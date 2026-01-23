Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akvizíció
Navigator Investments
holding

Kisgömböcként nő a tőzsde ipari holdingja

Egy ipari automatizálási és összeszerelési tevékenységet végző kft.-t vesz meg a befektetőcég. A tervezett újabb felvásárlással a Navigator Investments a tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiáját követi.
VG
2026.01.23, 17:09
Frissítve: 2026.01.23, 17:16

A Navigator Investments kölcsönös szándéknyilatkozatot írt alá az evopro systems engineering Kft. tulajdonosaival az evopro üzletrészeinek megvásárlása tárgyában – közölte a tőzsde Xtend-piacán jegyzett Navigator pénteken.

20251105_bet_021_VZ Navigator
Kisgömböcként nő a tőzsdei cég / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ipari automatizálási és összeszerelési tevékenységet végző evopro 2024-ben 2 milliárd forint feletti árbevételt és 150 millió forint feletti EBITDA-t ért el. A tervezett újabb felvásárlással a Navigator Investments a tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiáját követi és tovább szélesíti ipari portfólióját.

Az aláírt szándéknyilatkozat értelmében a tőzsdei társaság megindítja az evopro átvilágítását, és a felek megkezdik az adásvétel feltételeinek és részleteinek kidolgozását. 

A fentiek sikeres lezárása után előreláthatólag április 30-ig a felek megkötik az adásvételi szerződést.

 

