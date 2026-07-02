Új célár hevíti a Waberer's részvényeit, vadul száguld az árfolyam
A legújabb fejlemények figyelembevétele és jövőbeli előrejelzései felülvizsgálata után a Concorde Értékpapír Zrt. 6 720 forintra emelte a Waberer's pénteki osztalékfizetés utáni célárát és megerősítette vételi ajánlását - írja a szerdai tőzsdezárás után publikált közleményben Karikás Krisztián, a brókercég részvényelemzője.
Megemelte a Waberer's célárát a Concorde
Bár a korábbi, 6560 forintos célárfolyamhoz mérten nem eget rengető az emelés, ám a papírok 4600 forintos szerdai záróárához képest most már 2120 forint a felértékelődési potenciál, ami bizony testvérek között is 46 százalékos hozammal kecsegtet.
A Concorde becslése szerint a fuvarozó és logisztikai szolgáltató vállalattal szerdán a 2026-os nettó nyereséghez viszonyítva 6-os P/E ráta (részvényárfolyam/ egy részvényre jutó korrigált nettó profit) mellett forog, míg ez az arányszám a jövő évi várható profittal számolva 4,9-re csökken, ami jelentős diszkontot jelent a BUX-index 12 hónapos előretekintő 9,3-s P/E-arányához képest.
Egy szó mint száz, elképesztően olcsó a papír - bár ezek nem az elemző szavai, ő viszonylag olcsónak minősítette a részvényt -, holott az elkövetkező években hatalmas nyereségnövekedést kínál.
A Concorde-nál ugyanis arra számítanak, hogy a logisztikai szegmens visszatér a növekedési pályára, amit az erős nemzetközi szállítás, a bővülő regionális jelenlét, az üzemanyagár-kiigazítások, valamint a Pannon-Busz felvásárlásból származó hozzájárulás is támogat.
Az alvállalkozói tevékenység nagyobb aránya és a raktárkapacitás esetleges bővítése várhatóan szintén segíteni fogja a marzsok javulását, míg a biztosítási szegmens továbbra is a csoport fő cash flow-forrása maradhat, stabil piaci részesedéssel, valamint a Posta Biztosító és a Posta Életbiztosító integrációjából származó hatékonyságnövekedéssel.
Mindezen kívül
- az erőteljesebb európai ipari tevékenység,
- a logisztikai terjeszkedés,
- a raktárfejlesztések,
- az alvállalkozói tevékenységek
- és a vasúti szállítás révén,
- illetve a biztosítási piac erőteljesebb növekedése és azon belül a Waberer's piaci részesedésének növekedése
további, úgynevezett pozitív kockázatokat hordoz, azaz ezek a tényezők még tovább javíthatják az összképet.
Politikai kockázat
Vannak persze negatív kockázatok is, amelyek az esetlegesen magasabb költséginfláció, a gyengébb gazdasági tevékenység, a kedvezőtlen devizapiaci hatások vagy az akvizíciók lassabb integrációja miatti árrésnyomásból fakadnak.
Ráadásul a Waberer's főtulajdonosa, Tiborcz István személyére tekintettel többletkockázatot is hordoz a részvény, ami az alulértékeltség egyik forrása, mivel az új kormány a volt miniszterelnök vejét vizsgálat alá vonhatja vagy vagyonának "visszaszerzésére" törekedhet.
A Waberer’s esetében azonban a diszkont jelentősen magasabb, mint más, politikailag beágyazott vállalatoknál, miközben - Karikás Krisztián szerint -
a Waberer’s az egyetlen olyan vállalat ezek közül, amelynek bevált, piacképes üzleti modellje van.
Jelentős növekedéssel számol az elemző
Az egyes üzletágak közül a Concorde idén a logisztikai bevételek mintegy 21 százalékos, közel 800 millió eurós növekedésére számít. A logisztikai bevételek pedig 2031-re meghaladhatják az 1 milliárd eurót. A logisztikai szegmens üzemi eredménye (EBIT) idén eléri a 24,5 millió euró körüli értéket, és nagyjából 36 millió eurót 2031-re, miközben az EBIT-marzs idővel körülbelül 0,3 százalékponttal fog bővülni.
A nagy német logisztikai vállalatok gyengeségéről szóló friss hírek szintén lehetőségeket kínálhatnak a Waberer's számára.
A Duvenbeck magyar és regionális tevékenységei jól illeszkedhetnek a Waberer's szerződéses logisztikai portfóliójába, különösen a magyar és szlovákiai kulcsfontosságú autógyártó városok környékén. Az elemző véleménye szerint egyes eszközök megvásárlása elmélyítheti a Waberer's autóipari kapcsolatait és erősítheti nyugat-európai jelenlétét.
A Waberer's biztosítási bevételei idén magas egy számjegyű növekedését prognosztizálja a Concorde, míg a befektetési eredmények a tavalyi év egyszeri hatása miatt várhatóan visszafogják a növekedést. Ezért az EBIT-et körülbelül 36,4 millió euróra becsülik, ami kismértékű csökkenést jelent tavalyhoz képest. A következő években a brókercég a bevételek stabil bővülésére és stabil befektetési eredményekre számít, amelyek valamivel magasabb hozamot biztosítanak, mint a jelenlegi 10 éves államkötvény.
Ráadásul a biztosítási szegmensben is nagy növekedési potenciál rejlik. A további akvizíciók szélesíthetik a portfóliót és az ügyfélkört, a magasabb működési hatékonyság és a viszontbiztosítási szerződések alacsonyabb szintje pedig tovább csökkentheti a költségszintet, ezáltal javítva a szegmens jövedelmezőségét.
A Waberer's részvényei csütörtök délelőtt 6,3 százalékkal, 4890 forintra drágultak, ám az évet ennél magasabb szinten, 5480 forinton kezdték a papírok.