenvedte el.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajpiacon délutánra némileg enyhült a drágulás, az északi-tengeri olajfajta, a Brent hordónkénti ára az előző napi szintre, 85 dollár alá ereszkedett vissza, azt követően, hogy 86 dollárig is elszúrt az árfolyam.
Az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése 80 dollár alá süllyedt, így már csak 0,2 százalékos napi emelkedést mutat.
A forintot elsősorban a borús nemzetközi hangulat és a közel-keleti hírek mozgatták. A hazai valuta jelentősen gyengült.
Az euró jegyzése a 360 alatti szintről 363-ig robogott, a tőzsdezáráskor 362,8 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami egy százalékos leértékelődések felel meg.
A dollár váltási árfolyama 1,2 százalékkal ugrott meg, ezzel átlépte a 317 forintot az amerikai pénz értéke.
A régiós devizák is köröket vertek csütörtökön a forintra: a cseh korona 0,9 százalékkal, a lengyel zloty 0,6 százalékkal drágult.
A külső tényezők mellett a hét végén és a jövő hét elején a jeybank keddi kamatdöntő ülése és várható újabb kamatvágása is pozicionálhatja a befektetőket a forintpiacon.