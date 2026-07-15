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lakásfoglaló
Karácsony Gergely
Tóth József
MÁV
Rákosrendező
Vitézy Dávid

Folytatódik a botrány Rákosrendezőn: csak olaj volt a tűzre Vitézy Dávid válasza, a polgármester még jobban kiakadt – elmondta, milyen állapotok uralkodnak

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Nyílt levélben szólította fel cselekvésre Karácsony Gergelyt, Vitézy Dávidot és Budapest rendőrfőkapitányát a XIII. kerület polgármestere. Állítása szerint a rákosrendezői helyzet már több ezer környékbeli lakó biztonságát veszélyezteti.
VG
2026.07.15, 19:40

Egyre súlyosabb közbiztonsági problémák alakultak ki a Tatai utcai egykori MÁV-házaknál, ahol a XIII. kerület becslése szerint már több mint ötven illegális lakásfoglaló él. Tóth József polgármester szerint a rákosrendezői helyzet mára az egykori Hős utcát idézi, miközben az érintett szereplők továbbra is egymásra hárítják a felelősséget – írta az Index.

rákosrendező
Több mint félszáz illegális lakásfoglaló költözött be a rákosrendezői egykori MÁV-házakba a XIII. kerület becslése szerint / Fotó: Máthé Zoltán

A XIII. kerület szerint mára tarthatatlanná vált a helyzet a Rákosrendező szélén fekvő Tatai utcai egykori MÁV-házaknál. Tóth József polgármester az Indexnek azt mondta, a 13 épületben becsléseik szerint több mint ötven illegális lakásfoglaló él, miközben a környéket drogkereskedelem, késelések, prostitúció, lopások és rendszeres erőszakos cselekmények sújtják.

Elfogadhatatlan állapotok a Rákosrendezőnél

A polgármester szerint az elmúlt másfél évben folyamatosan romlott a helyzet, amely idén év elejére vált kezelhetetlenné. A lakossági bejelentések verekedésekről, ordítozásról, randalírozásról és lopásokról szólnak, a konkrét bűncselekmények részleteivel kapcsolatban pedig a rendőrség rendelkezik adatokkal.

Tóth József úgy fogalmazott, hogy a Tatai utcai állapotok már az egykori Hős utcát idézik, azzal a különbséggel, hogy míg ott évtizedek alatt alakult ki a válság, itt rövid idő alatt következett be az állapotromlás, mert a tulajdonosok nem gondoskodtak megfelelően az ingatlanokról.

 

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a terület közigazgatásilag Zuglóhoz tartozik, így a XIII. kerületnek sem tulajdonosi, sem hatósági jogköre nincs. Ennek ellenére az önkormányzat felajánlotta, hogy saját költségén elvégzi az épületek bontásának első szakaszát. 

A kerület álláspontja szerint a házakat mielőbb ki kell üríteni, le kell bontani, majd a területet őrizni kell, különösen akkor, ha a rákosrendezői fejlesztés még évekig elhúzódik.

A polgármester szerint jelenleg már csak egyetlen korábbi MÁV-dolgozó lakik az épületek egyikében, vele a vasúttársaságnak jogvitája van, az illegális lakásfoglalók pedig az ország különböző részeiről érkeztek.

A nyílt levélre eddig egyedül Vitézy Dávid reagált. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy az ingatlanok már fővárosi tulajdonban vannak, a MÁV pedig minden szükséges hozzájárulást megadott a bontáshoz, így szerinte a következő lépés a Fővárosi Önkormányzaton múlik.

Tóth József azonban úgy látja, a válasz nem jelent megoldást. Szerinte továbbra is egymásra mutogatnak az érintett szereplők, miközben a környéken élők biztonsága és életminősége napról napra romlik.

Elszabadult a pokol Budapesten – Tóth József nekiment Karácsonynak, Vitézy visszatüzelt

Nyílt levélben támadta Karácsony Gergelyt, Vitézy Dávidot és Budapest rendőrfőkapitányát Tóth József. Kiderült, a bontás előtt már nincs akadály, a következő lépés a fővároson múlik.

 

 

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